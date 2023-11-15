Семейные ценности и военная тематика: российские киностудии представили свои будущие проекты Минкультуры

В Министерстве культуры России 14 ноября прошло очное заседание Экспертного совета по отбору дебютных, авторских и экспериментальных игровых и полнометражных картин, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство. Российские кинокомпании представили 68 фильмов разных жанров. Так, «Эволюшн пикчерс» презентовала спортивную ленту «Капитан Крюк», студия «Три «А» — проект «Невидимые миру слёзы», основанный на произведениях А.П. Чехова, а ID Production и режиссёр Александр Фомин, в свою очередь, рассказали о комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Кроме того, был представлен ряд военных фильмов, лент для всей семьи и биографических драм. Подробнее об этих и других проектах — в материале RT.

В Минкультуры прошло очное заседание Экспертного совета по отбору дебютных, авторских и экспериментальных игровых и полнометражных картин, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство.

Первой была представлена восьмисерийная приключенческая и биографическая лента «Арсеньев» студии «Третий Рим». Сюжет исторической драмы с элементами экшена будет вращаться вокруг географа и этнографа Владимира Арсеньева, не только проводившего исследования Дальнего Востока, но и защищавшего народ края, возглавившего военизированный отряд. Съёмки ленты уже начались и будут проходить в течение года. Для фильма воссоздадут декорации Владивостока, где жил герой. Центральные роли исполнят Евгений Миронов, Александр Новин и Виктор Вержбицкий. Также в актёрский ансамбль вошли Виктор Кошевой, Александра Урсуляк, Авангард Леонтьев и другие. Премьера сериала намечена на 2026 год.

На поддержку Министерства культуры претендуют картины на военную тематику. К ним относятся «Остров Сухо» студии «Кинооко» о небольшом гарнизоне, защищающем остров от нападения фашистов, «Жила-была любовь под соломенной крышей» кинокомпании «Черомафильм» о непримиримой борьбе, разразившейся на Украине во времена фашистской оккупации, и «Отец» Нурбека Эгена о мужчине, который в поисках сына оказывается в гуще военных событий.

Кинокомпания «Синергия фильм» представила картину под названием «Дина», в основу которой легли реальные исторические события. Драма посвящена судьбе двух Дин — военному инструктору-кинологу и единственной собаке-диверсанту в Красной армии. Действие фильма развернётся в 1943 году. Режиссёром проекта выступит Виталий Воробьёв, а одним из продюсеров — Ольга Половинкина. По словам постановщика, несмотря на тему войны, публика увидит светлый и семейный фильм о преданности и героизме.

«Когда я снимаю свои фильмы, я всегда думаю о зрителях. Все мои работы всегда направлены на широкую аудиторию», — заявил Воробьёв.

Этно-боевик «Тувинский призрак» компании «Семафор» основан на реальных событиях, произошедших во время специальной военной операции. Главный герой — сержант, который в одиночку сражался с врагами, после чего вывел русских пленных. Режиссёром выступит Михаил Мерзликин. Также в числе военных картин — «Свинцовые небеса» режиссёра Алисы Курганской о событиях, произошедших в 2022 году в Донбассе, и политическая лента «Фарфоровый солдатик» Евгения Сокурова, главный герой которой — военный дипломат.

«(Кино. — RT) о людях, чья деятельность не афишируется. Об их работе становится известно через много лет, но результат их работы может повернуть земной шар в другую сторону», — пояснил постановщик.

Съёмки фильма будут проходить в Краснодарском крае и в Крыму.

Кинокомпания «Парадигма» представила проект Антона Мегердичева «Первым по минному полю». Лента будет посвящена военному священнослужителю Михаилу Васильеву, погибшему в ноябре 2022 года в зоне СВО в Херсонской области. Как отметил постановщик, на протяжении 26 лет службы Михаил Васильев вдохновлял солдат в Сирии, Киргизии, Чеченской Республике и Донбассе. Съёмки фильма пройдут в Дагестане, Абхазии, Чечне и Кавказских горах.

