Философское драмеди о важности примирения: в кино выходит фильм «Танцуй, Селёдка!»

18 января на большие экраны выходит драматическая российская комедия «Танцуй, Селёдка!» режиссёра Александры Лупашко. Роли в ней исполнили Александра Бортич, Павел Майков, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова, Александра Бабаскина и другие. Сюжет вращается вокруг Жанны, которая приехала в город детства, чтобы похоронить отца, с которым она не общалась 20 лет. Девушка вдруг начинает видеть призрак папы, который желает помириться с дочерью и весело провести последний день. Героиню ждёт множество приключений, переосмыслений, а ещё танцев и музыки. Подробнее о картине — в материале RT.

В кинотеатрах 18 января выходит новый фильм с Александрой Бортич в главной роли — комедийная драма «Танцуй, Селёдка!». Режиссёром выступила Александра Лупашко, ранее работавшая над фильмом «Ёлки 9» и сериалом «Шестнадцать+». В основу драмы легла пьеса «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай.

Главная героиня картины — молодая и самодостаточная девушка по имени Жанна. Узнав о смерти отца, она приезжает на его похороны в родной городок, где прошло её детство. С отцом Жанна не общалась 20 лет, и все эти годы она таила в себе злость на него за то, что оставил их с матерью и не общался с ней при жизни.

Вместе с другом детства Костей (Данил Стеклов) героиня отправляется в «Рай-центр», чтобы договориться о похоронах, но в пути вдруг начинает видеть призрак покойного. Родитель, как и раньше, называет дочь Селёдкой, очень хочет наладить взаимоотношения и весело, как в детстве, провести с ней последний день. Поначалу Жанна с ужасом воспринимает вдруг «ожившего» папу, но со временем привыкает к его присутствию. Несмотря на все попытки родственника сгладить углы, девушка даже после смерти не прощает его. Однако всё может измениться, ведь Жанна, Костя и призрак отца столкнутся с множеством проблем, попадут в передрягу, а также посетят несколько значимых для героини и её папы мест.

На первый взгляд история, придуманная авторами фильма, проста и несколько избита. Однако лента воспринимается как нечто весьма необычное в российском кинематографе. Картина в основном строится на юморе — порой даже чёрном. К слову, это один из наилучших способов продемонстрировать такой тяжёлый опыт, как потеря родственника.

Стоит также отметить, что авторы ленты без лишней поэтичности показали, какой груз ложится на плечи людей, столкнувшихся с потерей близких: им приходится заниматься организацией похорон и поминок, нести немалые расходы. Именно эти сцены помогли сделать картину такой понятной и жизненной.

© Кадр из фильма «Танцуй, Селёдка!» (2023)

Помимо этого, утрированно, но с иронией кинематографисты показали такую региональную проблему, как нехватка специалистов и учреждений. Например, в фильме похороны отца осложняются тем, что ближайший судмедэксперт в отпуске, заменить его некем, а до другого морга ехать 300 км. Один из самых забавных и акцентных моментов — диалог между Жанной и сотрудницей морга, в котором первая узнаёт, что в праздники люди у них «стараются не умирать», так как никто не работает.

Особенно зацепит фильм тех, кто застал 1990-е, так как он буквально пропитан духом и атмосферой тех времён. Во время флешбэков главной героини зрители узнают знакомый стиль в одежде, причёсках, декорациях. Антураж дополняют также старые аудиокассеты, которые можно было перематывать вручную карандашом, проигрыватели, камеры, маленькие квадратные телевизоры и многое другое. Все эти детали вызывают приятное чувство ностальгии.

Немаловажную роль в картине играет музыка: на протяжении фильма звучат хиты конца 1990-х и начала 2000-х таких артистов, как Найк Борзов и группы «Отпетые мошенники». Однако всё же авторы допустили небольшую ошибку в самом начале фильма: ещё маленькая Жанна в 1998-м записывает на камеру свой танец под песню Юлии Чичериной «Ту-лу-ла», хотя выпущен трек был только в 2000 году в альбоме «Сны». Это не влияет на сюжет, но может омрачить впечатление от просмотра у самых придирчивых зрителей.

Как бы то ни было, сюжет захватывает внимание публики благодаря бодрому повествованию с многочисленными сюжетными поворотами и даже экшен-сценами, такими как эффектная автомобильная гонка героев, когда они убегают от бандитов-браконьеров, и авария, снятая в замедленном режиме.

Вместе с тем фильм не был бы эмоциональным и цепляющим, если бы не актёры. Александра Бортич прекрасно сыграла самодостаточную Жанну, внутри которой до сих пор живёт обиженная маленькая папина Селёдка. Особенно ярко актриса показала себя в финальной части ленты, когда её героиня наконец нашла силы примириться с умершим предком и дать волю своему горю. Сцена, в которой Жанна прощается с отцом, может довести до слёз сентиментальных зрителей.

Очень впечатляет юная Александра Бабаскина в роли маленькой Жанны — артистка исполнила роль папиной дочери, прощающей ему все ошибки, очень эмоционально и правдиво. Особенно трогательно выглядит момент, когда девочка мешает отцу уезжать.

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Отдельного внимания заслуживает Павел Майков в роли отца — своей харизмой он постоянно вызывает улыбку. Герой в исполнении актёра получился непринуждённым юморным простаком, преданным своему делу, но не людям; любящим пошутить, но скрывающим печаль и другие эмоции от окружающих. В роли призрака Майков особенно хорош — отец, желающий всеми способами провести последний весёлый день с дочерью, завоевать её любовь и прощение, пропускает мимо ушей колкости и язвительные фразы Жанны, мило и по-отечески подтрунивает над ней и командует. Его персонаж, несмотря на некрасивый поступок в прошлом, вызывает не отрицательные эмоции, а скорее симпатию и глубокое сочувствие. И это хорошо, ведь в фильме, как и в жизни, нет плохих людей — есть разные решения и их последствия.

В целом, несмотря на юмористический подтекст, некую абсурдность ситуации, в которую попала героиня, и частичную фэнтезийность, лента «Танцуй, Селёдка!» получилась очень жизненной и наполненной смыслами — она заставляет задуматься о важности общения с родными.