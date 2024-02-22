«Может стать телевизионным шедевром»: в сети положительно отреагировали на трейлер сериала «Джентльмены» Гая Ричи

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сериала «Джентльмены». Режиссёром проекта выступил Гай Ричи, снявший одноимённый фильм в 2019 году. Он же участвовал в написании сценария и стал исполнительным продюсером. По сюжету аристократ Эдди Хорниман получает в наследство от отца большое поместье и узнаёт, что дом является частью наркоимперии Пирсона. Жизнь Эдди сильно меняется: он вливается в преступный мир, учится управлять нелегальным бизнесом, даёт отпор врагам и старается не попасться властям. Роли в сериале исполнили Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Винни Джонс и другие. В комментариях к видеоролику поклонники творчества Ричи восторженно отзываются об увиденном в трейлере и с нетерпением ждут выхода проекта.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер криминального сериала «Джентльмены». Режиссёрами проекта выступили Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви и Нима Нуризаде. Кроме того, Ричи написал сценарий совместно с Мэттью Ридом, а также стал исполнительным продюсером многосерийной ленты.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале сервиса, зрители могут увидеть главных героев и завязку истории.

По сюжету аристократ Эдди Хорниман после смерти отца получает в наследство большое поместье, но спустя время узнаёт, что оно является частью наркоимперии Пирсона. Теперь мужчине нужно научиться управлять новым бизнесом, которым заведует Сьюзи Гласс, и при этом избежать неприятностей с законом и дать отпор врагам.

Роли в сериале исполняют Тео Джеймс (франшиза «Дивергент», «Белый лотос»), Кая Скоделарио (фильмы серии «Бегущий в лабиринте», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Дэниэл Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Сексуальное просвещение»), Кристиан Ди Сиулло («Члены королевской семьи»), Рэй Уинстон («Белоснежка и охотник», «Ной»), Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Костолом») и другие.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на стриминге 7 марта.

В комментариях под роликом поклонники творчества Гая Ричи выразили восторг по поводу выхода трейлера. Многие уверены, что этот проект будет успешен.

«Мне нравится, как Гай Ричи создаёт утончённых с виду персонажей, но копни чуть глубже — и там скрываются абсолютные свирепость и хаос. Просто мастер своего дела», — написал один из пользователей.

«Если (режиссёр. — RT) Гай Ричи, смотреть обязательно. Гарантия 100%», — отметил другой поклонник постановщика.

Один из зрителей оставил длинный комментарий, в котором выразил надежду, что новая работа Гая Ричи будет так же хороша, как его ранние фильмы о преступности.

«Очень надеюсь, что это возвращение к его былому подходу к повествованию. У сериала есть шанс получиться одновременно и культовым, и невероятным! Монологи в духе Шекспира из фильмов «Карты, деньги...» и «Большой куш», а также неуклонное развитие персонажей и драматические повороты сюжета, вписанные в повествовательные стереотипы и культуру британского преступного мира, по своему мастерству исполнения имели чуть ли не поэтический характер. Этот сериал определённо может стать телевизионным шедевром», — поделился своим мнением фанат кино Ричи.

Кроме того, часть зрителей выразила надежду на появление в проекте уже известных героев из полнометражной ленты «Джентльмены», роли которых исполнили Хью Грант, Мэттью Макконахи и Колин Фаррелл.

Немало пользователей вспомнили и сам фильм, отметив, что посмотрят сериал, раз это одна и та же вселенная. «Как поклонник фильма «Джентльмены», очень надеюсь, что сериал будет на уровне», — написал один из них.

Впрочем, и актёрский состав сериала пользователей весьма обрадовал: большинство восхитились тем, что Тео Джеймс исполняет главную роль в криминальном проекте, и отметили, что смотрится он очень органично. Часть аудитории порадовалась и появлению в сериале Каи Скоделарио, а один из зрителей и вовсе заявил, что это, пожалуй, будет самый приличный проект от Netflix за последнее время.

О производстве сериала «Джентльмены» стало известно в 2022 году. В основу проекта лёг одноимённый фильм Гая Ричи, вышедший в прокат в 2019-м.

Как сообщает Collider, изначально по задумке Ричи картина «Джентльмены» (2019) должна была быть сериалом, но по неизвестным причинам было принято решение сделать из истории фильм.

В ленте рассказывается об американце Микки Пирсоне, придумавшем нелегальную схему по продаже наркотиков с использованием поместий обедневших британских аристократов, а также о журналисте Флетчере, который приходит в дом к правой руке Пирсона с интригующим предложением. Он делится с ним сценарием, разоблачающим его босса и весь бизнес, после чего убеждает мужчину согласиться на его условия. Роли в картине исполнили Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Хью Грант, Генри Голдинг, Джереми Стронг, Джейсон Вонг и многие другие.

Фильм был положительно принят как критиками, так и аудиторией: на агрегаторе Rotten Tomatoes у картины 75% «свежести», а зрительский рейтинг составляет 84%. В мировом прокате проект собрал больше $115 млн при бюджете $22 млн.