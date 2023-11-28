От «Арсеньева» и «Кассы невест» до «Чебурашки»: Минкультуры РФ одобрило финансирование почти 250 картин

Пресс-служба Министерства культуры РФ опубликовала перечень неигровых, игровых, анимационных фильмов и сериалов, а также картин для детей, которые получат субсидии из федерального бюджета. В список вошли проекты «Арсеньев», «Касса невест», «Остров сокровищ», «Там, где танцуют стерхи», «Первым по минному полю» и другие.

В Минкультуры России подвели итоги очной защиты кинематографистами проектов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство. Экспертный совет утвердил на финансирование ведомством 249 работ, включая 105 неигровых и 60 игровых художественных кинолент, десять детских и юношеских фильмов, а также 74 анимационных проекта.

В числе картин, получивших поддержку, — «Первым по минному полю» режиссёра Антона Мегердичева о военном священнике Михаиле Васильеве, который погиб в Херсонской области в ноябре 2022 года. В ней будет показана жизнь и служба протоиерея в Чечне, Сирии, Донбассе и других горячих точках, где Васильев крестил солдат и давал им наставления. В качестве съёмочных локаций выбраны Кавказские горы, Абхазия, Дагестан и Чечня.

Картина о путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве «Арсеньев» тоже получит средства от ведомства. Съёмки уже начались и продолжатся в течение года.

Также финансирование одобрено двум кинолентам продюсерского центра киностудии имени Горького. Первая — «Касса невест», приключенческая романтическая комедия об эмансипированной женщине по имени Варя, которая не желает выходить замуж по требованию родителей. В её планы входит продержаться ещё один год, чтобы в 36 лет забрать из кассы взаимопомощи невест по праву положенные ей деньги и отправиться в путешествие. По словам авторов, сюжет основан на реальной схеме поддержки невест, существовавшей в начале XX века: не создавшим семьи до 35-летнего возраста женщинам при небольших взносах полагалось солидное приданое.

Вторая работа студии, получившая поддержку Минкульта, — драматическая комедия «Никогда не поздно!» о 37-летнем мужчине. По сюжету он сбежит от гиперопекающей матери и преодолеет длинный путь, чтобы познакомиться с самим собой и найти отца. В руки главного героя попадает артефакт, принадлежащий бандитам. Те устраивают охоту, а вместе с ними за мужчиной будет гоняться и мама. К съёмкам фильма режиссёр Никита Владимиров приступил осенью, главную роль исполнит Сергей Лавыгин.

Поддержку Министерства культуры получат две киноленты «Ленфильма» — комедия Дарьи Полторацкой «Снег пригнул бамбук» об армянской семье, в 1991 году переехавшей на Курилы в надежде, что острова отдадут Японии и они станут гражданами другой страны. Это совместный проект российской компании «Марс Медиа» с армянскими кинематографистами. Ещё одна лента «Ленфильма» — «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева. В центре драматической истории — 16-летний юноша, который желает отомстить собирающимся развестись родителям и приводит в дом бродяжку из подземного перехода.

© Кадр из мультсериала «Фиксики»

Кроме того, поддержку получат: фильм Надежды Михалковой «Огненный мальчик» о подростке, который остался один в деревне; лента Стаси Толстой «Семейное счастье» по одноимённому роману Льва Толстого; новый взгляд на произведение Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и картина Ольги Акатьевой «Моя Африка». Её герой, 13-летний Коля, мечтает вернуться из Африки в Москву, но на его пути встаёт любовь. Съёмки пройдут в ЮАР.

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Список одобренных проектов пополнили комедийная история «Чистый четверг», где терпеливый прораб из Пскова рассчитывает выиграть денежный приз на чемпионате России по демонстрации выдержки в бане, детективный триллер «Хороший отец» с Сергеем Мариным в главной роли, драма «В парк-отеле «Облака» нет свободных мест» Максима Панфилова, военная лента «Остров Сухо» о блокаде Ленинграда, «Овощ» о 33-летнем слепоглухом мужчине, а также многожанровая спортивная лента «Больше чем футбол», где тяжелобольная девочка может жить, пока команда её отца выигрывает.

Поддержку на реализацию своих проектов получили и региональные кинематографисты. В числе картин — татарский фильм «Гора влюблённых», действие которого разворачивается в нескольких временных промежутках, шпионский детектив Евгения Сокурова «Фарфоровый солдатик», картины «Цинга» и «Сын мой», а также уже отснятая якутская лента Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» о мальчике, мечтающем увидеть птицу счастья. Фильм выйдет на экраны в 2024 году.

Среди десяти полнометражных картин для детской и юношеской аудитории, получивших финансирование, — «Наш папа — Дед Мороз», «Яга на нашу голову», «Радость», «Сивка-Бурка», «Суперангел» и другие.

Кроме того, Минкультом отобраны 74 анимационных проекта. В их числе 18 лент компании «Мульт Эфир», включая «Додо», «Видимо», «Фиксики. Дай пять!», «Светлячок», «Чебурашка». Также субсидии будут предоставлены лентам «Йети и дети», «Пинкод 2.0», «Последний книжный магазин», «Неодети», «Соня и Лёня. Невероятные истории», «Дракошия» и другим.