«Ребёнка надо удивить»: 60 лет назад новогодняя ёлка в Кремле стала сказочной

Ровно 60 лет назад на главной в стране Кремлёвской ёлке впервые показали сказочное представление о путешествии ребёнка по временам и мирам. Хотя до этого к детям на утренники в честь Нового года уже приходили Дед Мороз и Снегурочка, праздничные постановки были посвящены не сказкам, а истории революции, достижениям науки и производства. RT рассказывает, как менялась Кремлёвская ёлка, с которой берут пример на утренниках и праздниках по всей стране. Какой антигерой остаётся самым популярным во все времена, зачем на одном из представлений мыши съели торт «Наполеон», и как однажды куклам удалось выйти за пределы дворца — читайте в материале RT.

В канун нового, 1936 года в Колонном зале Дома союзов в Москве организовали первое в СССР официальное праздничное торжество для детей. Гостями стали отличники московских школ.

Отсюда пошла традиция приглашать на новогодние представления самых успешных школьников, тимуровцев и детей из многодетных семей.

До этого в Советском Союзе активно боролись с идеей отмечать Рождество, а вместе с ним и Новый год как отжившие религиозные праздники. Но в 1930-е годы было решено, что эффективнее праздник не ликвидировать, а просто заменить — на идеологически выверенный, советский Новый год.

В 1937 году в Москве прошёл первый праздник, центром которого стала красавица-ёлка. Поздравить детей с Новым годом пришли Дед Мороз и Снегурочка. В следующие годы традиция устраивать праздник для детей укреплялась. Например, в канун наступления 1945 года, когда вся страна жила в ожидании Великой Победы, было организовано грандиозное представление: на лестнице Дома союзов маленьких зрителей встречали ряженые, а в фойе играли кукольный и заячий оркестры: вместо труб у музыкантов были морковки.

С 1 января 1954 года главная ёлка страны «поселилась» в Кремле. Тогда же каждому посетителю праздника вручили сладкий подарок.

Его состав был официально утверждён Московским обкомом КПСС: в бумажном пакете каждый ребёнок получал по два мандарина и два яблока, апельсин, вафли, шоколадное суфле, коробку конфет и по одной большой конфете «Мишка» и «Юбилейная».

С тех пор каждый год участники ёлки получают сладкие подарки. Коробочки делали в виде ёлочных шаров, ключей, сундучков, Дедов Морозов, но чаще всего — в виде башен Кремля или зубчиков Кремлёвской стены. Были и тематические упаковки: например, в 1982 году в честь 60-летия СССР дети получили сладкие подарки в больших пластиковых «книжках» с изображением Спасской башни, а в начале 1980 года на подарке был изображён Олимпийский мишка.

Ёлка о кукурузе и путешествие по временам и сказкам

Новогодние представления для детей в Кремле шли в течение десяти дней. За это время главную ёлку страны приходилось несколько раз менять.

«В течение почти двух январских недель, когда шли представления, дерево меняли около трёх раз: из-за тепла и большого количества людей иглы быстро осыпались, — рассказывает RT Наталья Свиридова, заместитель председателя Московской федерации профсоюзов. Эта организация устраивает Кремлёвскую ёлку последние 70 лет.—В 1960-е годы в стране появились искусственные ели и главную ёлку страны тоже заменили на искусственное дерево. Следить за ним, конечно, гораздо проще».

Неотъемлемой частью кремлёвской ёлки стали представления, но в 1950-е годы они отличались от тех, что мы привыкли видеть на новогодних праздниках последние годы.

Сценарий для первого кремлёвского новогоднего праздника 1954 года писали Сергей Михалков и Лев Кассиль. В постановке того года участвовали сказочные персонажи и куклы, но главные роли отводились красноармейцам, передовикам производства, отважным и благородным тимуровцам.

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Всё изменилось в канун нового, 1964 года. Тогда сценарий детского представления впервые доверили 27-летнему Эдуарду Успенскому и 26-летнему Александру Курляндскому, которые писали номера для артистов эстрады. Молодые сценаристы решили, что на новогоднем представлении детям надо показать захватывающую сказку, а не исторические сценки.

