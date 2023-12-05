«Есть свои шероховатости»: киномюзикл «Вонка» получил противоречивые отклики критиков

В мировой прокат выходит мюзикл «Вонка» режиссёра Пола Кинга. Это история молодого Вилли Вонки до того, как он открыл свою шоколадную фабрику. Посмотревшие фильм кинокритики поделились своими мнениями о ленте. Большинство экспертов хвалят картину за весёлую атмосферу, доброту и музыку, а также считают, что Тимоти Шаламе прекрасно исполнил роль Вонки. В то же время часть критиков фильм не впечатлил: некоторые отмечают слишком громоздкий сюжет и посредственную компьютерную графику. Подробнее — в материале RT.

В мировой прокат выходит музыкальный фильм «Вонка» — предыстория героя классической ленты Мэла Стюарта 1971 года и известной картины Тима Бёртона, снятых по книге «Чарли и шоколадная фабрика» писателя Роальда Даля. В зарубежных СМИ появились рецензии критиков, успевших оценить ленту.

Режиссёром и одним из сценаристов «Вонки» выступил Пол Кинг, ранее работавший над двумя частями «Приключений Паддингтона». По сюжету молодой и мечтательный Вилли Вонка направляется в Лондон, чтобы открыть собственную шоколадную лавку. Конкуренты на рынке обеспокоены, так как знают: шоколад Вонки представляет собой не только вкусное угощение, но и волшебство. Сотрудничая с начальником местной полиции, трое недовольных капиталистов делают так, чтобы начинающий, но перспективный бизнесмен не продавал свои сладости.

Однако у Вонки есть и другие проблемы: по приезде он заселился в отель не очень доброй миссис Скраббит и подписал документы, не удосужившись внимательно прочитать текст мелким шрифтом. Теперь будущий шоколадный магнат вынужден трудиться в прачечной отеля и думать, как ему выбраться из сложившейся ситуации и начать осуществлять свою мечту.

Многие критики, посмотревшие работу Кинга, благосклонно отреагировали на картину. Большинство экспертов отмечают позитив и весёлый настрой после увиденного.

Оуэн Глейберман из Variety называет фильм зажигательным и отмечает харизматичность главного героя в исполнении Тимоти Шаламе («Дюна»).

«В «Вонке», весёлом, задорном, безупречно поставленном, изумительно старомодном мюзикле, приквеле к знаменитой повести Роальда Даля, главный герой в исполнении Тимоти Шаламе предстаёт как искрящийся добротой счастливый весельчак», — пишет Глейберман.

Кинокритик выделяет Хью Гранта в образе умпа-лумпа с аристократичным и угрюмым характером и выражает надежду, что лента станет рождественским хитом, в котором нуждаются кинотеатры. Кроме того, Глейберман хвалит музыкальные композиции, написанные Нилом Хэнноном из группы The Divine Comedy, за буйную энергию и уточняет, что в картине звучит песня Pure Imagination из мюзикла 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

В свою очередь, Тим Грирсон из ScreenDaily считает, что режиссёр привнёс в ленту ту же комичность и доброту, что была в его фильмах про Паддингтона. Критик отметил, что постановщик создаёт удачные семейные картины, добавляя в них глубокие темы, эмоциональность и отражая чудеса детства. Вместе с тем автор рецензии вслед за другими коллегами отмечает обаяние Тимоти Шаламе и пишет, что его Вонка получился добрым и озорным оптимистом с широко раскрытыми глазами, у которого вся жизнь впереди. В целом эксперт хвалит мюзикл, называя его забавным и восхитительным.

«Вонку» преподносят как «кондитерское изделие Пола Кинга», и, подобно любой сладости, фильм доставляет огромное удовлетворение, даже если от множества его причуд у вас может слегка разболеться живот. Но это определённо вкусно», — заявляет Грирсон.

Способности Пола Кинга к созданию добрых фильмов отметил в своей рецензии на Movieweb и Джулиан Роман.

