Итальянское барокко, русское зодчество и восточные драконы: главные выставки весны в Москве

Московская весна 2024 года богата на всевозможные выставки и масштабные культурные проекты. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами и художественными произведениями на выставках «Драконы Востока», «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век», «Великолепные очевидцы»: Время и люди. 1910—1930-е», «Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века» и других. Кроме того, у жителей и гостей столицы появится возможность узнать о памятниках деревянного зодчества Русского Севера на экспозиции «Кижи. Небесное послание» в заповеднике «Коломенское» и увидеть реликвии армии XVIII — начала XX века в рамках «Сокровищ полковых музеев».

«Драконы Востока»

Галерея Музея парка Горького, 2 марта — 28 апреля 2024 года

Гости выставки, организованной Государственным музеем Востока и Музеем парка Горького, узнают, какое значение имеет дракон в жизни народов Востока. На экспозиции будет представлено порядка 130 скульптурных и других изображений этих мифических существ.

На формирование образов драконов в странах Юго-Восточной и Центральной Азии существенное влияние оказали культурные традиции Индии и Китая, который считается родиной мифического существа. Согласно китайской легенде, чем дальше оно оказывается от Поднебесной, тем меньше у него когтей.

Гости выставки ознакомятся с тем, как драконов представляли в Мьянме, Лаосе, Непале, Камбодже, Бурятии, Тыве, Туркестане, Иране и других странах.

«Драконы на Востоке очень специфичны и сильно отличаются от западных, которых мы так часто видим в массовой культуре. Хотя дракон — символ 2024 года, мы не привязывались к новогодней тематике. Вместо этого сделали акцент на разных традициях изображения, символике и «функции» восточных драконов и подобных им существ, таких как макары и наги», — цитирует куратора выставки Анну Голду официальный сайт Музея Востока.

Восточный дракон

Gettyimages.ru

© James Marshall

«Николай Ульянов. Искусство без манифеста»

Государственная Третьяковская галерея, 20 марта — 21 июля 2024 года

Выставка посвящена 150-летию со дня рождения русского и советского живописца, графика, сценографа, а также автора мемуаров и эссе Николая Ульянова.

В его произведениях заметно влияние различных стилей искусства — модерна, ар-деко, кубизма и неоклассицизма. Существенную роль в творческой жизни художника сыграл Валентин Серов, у которого он учился.

Ульянов известен не только портретами современников и циклом графических изображений, посвящённых Александру Пушкину, но и театральными работами: он создавал декорации для постановок Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда.

Гости выставки смогут проследить за творческим путём художника, оценить масштаб дарования мастера и его вклад в русское искусство. На экспозиции будут представлены полотна из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, Саратовского художественного музея имени Радищева, Елецкого государственного краеведческого музея, а также частных фондов и коллекций.

«Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века»

Музеи Московского Кремля, 15 марта — 26 мая 2024 года

Произведения из собраний коллекционера и знатока русской истории Павла Карабанова будут представлены на экспозиции музеев Московского Кремля. Выставка включает в себя иконы, рукописные книги, оружие, женские украшения и аксессуары, драгоценную утварь, посуду и другие предметы быта русского дворянства. Многие экспонаты будут показаны широкой аудитории впервые.

Император Николай I, узнав о сокровищнице Карабанова, желал приобрести её. Однако коллекционер не был готов при жизни расстаться с накопленным собранием и пообещал завещать его государю и Отечеству после своей смерти.

Всего в экспозицию вошли более 400 произведений, включая экспонаты из коллекций графа Алексея Мусина-Пушкина, князей Николая Юсупова, Михаила Оболенского и Михаила Погодина.

«Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 5 марта — 26 мая 2024 года

В России впервые пройдёт масштабная выставка итальянского натюрморта. Экспозиция включает в себя 70 произведений из крупнейших собраний главных художественных галерей страны — Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», ГМИИ имени Пушкина и других. Многообразие итальянской живописи будет представлено полотнами Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, Микеланджело Черквоцци и других художников, некоторые работы которых российская аудитория увидит впервые.

Кроме того, на экспозиции будут представлены произведения признанных мастеров эпохи барокко — Джованни Паоло Кастелли, Пьетро Наварры, Абрахама Брейгеля. Выставочный проект включает в себя образовательную и инклюзивную программы.

«Великолепные очевидцы»: Время и люди. 1910—1930-е»

Новая Третьяковка, 28 февраля — 25 августа 2024 года

В зале галереи на Крымском Валу будет выставлено порядка 70 гравюр и других графических произведений 1910—1930-х годов. Гости увидят написанные разными художниками портреты представителей русского авангарда: Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Эля (Лазаря) Лисицкого, Ивана Клюна, Натальи Гончаровой, литераторов Андрея Белого, Николая Гумилёва, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда и многих других деятелей той эпохи. Вместе с тем в экспозиции будут представлены изображения художников-авангардистов, созданные ими самими.

«Сопоставление портретов или автопортретов, сделанных в разные годы, фиксирует вехи творческих и жизненных путей персонажей. Не менее интересно сравнивать саморепрезентации художников в автопортретах с их портретами, написанными другими авторами», — говорится на сайте Третьяковской галереи.

В наименовании экспозиции использован фрагмент названия мемуаров поэта Вадима Шершеневича «Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910—1925 гг.».

