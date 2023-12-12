Павел Прилучный — ресторатор, а Кейли Куоко — наёмная убийца: выходят фильмы «Новогодний шеф», «Контроль» и другие

На экраны 14 декабря выходят российские комедии «Манюня: Новогодние приключения», в которой герои отправятся на праздник в горы и столкнутся с неприятностями, «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным и Зоей Бербер в главных ролях и третья часть фильма «Честный развод» — «Бенефис», где Милане предстоит наладить отношения с отцом в исполнении Леонида Якубовича. Помимо этого, зрители смогут посмотреть американский комедийный триллер «Что случилось с Хелен» — о том, как героиня становится главной подозреваемой в убийстве сестры, британский боевик «Контроль», где за персонажем Лорен Меткалф следит таинственный незнакомец, знающий все её тёмные тайны, и остросюжетную комедийную картину «Моя жена — киллер» с Кейли Куоко и Дэвидом Ойелоуо.

«Манюня: Новогодние приключения»

Режиссёр Арман Марутян снял полнометражный новогодний фильм по сериалу «Манюня».

Праздник для главной героини и её друзей может пройти не так, как они хотят, потому что, по прогнозам синоптиков, снега не будет, а значит, и Дед Мороз не придёт. Чтобы порадовать детей, семьи Манюни и её лучшей подруги Наринэ решают объединиться и отпраздновать Новый год в горах.

Полные энтузиазма персонажи отправляются в путешествие. Однако радость быстро проходит, когда они доезжают до места назначения: дом, в котором им предстоит провести праздничные дни, обветшал, полон грязи, сломанной мебели, сырости и вдобавок ко всему непрошенных гостей. Героям придётся потрудиться, чтобы торжество не было испорчено.

Роли в картине исполнили Екатерина Темнова, Карина Мнацаканян, Карина Каграманян, Мариам Мано, Джульетта Степанян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян и многие другие.

Производством ленты занималась команда, работавшая и над двумя сезонами сериала. В основе многосерийного проекта и полного метра лежит книга писательницы Наринэ Абгарян. По её словам, работа над фильмом вернула её в детство.

«Новогодние приключения Манюни» обернулись для меня настоящим возвращением в детство. Я будто заново встретилась с собой маленькой, оказалась в любимых Тавшуских горах, окунулась в сумасшедший водоворот приключений и чудес. Я снова поверила в то, что мечты сбываются», — приводит слова литератора «Вокруг-ТВ».

«Новогодний шеф»

В фильме режиссёра Василия Ровенского рассказывается история владельца модного ресторана Виктора. Дела в заведении идут не то чтобы гладко, поэтому герой очень надеется на новогоднюю ночь, которая, судя по зарезервированным столикам, пройдёт с аншлагом. Однако прямо 31 декабря из ресторана увольняется шеф-повар, а вместе с ним уходит и вся команда кулинаров. Но в праздники часто случается чудо, и для Виктора подарком судьбы оказывается талантливый кондитер Олеся, которая привезла заказанные ранее пирожные. Виктор предлагает девушке стать шеф-поваром. Он верит, что у Олеси есть дар — с помощью своих блюд дарить людям радость и ностальгию по лучшим временам. Вместе персонажи стараются спасти бизнес в новогоднюю ночь, а также выполнить желания родных.

В ленте снялись такие артисты, как Павел Прилучный («Мажор»), Зоя Бербер («Триггер»), Илья Любимов («Неадекватные люди»), Дарья Урсуляк («Подольские курсанты»), Павел Ворожцов («Монастырь»), Ольга Волкова («Папины дочки. Новые») и прочие.

По словам Зои Бербер, герои фильма столкнутся с множеством проблем, но в итоге поверят в волшебство, обретут счастье и любовь.

Прилучный отметил, что «Новогодний шеф» — комедия, которую люди могут посмотреть вместе с семьёй на праздниках, а также поделился воспоминаниями о том, как любил готовить с родными.

«Мы всей семьёй лепили пельмени. Это до сих пор самое вкусное блюдо, которое я когда-либо ел. А ещё у нас была весёлая традиция — пельмень с сюрпризом. Каждый клал внутрь, что хотел — зубчик чеснока, головку лука или лавровый лист. И я радовался, когда такой «сюрприз» доставался кому-то другому, а не мне», — цитирует Прилучного пресс-служба компании «Наше кино».

«Честный развод. Бенефис»

На российские экраны выходит третья часть киносерии «Честный развод». Гена и Милана, чьи мечты осуществились, теперь не только занимаются делами, которые им по душе, но и работают над своим браком. Став родителями, они стараются совместить супружеские обязанности и карьеру. Спокойную, порой рутинную жизнь героев нарушает внезапно объявившийся отец Миланы, режиссёр Альберт Плехов, решительно настроенный исполнить давнюю мечту — поставить музыкальный спектакль «Алый цветок».

