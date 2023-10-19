Трагическая история легенды мира авто: вышел дублированный трейлер биографического фильма «Феррари»

В сети вышел дублированный трейлер биографической драмы «Феррари», основанной на книге Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография». Это трагическая история знаменитого автомобильного магната, который столкнулся с проблемами как в личной, так и в профессиональной жизни. В российский прокат фильм выйдет 21 декабря 2023 года. Центральные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Впервые картина была показана в рамках конкурсной программы на Венецианском кинофестивале этим летом. Критики, присутствовавшие на премьере, достаточно высоко оценили работу режиссёра Майкла Манна, отметив в ней хорошую актёрскую игру и захватывающие сцены гонок.

Кинокомпания «Каропрокат» выпустила дублированный трейлер биографической драмы «Феррари» о трагической судьбе основателя автомобильной фирмы и бывшего гонщика Энцо. Россияне смогут посмотреть фильм в прокате с 21 декабря.

Режиссёром ленты выступил четырёхкратный номинант на премию «Оскар» Майкл Манн, ранее работавший над фильмами «Схватка» и «Джонни Д.», а также продюсировавший такие проекты, как «Авиатор» и «Ford против Ferrari». Основные роли в картине исполнили знаменитые актёры, в частности Адам Драйвер («Дом Gucci», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Пенелопа Крус («Ванильное небо», «Убийство в Восточном экспрессе») и Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звёзды»). Также в фильме снялись Патрик Демпси, Сара Гадон, Валентина Белле, Джек О'Коннелл и другие.

В основу ленты легла книга Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография». Картина затрагивает важные моменты жизни легендарной личности. Действие разворачивается в 1957 году, когда Энцо Феррари сталкивается с многочисленными проблемами как в личной жизни, так и в бизнесе. Его компания находится на грани банкротства, а связь с супругой становится слабее из-за постоянных ссор и скандалов, которые начались после смерти их единственного 24-летнего сына. Плюс ко всему герой ведёт двойную игру в личной жизни. Чтобы спасти свой бизнес и круто изменить свою судьбу, Энцо решает, что Феррари примет участие в опасной гонке на выносливость под названием Mille Miglia.

Идея о создании байопика об автомобильном магнате родилась у Майкла Манна ещё в середине 1990-х. Как рассказал постановщик в интервью Vulture, тогда работа над кинолентой приостановилась из-за отсутствия достаточного финансирования и не до конца продуманного сценария.

«Кроме того, мне пришло на ум сделать Пьеро (Феррари. — RT) финальной точкой этой истории и в конечном счёте посвятить сюжет его судьбе. Приняв это решение, я переписал его сцены в фильме и использовал их в качестве системы ценностей, которая давала понять, как должна разворачиваться каждая сцена. В девяностых, когда мы с Сидни Поллаком работали над этой историей, этого не было в сценарии», — отметил режиссёр.

Манн также уточнил, что во время производства картины команде во многом помогал Пьеро Феррари, сын Энцо от любовницы Лины Ларди. По словам постановщика, бизнесмен внёс много ценных идей в сюжет, поделился некоторыми деталями о своём отце. Например, он рассказал о том, что Энцо Феррари никогда не брился самостоятельно и не заваривал себе кофе, а также о его отношениях с одним из близких друзей и доверенным лицом Джакомо Куоги, роль которого в ленте исполнил Джузеппе Бонифати.

Сам постановщик тоже вложил немало времени в изучение личности Энцо перед съёмками драмы. В интервью он рассказал, что основатель «Феррари» был очень внимателен к своему внешнему виду и поведению. По словам Манна, бизнесмен полагал, что всё хорошее может обернуться плохим, поэтому размышлял всегда стратегически, был бдительным и остроумным.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2023 года. Картина была номинирована на «Золотого льва», однако награду взяла мелодрама «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун в главной роли. Большинство критиков, посмотревших ленту, восторженно отозвались о ней в рецензиях. Многие отмечали великолепную актёрскую игру Адама Драйвера и Пенелопы Крус, а также эффектные сцены гонок.

Так, по словам Гленна Кенни, фильм наполнен диалогами, но они небанальные. Критик сравнивает Драйвера в роли Энцо с Борисом Лермонтовым, героем музыкальной мелодрамы о мире балета «Красные башмачки» (1948).

«Адам Драйвер выглядит очень авторитетно, играя роль человека на несколько лет старше себя. Персонаж Феррари чем-то напоминает (Бориса. — RT) Лермонтова, одержимого танцами импресарио из классического фильма «Красные башмачки». Как и Лермонтов, Феррари — человек с присущей ему элегантностью. Даже едва заметный животик, который появился у Драйвера для этой роли, кажется существенной деталью. Но Крус чуть ли не превосходит его по утончённости и страсти (в плане актёрской игры. — RT)», — пояснил критик на сайте RogerEbert.com.

Российский кинообозреватель Станислав Зельвенский заявил, что Энцо Феррари в фильме пытается балансировать между личной жизнью и профессиональной, однако второе всё же у него стоит на первом месте. Автор рецензии отметил захватывающие моменты и непредсказуемую экшен-сцену, заставившую зрителей удивиться вслух.

«Гоночные сцены сделаны с ожидаемым реактивным мастерством, но не без неожиданностей: ближе к концу есть момент, когда на экране повисает тишина, а весь зал громко говорит «ах!» — написал Зельвенский в статье для «Кинопоиска».

В общей сложности картина Майкла Манна, по данным Rotten Tomatoes, была оценена экспертами кино на 76% «свежести», а на IMDb у ленты на данный момент стоит оценка 6,8 из 10.