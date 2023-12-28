Тёпленькая пошла: тест RT о «новогодних» советских фильмах

Тест RT о «новогодних» советских фильмах

Наступило околоновогоднее время, впереди праздники и каникулы. Неизменными спутниками этого периода всегда считались любимые советские комедии. Эти фильмы разобраны на цитаты, а сюжеты знакомы, пожалуй, каждому. Но так ли хорошо вы знаете их на самом деле? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© В. Алисов