Постановщик долго планировал реализацию проекта, поэтому все детали продуманы до мелочей. Однако спектакль в том виде, в каком он хотел, было невозможно поставить в провинциальном городке, откуда мужчина приехал, из-за отсутствия финансирования. Альберту Плехову пришлось идти на крайние меры и попробовать заработать деньги, играя в карты. Вот только и здесь ему не повезло: он проиграл и стал должником весьма опасных людей. Чтобы выплатить долг, мужчина обращается за помощью к дочери и её мужу. Но Милане трудно доверять отцу, ведь большую часть жизни она росла без него. Героям придётся найти общий язык, расстаться с прошлыми обидами и помочь друг другу.

К своим ролям вернулись такие актёры, как Агата Муцениеце, Александр Робак, Ирина Безряднова и Святослав Савченко с Джемалом Тетруашвили, принимавшие участие в съёмках второй части. Образ Альберта Плехова на экране воплотил народный артист России и телеведущий Леонид Якубович.

Съёмки картины проходили летом 2023 года. Как сообщили авторы фильма, третья часть завершит франшизу о Гене и Милане.

«Что случилось с Хелен» (Helen's Dead)

Семейная пара готовится к торжественному ужину со знаменитостью и не рассчитывает на появление незваных гостей. Тем временем на пороге возникает Эдди, которая, узнав об измене возлюбленного Адама с её кузиной Хелен, жаждет разоблачения предателей перед всеми. Ситуация осложняется, когда Хелен находят мёртвой. Ещё одним непрошеным гостем становится вооружённый дробовиком доморощенный детектив, влюблённый в умершую девушку. Под подозрение подпадают все участники, поскольку каждый из них имел мотив на убийство.

По словам Марка Гласса из We are Movie Geeks, лента выделяется необычной обстановкой и хорошо подобранным актёрским ансамблем, при этом в ней нет классического героя, кому можно было бы сопереживать.

«В отличие от большинства картин, в которых членов небольшой изолированной группы будущих жертв устраняют одного за другим, в этом фильме нет очевидного главного героя. Каждый персонаж по той или иной причине вызывает неприязнь, и зрители вряд ли будут оплакивать гибель кого-то из них. В фильме много диалогов, в которых всплывают старые и новые обиды, претензии и унижения. Время от времени объявляются новые трупы, убитые разнообразными кровавыми и/или забавными способами, тогда как оставшиеся в живых гадают, кто из них положил начало сокращению численности обитателей дома, прикончив упомянутую в названии героиню», — написал журналист.

В беседе с Cinema Scholars актриса Бет Довер, исполнившая одну из ролей, отметила, что зрителю будет весело наблюдать за действиями эгоистичных персонажей, пытающихся скооперироваться.

«Контроль» (Control)

В центре сюжета — Стелла, британский министр внутренних дел, состоящая в любовных отношениях с премьер-министром страны. Однажды, подвозя его дочь домой, героиня оказывается запертой в собственной машине, а дистанционное управление автомобилем на себя берёт неизвестный мужчина. Он твердит, что знает о Стелле всё, а его цель — вершить суд над ней, чтобы заставить её заплатить за содеянное.

Центральные роли исполнили Лорен Меткалф, Марк Хэмптон и другие.

«Контроль» — первая лента с участием Кевина Спейси после судебного дела, в котором артист получил оправдательный приговор. В картине актёр озвучил персонажа-мстителя. По словам сценариста и режиссёра Джина Фолэйза, он не жалеет, что доверил роль Спейси, и сделал бы это снова.

«Моя жена — киллер» (Role Play)

Центральные роли в картине лауреата Берлинского кинофестиваля Тома Венсана («Телохранитель», «Джек Ричер») исполнили Кейли Куоко («Теория большого взрыва», «Бортпроводница») и Дэвид Ойелоуо («Прислуга», «Интерстеллар»). Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Конни Нильсен («Гладиатор», «Лига справедливости Зака Снайдера»), Билл Найи («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I») и другие.

В канун годовщины свадьбы Эмма и Дэйв решают разнообразить свою безмятежную жизнь ролевой игрой. Однако вскоре мужчина узнаёт, что его жена много лет ведёт двойную жизнь. В действительности Эмма — наёмная убийца: за ней охотится не только полиция, но и другие профессиональные киллеры. Герой решает спасти любимую во что бы то ни стало и вступает в игру.