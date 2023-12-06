Незнакомец в лифте и зубастая цапля: в прокат выходят «Сталкер», «Мальчик и птица» и «Ёлки 10»

В четверг, 7 декабря, в российский кинопрокат выходит британский триллер «Сталкер», герои которого оказываются запертыми в застрявшем лифте, а живым из него выберется лишь один. Также в кинотеатрах покажут юбилейную, десятую часть новогодней франшизы «Ёлки» и комедию «Одна дома» об инженере-авантюристе и его малолетней сообщнице. Разбавит новогоднее настроение драма Юрия Мороза «Лунатики» о непростых взаимоотношениях матери-одиночки со взрослым сыном. Кроме того, на больших экранах стартует показ новой работы легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

«Сталкер» (Stalker)

Сюжет британского триллера вращается вокруг молодой актрисы Роуз (Софи Скелтон), которая оказалась заперта в лифте с незнакомцем (Стюарт Бреннан). Поначалу он кажется ей совершенно безобидным. По мере развития истории выясняется, что мужчина — буквально одержимый девушкой оператор, а ситуация накаляется всё больше. Однако, несмотря на очевидную на первый взгляд завязку, угадать, кто именно охотник, а кто жертва, не получится до самого финала.

Иностранные критики на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes дали картине 80% «свежести».

Автор The Guardian Кэт Кларк в своём обзоре отмечает, что «Сталкер» интригует идеей, однако разочаровывает «женоненавистничеством и невнятным сценарием», а также уточняет, что ленте не хватает одного из главных элементов триллеров в замкнутом пространстве — ощущения клаустрофобии.

В «Сталкере» нет звёзд первой величины, но авторы ленты приготовили сюрприз для поклонников классического рестлинга: одну из ролей исполнил легендарный Брет Хитман Харт.

«Лунатики»

В драме режиссёра Юрия Мороза («Апостол», «Инквизитор», «Угрюм-река») идёт речь о взаимоотношениях между матерью и сыном-наркоманом. Женщина, погружённая в собственную карьеру на телевидении, пропустила взросление ребёнка и не смогла найти с ним общий язык.

Перед героиней встаёт непростая дилемма: оставить всё как есть или отдать сына на принудительное лечение экспериментальным методом, в результате чего он забудет всю прошлую жизнь. В один прекрасный момент молодой человек исчезает, а в причинах происходящего начинает разбираться следователь, которому предстоит докопаться до истинных мотивов остальных персонажей.

Роли в картине исполнили Виктория Исакова, Степан Белозёров, Алексей Филимонов и другие.

«Мне очень интересны неоднозначные характеры. Моя героиня проживает взлёты и падения, но самое главное — это сын, взросление которого она пропустила. Моей героине предстоит сложный выбор: спасти жизнь сыну, но никогда его больше не увидеть. Это история про отношения родителя и ребёнка, про эгоизм, про серьёзные ошибки и про принятие», — цитирует «Вокруг ТВ» Викторию Исакову.

«Одна дома»

Режиссёр Анарио Мамедов («Мальдивы подождут») воплотил в жизнь давнюю мечту: снять новогодний фильм, не похожий на «глянцевую комедию». Источником вдохновения, по словам постановщика, стала картина «Бумажная луна» (1973), сюжет которой вращался вокруг взрослого мошенника и его юной сообщницы.

Главный герой «Одной дома» — инженер Артём (Михаил Тарабукин) — решает ограбить несколько элитных квартир. Для этого он использует собственное изобретение, открывающие любые замки. Уже на первом ограблении герой попадает в ловушку девочки Стефании (Виталия Корниенко) — и та требует взять её на дело, чтобы купить подарок маме.

«Парочка Вита Корниенко и Миша Тарабукин — два абсолютно неприкаянных персонажа, каждый из которых в Новый год пытается решить свои проблемы и сделать так, чтобы их близкие встретили прекрасный праздник. В благородном стремлении двух персонажей сразу чувствуется Новый год — тот праздник, когда люди и сами верят в чудеса, и творят чудеса. Так ощущение праздника и создаётся», — приводит слова продюсера ленты Михаила Погосова «Вокруг ТВ».

В актёрский состав картины также вошли Ян Цапник, Роман Курцын, Светлана Листова, Эвелина Блёданс, Сергей Степин и другие.

«Ёлки 10»

Десятая часть франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым, продолжает традиции предыдущих картин и целиком посвящена новогодним чудесам. Юбилейная лента включает в себя четыре новеллы о разных героях. Мужчина, живущий в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт семью, девушка-геймер из Нижнего Новгорода поймёт, что любовь не игра, блогерша из Тюмени Лариса увидит, на что готов её супруг ради семьи, а Марина из Татарстана научится любить то, что по-настоящему имеет значение для её мужа.

«В десятой части новым будет всё. Новый актёрский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор», — цитирует сценариста Евгения Кулика «Вокруг ТВ».

Роли в десятых «Ёлках» исполнили такие артисты, как Айдар Гараев, Борис Щербаков, Галина Польских, Регина Тодоренко, Дарья Алыпова, Ольга Дибцева и другие.

Режиссёрами выступили Иван Чехов и Дамир Мифтахов.

«Мальчик и птица» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka)

Новая и первая за десять лет полнометражная анимационная работа легендарного Хаяо Миядзаки создана по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро, вышедшего в 1937 году. Вместе с тем мультфильм не является адаптацией книги, считающейся японской классикой, а его сюжет, хотя и имеет общие черты с литературным источником, всё же остаётся авторской работой Миядзаки.

В центре истории — мальчик по имени Махито, сильно тоскующий по погибшей матери. Когда отец женится во второй раз и переезжает из Токио в провинцию, главный герой встречается со странной зубастой цаплей, утверждающей, что его мама всё ещё жива. Для того чтобы с ней увидеться, Махито должен пойти за птицей в старую башню в глубине близлежащего леса. Мальчик не поддаётся на уговоры до тех пор, пока цапля не уводит туда его тётю. Стремясь спасти родственницу, герой отправляется в опасное путешествие и оказывается в потустороннем мире.

Работа над картиной велась почти семь лет. Одной из причин стал полный отказ от компьютерной графики в пользу классической анимации — в частности, над проектом трудился знаменитый Такэси Хонда, известный по культовой аниме-франшизе «Евангелион».

Ранее 82-летний Хаяо Миядзаки утверждал, что «Мальчик и птица» станет его последней картиной, но успех ленты (в мировом прокате она собрала более $80 млн) подтолкнул его к началу работы над новым проектом.