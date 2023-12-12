Основной закон: тест RT об истории российских конституций

12 декабря, в память о дне принятия действующего основного закона Российской Федерации, отмечается День Конституции. Истории российских конституций больше 100 лет: были отдельные высшие правовые акты у РСФСР и СССР, на смену им пришла во многом преемственная современная Конституция. Знаете ли вы их историю и основные положения? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Владимир Федоренко