«До этого в представлениях обязательно должны были принимать участие крейсер «Аврора», революционные матросы, космонавты и другие культовые персонажи. У нас действовали Змеи Горынычи, пираты, роботы... А главным героем был мальчик, которому не нравилось наше время: нет в нём никаких приключений. И мы отправляли его в путешествие по временам и сказкам», — вспоминал Курляндский в интервью «Огоньку» в 1997 году.

Когда в октябре 1963 года авторы презентовали сценарий постановки художественному совету, организаторы сказку не оценили и «накидали штук 50 замечаний». Эдуард Успенский утверждал, что комиссии, например, не понравился эпизод, в котором Дед Мороз развлекал скучающего ребёнка, ведь «советским детям не может быть скучно».

«В очередной раз они стали нас учить: «Зачем вы пишете ерунду? Вот перед этим у нас была тематическая [новогодняя] ёлка, посвящённая большой химии, а ещё раньше — ёлка о кукурузе», — говорил Успенский.

Однако, поскольку времени до Нового года оставалось совсем мало, сценарий всё-таки утвердили и постановщики и актёры приступили к репетициям в Кремле.

Дед Мороз, Кремль, Змеи Горынычи

«Главным распорядителем и руководителем всего веселья» по традиции стал Дед Мороз, которого играл легендарный советский актёр Александр Хвыля.

Существует расхожее мнение, что на роль кремлёвского Деда Мороза Хвылю пригласили после того, как вышел фильм «Морозко» с ним в главной роли. Однако съёмки фильма состоялись в 1964 году, уже после новогодних праздников, а на экраны кинотеатров он вышел ещё позже, в марте 1965 года. Так что именно кремлёвская ёлка стала для Хвыли местом для репетиции образа седобородого волшебника Морозко.

Кремлёвская ёлка в 1986 году

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На первом праздничном представлении в 1964 году с актёром случился казус, который обязательно упоминают СМИ, когда рассказывают про самого известного в СССР Деда Мороза.

Первый «сказочный» для ёлки год стал уникальным не только из-за нового сценария, но и благодаря техническому новшеству: актёры постановки использовали радиомикрофоны. Александр Хвыля, которому на тот момент было 59 лет, не сразу разобрался, как работать с новомодным устройством, и забыл выключить его, когда отыграл свою сцену и ушёл на перерыв за кулисы.

Об этом случае рассказал режиссёр-постановщик представления Борис Левинсон: «Наш Дед Мороз, актёр Хвыля, забыл как-то это сделать [отключить микрофон] и где-то за кулисами стал очень откровенно жаловаться на что-то басом, да ещё с матерком. Бросились его искать — а он затерялся во Дворце. Еле его нашли».

Несмотря на казус, актёр продолжил каждый год играть Деда Мороза и приводил в восторг собравшихся детей своим громогласным басом и сногсшибательной энергией — волшебник, не иначе.

Кроме красавицы-ёлки, Деда Мороза и Снегурочки в праздничных постановках есть и ещё один постоянный герой — сам Кремль. По традиции каждая история так или иначе рассказывает о детях, которые путешествуют по сказочным мирам. Одиссея героев заканчивается в Кремле: именно сюда после всех передряг и приключений съезжаются герои, чтобы вместе со зрителями встретить чудо и зажечь ёлку.

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Некоторые герои русских народных сказок тоже кочуют из постановки в постановку, но каждый раз художники, оформители и создатели кукол и костюмов придают им новый вид.

Например, создатели сказок придумали несколько десятков видов Змеев Горынычей: от чешуйчатых до металлических. Так, в 2006 году в Кремль на ёлку прилетел трёхголовый Горыныч-робот из колёсиков, болтов и других металлических элементов: кукла полностью управлялась с помощью компьютерной программы.

В 1992 году куклы — участники новогоднего представления в первый и пока единственный раз вышли за пределы Кремля: тогда организаторы украсили к празднику Кутафью башню и Троицкий мост.

