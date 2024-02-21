Суровый агент и хакер Бабуля спасают планету: в сети выходит сериал «Красный 5»

В четверг, 22 февраля, в сети выходит комедийный сериал с участием Дениса Шведова и Романа Курцына. По сюжету тайные агенты КГБ должны спасти мир от преступников с суперспособностями, которые сбежали из секретной лаборатории. От разведчиков требуется вернуть их в центр криогенной заморозки. Александр Бекешев, или Красный 5, привык делать всё в одиночку, быстро и качественно, однако теперь вынужден работать с неугомонным коллегой по прозвищу Бабуля, часто попадающим в неловкие ситуации.

В четверг, 22 февраля, в онлайн-кинотеатре Premier начинается показ комедийного многосерийного боевика «Красный 5». Режиссёром выступил Евгений Шелякин, ранее работавший над проектами «Хэппи-энд», «Тётя Марта», «Про любовь. Только для взрослых», «Кухня. Война за отель».

Сериал начинается с того, что Александр Бекешев (Денис Шведов) с позывным Красный 5 едет на Восток, чтобы обезвредить террористическую группировку. От одного его имени боевики впадают в панику. Бекешев сообщает в штаб о ликвидации банды, однако выясняется, что он перепутал код операции и уничтожил лагерь представителей дружественной страны. Из-за этого Бекешева увольняют.

Герой не может адаптироваться к мирной жизни и во всём видит подвох. Устав от недолгого существования на гражданке, Бекешев обращается за помощью к бывшему коллеге Анатоличу (Гоша Куценко). Тот даёт ему нестандартное дело: преступники с суперспособностями во время пожара сбежали из лаборатории КГБ, Бекешеву необходимо поймать их и вернуть в центр криогенной заморозки. Вместе с тем Анатолич сообщает, что однажды из тайного центра сбежал Чебурашка. Из-за этого пришлось обратиться в «Союзмультфильм» и популяризировать сверхсоздание, чтобы снизить тревогу среди граждан, поскольку люди стали замечать необычного зверя на улицах. Бекешев отвечает, что Анатолич «украл у него детство».

В качестве напарника Бекешева Анатолич выбирает первоклассного, но экстравагантного хакера по прозвищу Бабуля (Роман Курцын), открывающего любые замки и зашифрованные коды.

Кличку он получил из-за привычки постоянно цитировать родственницу. В силу своего темперамента Бабуля часто попадает в нелепые ситуации, а временами невольно создаёт препятствия в работе.

© Кадр из сериала «Красный 5» (сериал 2023 – ...)

Спецагенты — персонажи Шведова и Курцына — контрастируют друг с другом, что выражается не только в их характерах, но и во внешнем облике. Оба актёра органично смотрятся на экране и исполняют роли в привычных для себя амплуа — Шведов играет серьёзного, грубоватого, слегка нервного мужчину с суровым взглядом, владеющего боевыми навыками. Герой Курцына — беспечный, простодушный и несколько глуповатый человек, вносящий разнообразие в скучную жизнь агента-одиночки. Вместе с тем Бабуля — ас в хозяйстве: он отменно готовит, наводит порядок, а также отлично вяжет, чем подтверждает своё прозвище.

«Красный 5» — лёгкая и остроумная сатира на шпионские детективы. В картине присутствуют отсылки к бондиане и фильмам серии «Миссия невыполнима», а в одной из сцен есть намёк на боевик Люка Бессона «Леон».

В другом эпизоде Анатолич и Бекешев оказываются на секретной базе, куда попадают через деревянную дворовую уборную. Это напоминает сцену из французской комедии «Новобранцы идут на войну» (1974), где уличный туалет используется в качестве тайного прохода в дом.

На первый взгляд «Красный 5» кажется не слишком оригинальным и ничем не примечательным проектом, однако уже с первой серии он завоёвывает внимание качественной актёрской игрой, незаурядными диалогами и шутками.

© Кадр из сериала «Красный 5» (сериал 2023 – ...)

Увлекательный сюжет, как того требует жанр, лёгок и предсказуем, при этом наблюдать за развитием событий и комичными ситуациями, в которые попадают герои, довольно интересно. Отдельные сцены вовсе вызывают безудержный смех. Например, в какой-то момент Бекешеву снится, что он в корейском плену, где его истязают самым изощрённым способом. Герой не сдаётся и не намерен раскрывать секретную информацию. Однако настоящей пыткой для него становится пение девочки с надтреснутым и писклявым голосом. В действительности она занимается вокалом у соседки-педагога и периодически выводит Бекешева из себя жутким пением.

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Внимание привлекает и качественный визуальный ряд. Оператору Андрею Данельяну удалось не просто снять красивые и захватывающие кадры, но и создать яркий визуальный аттракцион. Например, во время драки кинематографист прибегает к круговой съёмке, которая позволяет с разных ракурсов наблюдать за героями, а замедленный монтаж помогает уловить координацию их движений.

«Красный 5» — достойная комедия, которая понравится любителям жанра, предпочитающим снять напряжение после трудных рабочих будней и расслабиться за просмотром незамысловатых фильмов.