Кинокомпания «Драйв» выступила с фильмом «Больше чем футбол». Режиссёр и автор сценария Виктор Демент рассказал, что лента будет снята на стыке нескольких жанров — комедии, сказки, спортивной драмы и философской притчи. В центре сюжета — национальная сборная, которую тренирует герой Ивана Охлобыстина. Его дочь больна, но может жить, пока сборная побеждает.

Ещё один фильм на спортивную тематику — «Капитан Крюк» — представила студия «Эволюшн пикчерс». Картина о становлении семьи командой выйдет в прокат осенью 2024 года. Главные роли исполнят Ева Смирнова и Юрий Колокольников. Дистрибуцией ленты займётся компания «Каропрокат».

Студия «Три «А» представила исторический костюмированный фильм «Невидимые миру слёзы» по мотивам произведений А.П. Чехова, режиссёром второго представленного проекта стала Стася Толстая. Её работа «Семейное счастье» — первая экранизация одноимённого романа Льва Толстого. Продюсером фильма выступит Алексей Учитель. Съёмки пройдут в Ясной Поляне.

Ещё в двух проектах пойдёт речь о взрослении и сепарации от родителей. Их представили компания «Резервная копия» и киностудия имени Горького. Сюжет первой ленты, режиссёром которой выступит Надежда Михалкова, будет вращаться вокруг подростка Макса, оказавшегося в непростой ситуации. Мама мальчика, занятая карьерой и далёкая от материнства, отправляет сына в деревню. Там юноше представляется шанс познакомиться с самим собой и открыть путь к своей душе. Релиз проекта состоится зимой 2025 года.

Другой фильм о взрослении — гипергротескное роуд-муви «Никогда не поздно!», в котором герой Сергея Лавыгина убежит от опеки матери и постарается обрести себя. Съёмки картины начались осенью.

Кроме того, студия имени Горького представила авантюрную комедию Дмитрия Булина об эмансипированной 35-летней женщине «Касса невест», действие которой разворачивается в эпоху преобразований начала XX века, и семейную ленту Александра Жигалкина «Директор Паша».

Режиссёр фильма «Как звёзды» Мария Лойтер рассчитывает получить поддержку Минкультуры для своего нового проекта «Идеальный роман». В центре повествования — взаимоотношения двух писателей с противоположными взглядами. Герои попадают в выдуманные миры друг друга. Чтобы выбраться в реальность, им придётся столкнуться с собственными тайными страхами и преодолеть их.

© Кадр из фильма «Любви не бывает» (2024)

«Кинокомпания братьев Андреасян» заявила на презентации в Минкультуры о съёмках семейной комедийной ленты «Однажды в школе». В центре сюжета — 12-летний мальчик Роман, который после смерти отца забросил учёбу связался с прогульщиками и двоечниками, но потом влюбился в одноклассницу Катю — отличницу, любящую читать. Авторы надеются донести до аудитории важность увлечения литературой. На роль Романа рассматриваются актёры Дмитрий Калихов и Максим Матузный.

Кино для всей семьи снимает также режиссёр Илья Северов и студия АСДС — «День отъезда». Главный герой Андрей получает заманчивое предложение о работе в другой стране, но прежде чем уехать, ему нужно найти того, кто сможет приютить его любимого пса по кличке Питер. У мужчины есть всего 24 часа на поиски нового жилища для питомца. По словам авторов картины, это драма о безусловной любви и преданности. Съёмки ленты будут проходить в Санкт-Петербурге.

Фильм «Моя Африка» кинокомпании «Окапи продакшн» тоже нацелен на аудиторию разных возрастов. Это история о 13-летнем Коле, который переезжает с родителями в Африку и знакомится с темнокожей девушкой 14 лет по имени Лоли. Она становится ему другом, учит его португальскому и вдохновляет на жизнь в новом месте. Ленту планируют снимать в ЮАР. В прокат она выйдет в 2025 году.

