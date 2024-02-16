Работа спецслужб в период падения Берлинской стены: в сети выходит сериал «ГДР»

В пятницу, 16 февраля, в сети выходит шпионский детективный триллер «ГДР» с участием Александра Горбатова, Дарьи Урсуляк и других актёров. По сюжету пониженный в должности капитан КГБ Александр Нечаев получает приказ следить за приехавшими в Москву немецкими артистами. Его задача — вычислить того, кто передаёт зашифрованную информацию американцам. В итоге он оказывается втянут в более крупное дело.

В онлайн-кинотеатре Wink 16 февраля выходит сериал «ГДР» о работе различных агентур на фоне геополитических интриг, которые привели к падению Берлинской стены и железного занавеса.

Режиссировал ленту Сергей Попов, снявший такие проекты, как «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Заключение», «Седьмая руна». В числе продюсеров — Тимур Вайнштейн, Фёдор Бондарчук, Алексей Земский, а также Юрий Сапронов, выступивший и одним из сценаристов сериала.

География съёмок простирается от России до Германии. Производство картины началось в октябре 2022 года в Москве. Затем снимали в Выборге, Калининграде, Минске, Бресте, Стамбуле и Берлине. Подготовительный этап, включающий создание масштабных декораций, занял порядка двух лет.

В основу остросюжетного детективного драматического триллера легли реальные события, происходившие с 1987 по 1990 год. Для достоверной передачи исторических событий — падения Берлинской стены и железного занавеса, а также предшествовавших им обстоятельств и политических интриг авторы сериала привлекли консультантов, среди которых были бывшие разведчики.

Первая серия начинается с речи Михаила Горбачёва о расколе Европы и влиянии НАТО на регион. Зрители также узнают, что годом ранее агент разведки капитан Александр Нечаев (Александр Горбатов) проводил тайную операцию в Берлине, однако не справился и потерял одного из видных агентов КГБ, бывшего лучшим другом начальника комитета Ивана Черных. С тех пор Нечаев на плохом счету у руководства — Черных подозревает его в связи с ЦРУ и считает, что операция провалилась неслучайно.

© Кадр из сериала «ГДР»

Тем временем друг и коллега Нечаева Жданов пытается заступиться за него и вовлекает его в новую операцию, связанную с приехавшими на гастроли в Москву немецкими артистами. Под видом фотографа ТАСС он проводит собственное расследование и вычисляет среди творческой группы шпиона, за которым стоят американцы. В то же время в деле замешаны агенты Штази.

На фоне политических и служебных интриг разворачиваются отношения героя с женой (Дарья Урсуляк), тоже агентом разведки. Супруга искренне и безоговорочно верит в непричастность мужа к заговору.

Нечаев — не только преданный родине агент, но и профессионал: ради положительного исхода дела он готов рискнуть даже жизнью. Александр Горбатов блистательно показал первоклассного, хладнокровного сотрудника КГБ.

Всех иностранцев сыграли российские актёры — Линда Лапиньш, Юлия Марченко, Евгений Кутянин и Кирилл Зайцев, напоминающий молодого Дольфа Лундгрена. Каждый из них (а также все исполнители ролей советских агентов) не менее убедителен в своей роли. Особенно бросается в глаза преображение Александра Обласова — в ленте даже голос актёра звучит иначе.

Михаила Горбачёва сыграл Виталий Коваленко. Его герой показан обычным человеком со страхами и тревогами, а также нерешительным и робким политиком, над которым имеет власть супруга. Речь политика в начале каждой серии интонационно звучит несколько утрированно: если сравнить аудио выступления Горбачёва с тем, что слышно в картине, станет очевидно, что в сериале фразы театрализованы.

© Кадр из сериала «ГДР»

События в ленте развиваются стремительно и динамично. С первых кадров на экране мелькают зрелищные погони на раритетных сегодня автомобилях, объёмные взрывы и эффектные сцены перестрелок.

Сюжет лихо закручен и развивается увлекательно и непредсказуемо. История в целом получилась довольно захватывающей — она наверняка понравится ценителям жанра и тем, кому интересен этот исторический период. Предугадать развязку картины сложно, а желание выявить шпиона сохраняется как минимум на протяжении первых серий.

Как отмечают авторы проекта, он сделан в жанре шпионского детектива и политического триллера. В картине фигурируют реальные исторические персонажи Михаил и Раиса Горбачёвы, что помогает погружаться в исторический контекст.

Наиболее полному восприятию способствуют и результаты работы художников, подобравших соответствующую 1980-м одежду (впрочем, она мало отличается от современной) и узнаваемые интерьеры, а также другие значимые детали. Например, автомобили, стоящие рядами вдоль улиц монументального Берлина, абсолютно аутентичны и дополняют воссозданную на экране атмосферу того времени. Немаловажна здесь и работа оператора: особенно эффектно смотрится сочетание погони и перестрелок.

В целом «ГДР» — один из амбициозных отечественных сериалов современности с качественным визуальным рядом и стилевыми решениями, актуальными для конца 1980-х.