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Основной закон: тест RT об истории российских конституций

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12 декабря, в память о дне принятия действующего основного закона Российской Федерации, отмечается День Конституции. Истории российских конституций больше 100 лет: были отдельные высшие правовые акты у РСФСР и СССР, на смену им пришла во многом преемственная современная Конституция. Знаете ли вы их историю и основные положения? Проверьте себя с тестом RT.
Основной закон: тест RT об истории российских конституций
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

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