«В бойницу Кутафьей башни мы поставили куклы, которые олицетворяли четыре ветра: северный, восточный, южный и западный, — рассказал RT заслуженный деятель искусств РФ, художник-постановщик Григорий Белов. В течение 30 лет он участвовал в оформлении кремлёвских постановок, в том числе как главный художник. — Троицкий мост украсили куклами 12 месяцев. Символика выбиралась в зависимости от того, что русский человек делал в этот месяц. Например, рядом с куклой февраля были блины: ветер там отлично продувает пространство, и они весело крутились. А рядом с летними месяцами «летали» бабочки и пчёлы».

Мыши съели торт, паук вырос до 9 м

Сценаристы кремлёвской ёлки пишут оригинальные сюжеты для каждой постановки и редко допускают к участию героев известных мультиков, книг и фильмов.

«Мы нарочно уходили от образов из популярных мультфильмов или детских произведений. Хотя были и исключения. Например, в постановках к 2014 году были задействованы Леопард, Зайка и Белый Мишка — талисманы зимней Олимпиады в Сочи», — говорит Григорий Белов.

Если в году ожидается важное событие или юбилей, то организаторы ёлки отражают эту тематику в постановках. Например, в начале 1999 года постановка была посвящена персонажам пушкинского Лукоморья — в этот год в России отмечали 200-летие со дня рождения великого русского поэта.

«В начале 2000-х, когда дети обожали Гарри Поттера, мы сделали сказу о Школе чудес. Но позаимствовали именно общую атмосферу, а герои и сюжеты были оригинальными. А в 2012 году главными антигероями нашей постановки были мыши, одетые во французскую форму, которые съели торт Наполеон», — улыбается Григорий Белов.

В центре снимка — Во Тхи Лиен, девочка из южновьетнамской общины Сонгми, которую в 1970 году пригласили на кремлёвскую ёлку

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Роли плохих персонажей часто достаются существам, которых многие не любят в реальной жизни: крысам, насекомым, змеям. Например, говорит собеседник, один из самых популярных антагонистов на кремлёвской ёлке — это вовсе не Баба-яга или Кощей, а паук!

«Обязательно раз в три года какие-нибудь пауки у нас в сказках вылезали, — говорит Белов. — Например, была сказка про Машу, которую гномики-сны водили по её собственному дому, который стал огромным царством, и там она находила миры: райские сады из флаконов, зеркал и ваз на туалетном столике у своей мамы, морской корабль из торта на кухне, а в библиотеке — попадала в паучье царство. Самым главным пауком была девятиметровая кукла».

Вне зависимости от тематики постановки главными героями всегда становятся дети — так маленьким зрителям и школьникам легче погрузиться в историю. Но и главный персонаж — ребёнок — тоже может быть разным.

Так, в январе 2021 года на представлении, которое транслировалось в сети из-за отмены очных мероприятий в пандемию коронавируса, главным героем стал Гаджет. Вместе с наставником — Хранителем времени — он путешествовал в прошлое: побывали в Древнем Риме, Италии эпохи Возрождения и Российской империи.

«Современные дети уже рождаются диджитал-поколением, которому не нужно объяснять, как что-то найти или скачать в интернете. Поэтому Гаджет — это образ современного ребёнка, который легко находит любую информацию», — рассказывал главный режиссёр представления Михаил Малышев.

Представление на кремлёвской ёлке с 2020 на 2021 год

© mtuf.ru

По словам Григория Белова, современные дети, которые с малых лет узнают о том, что Деда Мороза не существует, верят в сказку ничуть не меньше, чем предыдущие поколения. Но их важно захватить и увлечь историей сразу же после того, как они попадают в фойе Кремлёвского дворца.

«Сначала надо преодолеть их скептицизм, веру в то, что мир жёстко материальный. Когда ребёнок входит в фойе, его надо удивить: на него сразу наваливается группа персонажей, которые увлекают его в игру. Уже в фойе надо сделать так, чтобы дети не просто смотрели по сторонам на декорации и кукол, а участвовали в сюжете. Ну и конечно, в последние десять лет главным аттракционом стало фотографирование на фоне чего-то интересного и красивого, — говорит художник. — Но в целом дети верят в сказку всё так же, как и 50, 100 и 300 лет назад».