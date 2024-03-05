«Голливуд в тайге»: вышел российский сериал «Камера Мотор»

В онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ 4 марта стартовал сериал «Камера Мотор». Режиссёром комедийного проекта выступил Саша Абдуллаев, а роли исполнили Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Софья Сокур и другие. По сюжету работника видеосалона Николая Виденина приговаривают к году лишения свободы и отбыванию срока в колонии-поселении за показ «взрослого фильма» школьникам. Прибыв на место, герой понимает, что ему придётся нелегко: он не приспособлен к физическому труду. Всё, что он хорошо знает, — это кинопроизводство. По счастливому стечению обстоятельств о его увлечении кино узнаёт начальник колонии Назаров и даёт ему задание снять фильм. Результат радует Назарова, и он подписывает указ о начале съёмок на территории поселения.

В онлайн-кинотеатре PREMIER и на ТНТ 4 марта начался показ комедийного сериала «Камера Мотор» режиссёра Саши Абдуллаева («По колено»). Сценарий написали Ренат Актуганов и Илья Ярошевский, ранее работавшие вместе над фильмом «Друг на продажу».

Главный герой сериала — Николай Виденин, мечтавший когда-то стать режиссёром. Однако вместо успешной карьеры он вынужден работать в видеосалоне на территории школы и за деньги включать желающим фильмы на VHS.

Однажды вместо мультфильма «Белоснежка и семь гномов» он показывает детям «взрослое кино». Вины Коли в этом нет — он не знал, что прячется под названием популярной анимационной ленты, но суд признаёт мужчину виновным и его отправляют на год в колонию-поселение в Красноярском крае. Теперь Виденина зовут Видиком и работать ему приходится на лесопилке вместе с другими осуждёнными.

Но всё меняется, когда начальник колонии Назаров просит Николая починить корейский видеопроигрыватель, а после даёт ему задание снять фильм и разрешает освободить от работы тех, кто нужен Коле для съёмок. Вооружившись японской камерой, которую дал начальник, Видик переснимает экшен с «Сильвестром Сталлоне», и результат ошеломляет всех. С этого момента Назаров официально вводит кинопроизводство на территории поселения, а Виденину даёт практически полную свободу действий. Главный герой вместе с желающими поучаствовать переснимает такие известные голливудские фильмы, как «Назад в будущее», «Охотники за привидениями» и «Терминатор».

Нововведения не нравятся заместителю начальника Басову — он придерживается традиционных взглядов перевоспитания осуждённых, поэтому всячески пытается помешать съёмкам и прекратить эти развлечения.

Роли в проекте исполнили Павел Рассомахин («Кухня»), Дмитрий Колчин («Нулевой пациент»), Максим Киселёв («Иван Васильевич меняет всё»), Аскар Нигамедзянов («Пищеблок»), Александр Обласов («Мажор») и другие артисты.

Сюжет сериала увлекает с первой же серии: он лёгкий, весёлый и, что немаловажно, оригинальный: кинопроект с даже отдалённо похожей историей вспомнить непросто. От этого лента ощущается как глоток свежего воздуха. После просмотра двух первых серий, у зрителей уже появится представление, о чём речь пойдёт дальше, но при этом вариантов финала возникает много, так что интрига сохраняется.

Действие в эпизодах разворачивается в начале 1990-х, и сериал пропитан духом того времени: от интерьера квартиры начальника колонии до одежды и манеры речи героев. Атмосферу советского времени поддерживает и саундтрек, состоящий в основном из известных хитов, таких как «Жёлтые тюльпаны» Наташи Королёвой, «Зимы и вёсны» группы «Ариэль» и «Островок» коллектива «Форум».

Важный элемент в сюжете — кино, и деталей, связанных с кинематографом, очень много: те же самые VHS-кассеты, например, или труднодоступная в те годы японская техника, такая как камера и видеопроигрыватель. Также впечатляют и увлекают сцены съёмок героев — на территории колонии при отсутствии каких-либо условий они ставят забавные ремейки любимых миллионами голливудских картин. Процесс производства частично виден зрителю, и это очень забавное зрелище. Персонажи фантазируют, создают костюмы, декорации и нужную атрибутику из подручных средств, а также умудряются добавлять экшена с помощью спецэффектов, например, делают небольшие взрывы.

Авторы ленты отдали дань и замечательной озвучке Леонида Володарского, скончавшегося в августе 2023 года. В сериале из-за того, что некоторые заключённые не могли запомнить свои реплики, было принято решение озвучивать весь фильм одним героем с голосом, как и у легенды эпохи VHS.

Между тем, юмора в сериале предостаточно. Особенно веселят некоторые фразы, взятые из тюремного жаргона, например «Вечер в хату», и то, как этим сленгом заменяются устойчивые выражения.

Кадр из сериала «Камера Мотор»

Актёры, задействованные в проекте, отлично сыграли своих героев. Роль Николая исполнил Павел Рассомахин. Его персонаж получился слегка наивным любителем кино, творческой личностью, не привыкшей к физическому труду. Очень впечатляет сцена, в которой Видик пересказывает сюжет одной голливудской картины начальнику колонии: он не просто рассказывает, а детально показывает всё, что происходило в боевике, используя свои эмоции, подручные вещи (карандаши, стулья) и память. Это один из показательных моментов в начале сериала, так как он помогает понять, что герой не просто всей душой увлечён кинематографом, но у него богатые познания по части фильмов, он смотрел множество лент и помнит их сюжеты наизусть.

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Также впечатляет сцена «кастинга» на роль Сары Коннор из «Терминатора». Виденин выбирает актрису из специально приехавших в поселение девушек-заключённых. Узнав о том, что в мужской колонии нет конвоя и строгого режима, как у женщин, одна из осуждённых — Катя в исполнении Софьи Сокур — включает весь свой актёрский талант и познания в литературе, читает небольшой монолог, чем поражает не только Назарова и Колю, но и зрителей.

«Камера Мотор» понравится публике благодаря увлекательному сюжету и лёгкому юмору. Посмотрев сериал, многие вероятно испытают ностальгию по 1990-м, захотят пересмотреть культовые голливудские фильмы, а может даже вдохновятся идеей самим стать частью мира кинематографа.