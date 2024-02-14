Красивая картина о разбитом сердце и обретении себя: выходит сериал «Саша и Питер»

В среду, 14 февраля, в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует драматическая комедия «Саша и Питер» режиссёра Валерии Шкирандо. Главную роль в сериале исполнила Аглая Тарасова. Также в проекте снялись Иван Мулин, Антон Филипенко, Полина Филоненко и другие. По сюжету Саша узнаёт, что её бывший парень Иван, с которым она встречалась десять лет, но так и не дождалась предложения, собирается жениться на новой пассии спустя полгода отношений в Питере. Девушка решает отомстить некогда возлюбленному, переезжает в Северную столицу и устраивается на работу в ЗАГС. На новом месте Саша столкнётся с трудностями, станет свидетельницей нелепых ситуаций и обретёт новую любовь.

В онлайн-кинотеатре Premier 14 февраля выходит комедийный сериал «Саша и Питер». Это дебютный режиссёрский проект актрисы Валерии Шкирандо, известной по ролям в сериалах «Молодёжка», «Отчий берег» и «Гранд». В число продюсеров ленты вошли Сарик и Гевонд Андреасяны.

В центре истории — амбициозная и довольно успешная девушка Саша, живущая в Москве. Десять лет она была в отношениях с Иваном, но так и не дождалась от него предложения руки и сердца, и пара рассталась. Теперь же из соцсетей героиня узнаёт, что он помолвлен с новой девушкой, с которой встречается всего полгода. Плюс ко всему, свадьбу они планируют сыграть в Питере, а это как раз была Сашина мечта. Девушке обидно и больно. Она решает отомстить некогда возлюбленному.

Недолго думая, Саша собирает вещи и едет в северную столицу, где устраивается работать в ЗАГС. Правда, вместо регистратора бракосочетаний, ей достаётся должность регистратора разводов. На новой работе героиня столкнётся с трудностями, окажется в разных нелепых ситуациях и попытается начать жить заново.

Роли в сериале исполнили Аглая Тарасова («Беспринципные», «Конец света»), Иван Мулин («Молодёжка», «Чёрная весна»), Антон Филипенко («Проект «Анна Николаевна»), Полина Филоненко («Все умрут, а я останусь»), Арам Вардеванян («Пищеблок»), Глеб Бочков («Подольские курсанты») и многие другие.

Проект «Саша и Питер» по содержанию довольно прост и предсказуем: есть несчастная героиня, страдающая от предательства бывшего, который будто назло ей «крадёт» её мечты и исполняет их на глазах у Саши вместе с новой девушкой: это и свадьба в Питере, и покупка щенка. Злость и отчаяние становятся мотиваторами для персонажа: она переезжает в город её грёз и благодаря своему весомому послужному списку очень быстро устраивается на работу. С самого начала становится ясно, что жизнь Саши кардинально изменится, наполнится новыми людьми и, может даже, новым возлюбленным. В финале, вероятнее всего, зритель увидит уже счастливую Сашу, забывшую об Иване.

Несмотря на прозрачность сюжета, история привлекает внимание лёгким юмором и узнаваемыми событиями, среди которых — тяжёлое расставание и импульсивные решения. Бытовые условия, в которых оказываются персонажи, также близки к реальной жизни: Саша переезжает не в Париж или Лондон, а в Санкт-Петербург. Зрителю легко представить себя на месте главной героини и поверить, что такое возможно.

Сериал не был бы столь убедительным без талантливой игры Аглаи Тарасовой. Она полностью вжилась в роль Саши, показала разные грани её характера — целеустремлённость и способность рисковать, уверенность в себе и в то же время уязвлённость из-за неудавшихся отношений, доброту и следование своим принципам. Очень впечатляют сцены, в которых героиня навзрыд рыдает — Тарасова передала всю боль и в то же время сумела исполнить эти эпизоды с нужной долей комичности.

© Кадр со съёмок сериала «Саша и Питер»

Огромное значение в ленте имеет работа художников и оператора. Действие в сериале происходит летом, и с экрана веет теплом. Авторам сериала удалось романтизировать и без того любимый многими Санкт-Петербург. Город в проекте выглядит очень атмосферно и уютно: эффектная архитектура, узкие улочки, зелёные парки, мосты и набережная. Не обошлось, правда, и без некоторых стереотипов. Например, когда сосед поправляет Сашу и говорит, что это не подъезд, а парадная, или когда новый знакомый приглашает её на «ужин по-питерски», то есть перекусить «шавермой».

Квартира, в которой останавливается Саша, принадлежит её подруге Лере (Полина Филоненко), и это, пожалуй, жилище мечты каждой девушки, любящей стиль прованс. Это большое пространство, выполненное в светлых и тёплых оттенках, с простенькой, но стильной мебелью, пледами на диване и креслах, подушками, свечами, и с маленьким уютным балконом.

Цветовые решения также немаловажны — всё в сериале, от нарядов главной героини и до цвета стаканчика из-под кофе, например, выполнено в пастельных оттенках. Внимательный зритель заметить очень много деталей (даже шариковую ручку Саши) бирюзового цвета. Также в палитре преобладают розовый, бежевый, белый и мятный. Все эти оттенки делают картинку чрезвычайно приятной глазу, уютной, и вызывают радость и воодушевление.

К слову, образы Саши также заслуживают похвалы в сторону художника Жанны Сердюк. Главная героиня предстаёт в очень стильных нарядах: летних платьях, классических костюмах, юбках, подчёркивающих достоинства фигуры. Кроме того, поскольку девушка работает в ЗАГСе, зрительницы полюбуются и разнообразными свадебными платьями.

Судя по сюжету и визуальным решениям, проект больше предназначен для женской аудитории, которая по достоинству оценит историю любви и предательства, атмосферу и юмор. В сериале нет ничего принципиально нового, он прост и понятен, но это не делает его плохим. Напротив, это та картина, которую хочется посмотреть для вдохновения, хорошего настроения и тепла, которого не хватает зимой.