Попытка убежать от себя: каким получился фильм Ивана И. Твердовского «Панические атаки»

На экраны российских кинотеатров вышел авторский фильм Ивана И. Твердовского «Панические атаки» — победитель кинофестиваля «Зимний». История разворачивается вокруг девушки Вики, страдающей нервным расстройством. Жители города считают, что она одержима бесами, кто-то полагает, что это результат проклятия, нависшего над городом. Вика мечтает уехать в Норвегию, где, как ей кажется, она сможет избавиться от недуга. Центральные роли в картине исполнили Лена Тронина, Дарья Савельева, Сергей Двойников и Светлана Камынина.

В российский прокат вышла драма «Панические атаки» режиссёра Ивана И. Твердовского, который за эту картину был удостоен главного приза на Втором открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2023 года.

Твердовский в свойственной ему манере продолжает исследовать важные социальные проблемы современного общества. В ленте «Конференция», участвовавшей в Венецианском кинофестивале, режиссёр затрагивал тему психологических последствий теракта на Дубровке, в «Классе коррекции» рассматривал борьбу человеколюбия и агрессивной мизантропии, а в «Наводнении» говорил о ревности, о трагедии девушки, оставшейся один на один с окружающим миром.

Картины Твердовского строятся в основном вокруг какого-либо недуга — физического или психического. Если в «Конференции» главный персонаж страдает от душевной травмы, то в своей новой работе режиссёр наделяет героиню психическим расстройством и выносит на суд общественности её желание вырваться из отравляющей и удушающей среды.

Твердовский иронично показал современный индустриальный моногород, жители которого, будучи окружёнными промышленной инфраструктурой, продолжают придавать большое значение традиционным верованиям и полагаться на решение проблем при помощи колдовских практик.

По сюжету 18-летняя Вика страдает от панических атак и нервных расстройств. Но по мнению жителей Никеля, девушка подвержена бесовской одержимости, кликушеству. Вика желает вырваться из ставшего для неё тюрьмой города, единственным развлечением в котором является пение в караоке-кабинке с подругами. Она уверена, что обретёт душевный покой лишь в Скандинавии. Вика идёт к местной знахарке в надежде, что та избавит её от мучительной тревоги, от удушающей заботы матери, от глухой и мрачной местности с плохой экологией.

Кажется, что обряды приводят к некоторым результатам. Девушка, как и задумывала, оформляет документы, чтобы уехать в Норвегию к сестре. Как по волшебству (хотя это слово никак не вяжется с внутренним миром Вики) она встречает Никитоса — водителя, регулярно посещающего северную европейскую страну. С ним героиня и отправляется в дорогу, попутно не забывая прокричать о своих желаниях самому дьяволу в Кольскую сверхглубокую скважину.

© Кадр из фильма «Панические атаки» (2023)

Как и в «Классе коррекции», Твердовский сначала вводит зрителя в заблуждение — в фильме далеко не сразу выявляются негативные черты персонажей, отчего их восприятие в определённый момент резко меняется. Постепенно и неспешно автор раскрывает подлинную сущность героев. В новой действительности, даже оказавшись в замкнутом пространстве, Вика не испытывает никакого дискомфорта. Зато её поступок, совершённый, чтобы остаться в снежном раю, может шокировать зрителей.

Угрюмое роуд-муви, состоящее преимущественно из статичных длинных кадров, усиливает меланхолию и оставляет тяжёлый, неприятный осадок.

Немаловажную роль в картине играют и контрастные цветовые решения, с помощью которых тоскливая и тёмная российская действительность противопоставляется безмятежной и светлой норвежской. По мере того как героиня отдаляется от родного дома, болотно-зелёные тона сменяются серо-синими и светло-фиолетовыми оттенками, а затем пространство наполняется стерильно-белым цветом.

Впрочем, такой визуальный приём не в новинку для режиссёра: этот метод он уже использовал в «Наводнении» (своеобразной отсылкой к этой картине является и появление в фильме Максима Щёголева, сыгравшего одну из главных ролей в экранизации произведения Замятина).

© Кадр из фильма «Панические атаки» (2023)

В «Панических атаках» есть показательные сцены, метафорично олицетворяющие обречённость героев и безысходность их жизни. Для этого постановщик выбрал образ молодой мамы. Материнство у Твердовского сродни болезни, оно вызывает вязкое, тягучее чувство, побуждающее убежать от новой реальности, и становится для женщины не счастливым периодом, а тяжким бременем. На примере героини Дарьи Савельевой автор как будто оправдывает высказанные ранее претензии персонажа Светланы Камыниной.

Кольцевая композиция вновь возвращает зрителя к подругам, которые уже живут в разных местах: девушки без Вики поют в караоке-баре, где по телевизору показывают клип о безоблачном небе над притягательно красивым тропическим островом, а сама героиня, добившаяся своей цели, — в желанной стране. Лишь нарастающая тревожная, скрипучая музыка, напоминающая звук заводящегося автомобильного мотора, намекает на то, что стерильное счастье героини, достигнутое после кровавой каши, не продлится долго. Это заставляет вспомнить прописную истину: куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя.

«Панические атаки» Твердовского, как и другие его ленты, запоминаются навсегда — независимо от того, какие чувства они вызывают. Однако в своей новой работе режиссёр, похоже, достиг апогея в мастерском нагнетании меланхолично-депрессивной, необратимой реальности.