«Просмотр «Вонки» доставляет невероятное удовольствие, которое начинаешь испытывать уже со вступительной песни в исполнении Шаламе. Режиссёр и соавтор сценария Пол Кинг привнёс (в картину. — RT) то же захватывающее повествование и обаяние, которые сделали его фильмы о Паддингтоне столь очаровательными», — пишет эксперт.

Кроме этого, Роман благодарит композитора Джоби Тэлбота и автора песен Нила Хэннона за потрясающий саундтрек, а также делает акцент на удивительно поставленных хореографами номерах. Среди актёров критик выделил Хью Гранта, который, по его словам, может заставить зрителей кататься по полу от смеха, и Пэтерсона Джозефа, исполняющего роль одного из антагонистов. По словам Романа, мюзикл «Вонка» оправдывает все ожидания.

© Кадр из фильма «Вонка» (2024)

Несмотря на преобладающее количество положительных отзывов, среди экспертов нашлись и те, у кого лента вызвала противоречивые эмоции и кому она вовсе не понравилась.

Например, Росс Бонэйм в своей рецензии на Collider также отмечает, что Пол Кинг — идеальная кандидатура постановщика для такого фильма. Он полагает, что по большому счёту именно режиссёр привнёс то чудо и тепло, которые есть в ленте. Помимо этого, Бонэйм отметил актёрскую игру Тимоти Шаламе — по словам кинокритика, Вонка в его исполнении получился уникальным.

«Шаламе поступает разумно, не пытаясь как-то подражать Уайлдеру (или, Боже упаси, Джонни Деппу). Он раскрыл персонажа по-своему, с удовольствием играя этого говорливого фокусника, который по-прежнему полон оптимизма», — замечает эксперт.

Также он почеркнул весёлую атмосферу и чудесное музыкальное сопровождение. Однако, по мнению Бонэйма, сюжет утяжелён различными линиями и персонажами, из-за чего история кажется шероховатой.

«У «Вонки» есть свои шероховатости, в нём слишком много сюжетных линий, однако его настроение и оптимизм, как и прекрасная игра Шаламе, компенсируют недостатки», — заключает критик.

Также по теме «Трогательный и уморительный»: зарубежные критики высоко оценили фильм «Барби» После мировой премьеры фильма Греты Гервиг «Барби» критики ведущих западных СМИ вынесли практически единодушный вердикт: картина...

В то же время, по мнению Кристен Мальдонадо, большая часть фильма с точки зрения спецэффектов выглядит «плоско», так как компьютерная графика сильно заметна. Кинокритик не осталась в восторге и от игры Тимоти Шаламе: она считает, что актёр изо всех сил старается показать эксцентричный характер своего героя, но производит впечатление простой кинозвезды. Подводя итог, Мальдонадо называет мюзикл пресным.

«Вонка» — кино посредственное. Это весьма неоригинальная попытка использовать ходы из других мюзиклов под музыкальное сопровождение, которое вам едва ли запомнится. После полюбившихся нам причудливых волшебных фильмов о Паддингтоне новая картина Кинга вызывает разочарование», — говорится в рецензии на PopCulturePlanet.

Дэвиду Руни из The Hollywood Reporter лента Кинга показалась «приторной» и искусственной. Кинокритик сравнивает картину с другими фильмами режиссёра и пишет, что «Вонке» не хватает той лёгкости, что присутствовала в дилогии «Приключения Паддингтона». Говоря об актёрах, эксперт уточняет, что Шаламе лучше танцует, чем поёт, а Хью Грант играет самого себя в уменьшенной версии. Несмотря на все недостатки, Руни считает, что у мюзикла будет своя аудитория поклонников.

«Юный зритель, вполне возможно, будет очарован, но, к сожалению, мне вся эта кондитерская история показалась приторной и безнадёжно слащавой», — считает Руни.

Впервые фильм «Вонка» был показан в Лондоне 28 ноября 2023 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes, по отзывам критиков, лента имеет 80% «свежести». В актёрский состав фильма также вошли Оливия Колман, Салли Хокинс, Мэтт Лукас, Мэтью Бэйнтон, Роуэн Эткинсон и другие.