Посетитель у картины К. Малевича «Голова крестьянина» (1930-е),

РИА Новости

© Игорь Руссак

«Мода. Цветочные грёзы»

Государственный исторический музей, 7 марта — 1 апреля 2024 года

Посетители специального показа, приуроченного к Международному женскому дню, увидят аутентичные наряды и аксессуары, украшенные цветочной композицией. В их числе пеньюар середины XIX века с вышивкой в виде экзотических плодов и растений, атласное подвенечное платье, корсетный образ от кутюр, усыпанный бутонами роз.

Зрители ознакомятся с особенностями кроя и декора каждого экспоната и узнают о стилевых решениях и символах образов. В рамках проекта пройдут тематические лекции, экскурсии с кураторами, мастер-классы и встреча с хранителем музея.

«Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век»

Новая Третьяковка, 24 мая — 4 ноября 2024 года

С творчеством династии Васнецовых можно будет ознакомиться на масштабной выставке, приуроченной к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

Посетители смогут увидеть запечатлённые на полотнах Виктора Васнецова сказочный мир, природу Абрамцева, семейные портреты. Вместе с тем в экспозицию вошли картины Аполлинария Васнецова из цикла «Старая Москва» и изображения мистических пейзажей. Кроме того, на выставке будет представлено порядка 50 произведений Андрея Васнецова.

Коллекцию из более чем 200 графических работ, театральных эскизов и полотен живописи предоставят в том числе Вятский художественный музей имени Васнецовых, Нижегородский художественный музей, Государственный Русский музей, Архангельский художественный музей, Музей-заповедник «Абрамцево».

«Отпечаток эпохи. Владимир Лагранж»

Галерея Люмьер, 21 марта — 8 сентября 2024 года

Почитатели творчества Владимира Лагранжа, ставшего легендой и классиком советской фотографии, смогут увидеть более 40 работ из уникального собрания репортёра.

«Острота восприятия и чуткость к героям своего времени стали определяющими в работе мастера. Его жажда жизни и неутомимые творческие поиски нашли воплощение в богатом визуальном архиве», — говорится на сайте галереи.

Проект приурочен к 85-летию со дня рождения фотожурналиста. На выставке будут представлены его малоизвестные работы — «Антракт в Кремле» (1960-е), «Монтаж ЛЭП» (1971), «Ура, каникулы!» (1984), винтажные отпечатки Лагранжа, а также значимые произведения фотоискусства: «На скорую руку» (1960-е), «Вратарь» (1961), «Юные балерины» (1962) и многие другие.

Работы Лагранжа украшали фотохронику ТАСС, а его статьи выходили в журнале «Советский Союз», газетах «Правда», «Комсомольская правда» и «Литературной газете», а также в иностранной периодике: Newsweek, Paris Match, Freie Welt.

Владимир Лагранж

РИА Новости

© Владимир Лагранж

«Анна и Теофил. Памяти родителей Святослава Рихтера»

Мемориальная квартира Святослава Рихтера, 20 марта — 16 июня 2024 года

В марте открывается камерная выставка, посвящённая семье пианиста Святослава Рихтера и его родителям — Анне Москалёвой и Теофилу Рихтеру, интересовавшимся живописью, театром и музыкой.

Экспозиция включает уникальные архивные записи, музыкальные рукописи и сочинения, семейные фотографии, дипломы, а также пастели юного Святослава Рихтера, пейзажи Житомира работы Теофила Рихтера, рисунки, отражающие быт 1920-х, и портреты Анны Москалёвой.

Окружённый с детства музыкантами, артистами, культурными деятелями и представителями дворянства, Святослав Рихтер, будущий народный артист СССР и лауреат множества премий, с ранних лет проявлял высокий интерес к искусству. Он рос в русской и немецкой среде и тем самым вобрал в себя лучшие традиции обеих культур.

Выставка откроется в день рождения пианиста.

«Кижи. Небесное послание»

Музей-заповедник «Коломенское», 29 февраля — 2 июня 2024 года

Выставка состоит из четырёх разделов, посвящённых памятникам и предметам деревянного зодчества Русского Севера. Первый включает в себя утраченные в годы Великой Отечественной войны потолочные иконы Преображенской церкви (остров Кижи).

Во втором разделе собраны предметы, с помощью которых гости смогут ознакомиться с особенностями северного зодчества, а в третьем представлены иконы особо почитаемых в регионе святых.

Последний раздел познакомит гостей с единственным столичным музеем деревянного зодчества под открытым небом, расположенным на территории заповедника «Коломенское».

«Сокровища полковых музеев»

Государственный исторический музей, 22 февраля — 8 июля 2024 года

Масштабная выставка, открывшаяся в преддверии Дня защитника Отечества, включает реликвии русской армии XVIII — начала XX века. Предметы, ставшие основой коллекции полковых музеев и частных собраний, представлены в четырёх направлениях проекта: «Полковые традиции», «Офицерское собрание», «Под высочайшим шефством», «Боевой путь и герои полка». Среди них — шефские мундиры, коллективные и именные награды, георгиевские знамёна, орденские сервизы, иконы, походная церковная утварь и «полковое» серебро.

«Наша выставка — это дань памяти тем, кто в разные периоды нашей истории прославил Отечество своими ратными подвигами. Выставка даст посетителю возможность через мемориальные предметы получить уникальный опыт прикосновения к героической истории русской императорской армии и флота», — приводятся слова генерального директора ГИМ Алексея Левыкина на сайте музея.