История Энцо Феррари и деревенский фитнес: в кино выходят фильмы «Дунки», «Вредная привычка» и другие

В четверг, 21 декабря, в российский прокат выходят отечественные комедии «Вредная привычка» о поселившихся в спортклубе отце и сыне, и «Новогодний ол инклюзив» о двух враждующих семьях, оказавшихся на Новый год в одном коттедже. Помимо этого, можно будет посмотреть биографическую ленту «Феррари» о судьбе легендарного гонщика и основателя автофирмы, индийскую картину «Дунки» с Шах Рукх Кханом в главной роли, южнокорейский комедийный фильм «Мистер и Миссис Икс», где героиня планирует убийство своего мужа-тирана, и новую работу итальянского режиссёра Нанни Моретти «Великая магия».

«Феррари» (Ferrari)

Режиссёром фильма о знаменитом гонщике и основателе автомобильной фирмы Энцо Феррари выступил четырёхкратный номинант «Оскара» Майкл Манн. Ранее он продюсировал такие кинопроекты, как «Ford против Ferrari» и «Авиатор».

В основу сценария легла книга Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография». В фильме показаны важные моменты жизни легенды автомира. Действие развернётся в 1957 году. Энцо сталкивается с множеством проблем в личной и профессиональной жизни. Компания героя находится на грани банкротства, а брак вот-вот разрушится из-за постоянных скандалов и измен. Чтобы спасти бизнес и изменить судьбу, Энцо решает, что Феррари примет участие в крупной и опасной гонке на выносливость Mille Miglia.

Главную роль в ленте исполнил Адам Драйвер («Дом Gucci», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Кроме того, в картине снялись Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Годон, Патрик Демпси и другие.

Работать над фильмом кинематографистам помогал Пьеро Феррари, сын Энцо от Лины Ларди. Как рассказал режиссёр, бизнесмен был автором многих ценных идей, использованных в картине.

Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2023 года. Критики высоко оценили её в рецензиях. Многим понравилась игра Адама Драйвера.

«Вредная привычка»

В центре сюжета комедии режиссёра Митрия Семёнова-Алейникова («Запретная зона») — парень Вася (Антон Жижин) и его отец (Ян Цапник), живущие вдвоём в деревне. Однажды их дом сгорает, когда мужчина — заядлый курильщик — забывает потушить окурок. Герои остаются без пристанища.

Собрав уцелевшие вещи, они уезжают в столицу, покупают абонементы в круглосуточный фитнес-центр и решают там жить. После загородной жизни Васе и его отцу приходится привыкать к смузи, пилатесу и столичным модникам. Администрация клуба недовольна новыми гостями, но их попытки выдворить посетителей не приносят результата. Более того, Вася с отцом начинают преподавать в клубе сельский фитнес.

В ленте также снялись Агата Муцениеце, Дмитрий Хрусталёв, Александра Соловьёва, Елизавета Шукова и многие другие.

«Новогодний ол инклюзив»

Ещё в одной комедии с Яном Цапником рассказывается о двух совершенно разных семьях, которые оказываются под одной крышей в новогоднюю ночь.

Чтобы разнообразить праздник, старшие дети семей бронируют один и тот же коттедж по системе «всё включено». Проблем не возникло бы, если бы не давняя вражда отцов семейств. Никто из приехавших не желает уступать дом, и пока герои спорят, кто же в нём останется, дети пропадают, а в подвал коттеджа проникают беглые преступники, которых по району ищет полиция. Разъехаться у персонажей не получится — им придётся не только вместе отпраздновать Новый год, но и отыскать детей, принять роды, помочь в поимке уголовников и, наконец, наладить взаимоотношения.

Режиссёром фильма выступил Олег Асадулин («Закрытая школа», «Тест на беременность 2»). Вместе с Цапником роли в картине исполнили Роман Попов, Олеся Судзиловская, Сергей Селин, Юлия Александрова, Александр Златопольский, выступивший также генеральным продюсером ленты, и многие другие.

По словам Златопольского, «Новогодний ол инклюзив» — добрая комедия для зрителей всех возрастов.

«Фильм в преддверии Нового года, да и в сами новогодние праздники, погружает нас в атмосферу всеми любимого праздника! А это же так важно — ощутить всем сердцем магию новогоднего волшебства, улыбнуться вместе со всей семьёй, с детьми, стать чуточку добрее и подарить эту доброту своим близким и родным», — цитирует его слова портал «Моменты».

«Великая магия» (Il sol dell'avvenire)

Итальянский режиссёр, обладатель наград Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей Нанни Моретти снял новую комедийную драму о магии кино.

В центре сюжета — эгоцентричный постановщик Джованни, раздражительный как дома, так и на работе. Он начинает съёмки своего последнего фильма о соучастии Коммунистической партии Италии в Венгерской революции, действие которого происходит в 1956 году, но всё идёт наперекосяк. Супруга, продюсировавшая его фильмы, уходит к другому режиссёру и планирует развестись с Джованни, второй продюсер попадает за решётку, а главная актриса импровизирует на площадке, чем выводит из себя постановщика.

Внезапно Джованни поступает предложение о продюсировании от компании Netflix, но он скептически относится к этой возможности. К тому же руководство стримингового сервиса требует добавить «перчинки» в сюжет. Герою придётся найти выход из ситуации, обуздать хаос, чтобы снять свой последний киношедевр.

Лента претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2023 году, но награду забрал фильм «Анатомия падения» Жюстин Трие.

«Мистер и Миссис Икс» (Killing romaenseu)

В центре сюжета южнокорейской комедии — знаменитая актриса Хван Ё-рэ. Она отправляется на отдых на отдалённый остров, где знакомится с, как ей кажется, мужчиной её мечты — богатым и привлекательным Джонатаном. Их роман разворачивается быстро: пара женится, и Хван Ё-рэ остаётся жить в особняке мужа.

Спустя время девушка понимает, что вышла за настоящего тирана: он запрещает ей сниматься, куда-либо ходить и даже контролирует, что она ест. Когда пара приезжает в Сеул по делам, фанат актрисы, живущий напротив, замечает, что от прежней уверенной девушки не осталось ничего. Подавленная супругом героиня знакомится со своим преданным поклонником и с его помощью планирует убийство благоверного.

Режиссёром фильма выступил Ли Вон-сок, ранее работавший над проектами «Руководство по управлению мужчинами» и «Королевский портной».

«Дунки» (Dunki)

Новый фильм режиссёра Раджкумара Хирани («Три идиота», «ПиКей») — это история о группе друзей, мечтающих переехать на Запад. Проблема в том, что ни у кого из них нет ни визы, ни возможности купить билеты. Один солдат решает помочь им незаконно иммигрировать, используя опасный путь под названием «Полёт осла».

Главную роль в картине исполнил звезда индийского кино Шах Рукх Кхан («Меня зовут Кхан», «Солдат»). Также в фильме снялись Боман Ирани («Три идиота»), Вики Каушал («Заговор»), Таапси Панну («Месть») и прочие.

Как пишет India Today, «Дунки» — это беззаботное драмеди, типичное для стиля Хирани.