Впервые проект защищала компания «Сайсары Синема». Картина, которую представил режиссёр Михаил Лукачевский, называется «Там, где танцуют стерхи» и основывается на якутской легенде. Сюжет сфокусирован на мальчике, прикованном после травмы позвоночника к коляске и желающем увидеть стерха, приносящего счастье. Производство фильма находится на стадии постпродакшена, выход на экраны планируется летом 2024 года.

Два проекта представила кинокомпания «Тетрис продакшн». Первый — подростковый триллер «Хороший отец» о мальчике (Клим Бердинский), который узнаёт, что его папа не добрый любящий родитель, а маньяк, похищающий молодых девушек. Режиссировать ленту будет Леонид Гардаш. Премьера картины состоится в 2025 году, прокатчиком выступит «Централ Партнершип». Второй — роуд-муви «Семейная поездка» о двух 14-летних подростках, Саше и Кирилле, которые, узнав о том, что станут братьями, самовольно отправляются из Ейска в Москву и по пути находят общий язык и понимание. Главные роли исполнят Александр Алексеев и Гриша Дудник.

Приключенческую комедию «Дорогая, я больше не перезвоню» представили студия ID Production и режиссёр Александр Фомин. В центре сюжета — перспективный рекламщик Даня, живущий только будущими успехами. В результате несчастного случая он впадает в кому и попадает в метафоричный мир, сотканный из его рекламных кампаний. Это место подобно чистилищу — оттуда души отправляются либо в рай, либо в ад. Мужчина хочет на небеса, и для этого ему придётся в короткие сроки многое исправить и переосмыслить. Роль Дани исполнит Никита Ефремов. Прокатчиком ленты выступит «Атмосфера кино».

Между тем на рассмотрение комиссии были предложены несколько ромкомов, в частности уже отснятый фильм «Любви не бывает» с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях, проект «Мама-Африка» продюсерского центра Дмитрия Клепацкого, снимать который будет Александр Данилов либо в Кении, либо в ЮАР, а также лента «Я женил своих родителей» постановщика Ивана Капитонова.

Режиссёр Дмитрий Киселёв и кинокомпания «Флагман» представили драму «Пол — это лава». Герой в попытках спасти своего тяжелобольного сына успешно синтезирует необходимое лекарство. В основу картины легла реальная история, произошедшая в Китае во время пандемии.

«Это не только история про силу воли человека, но также история о том, что мы живём в эпоху возможностей», — отметил постановщик.

В свою очередь, сценарист и режиссёр Андрей Разенков представил ленту «Почтарь», действие которой происходит в 1943 году. В центре сюжета — молодой и чудаковатый почтальон, который не желает отправлять похоронки семьям военных. Вместо этого герой самостоятельно пишет от лица погибших письма, в которых рассказывает о службе. Впоследствии ему придётся понести ответственность за свою ложь, хотя она и была задумана во благо. Образы персонажей на экране воплотят Максим Емельянов, Виталий Кищенко, Юрий Беляев и другие.

Две биографические ленты стали участниками презентации: картина «Беляев» компании «Киноглаз», посвящённая реальному и вымышленному миру писателя Александра Беляева, и спортивный фильм «Золотой дубль» режиссёра Гарика Петросяна, основанный на истории жизни и карьеры легенды «Спартака» футболиста Никиты Симоняна.

Помимо этого, были представлены экранизация повести Юлии Лукшиной «Жемчуг» — о супругах, решивших усыновить ребёнка (съёмки пройдут в копродукции с Индией) и драма «Температура Вселенной» о семье астрономов, живущих в посёлке учёных в Нижнем Архызе.

В числе других представленных кинолент — фильм «Чёрный замок» студии «Нью Арт Синема Продакшн», основанный на романе Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский», экранизация повести Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» от режиссёра Юрия Кары, проект «Ленфильма» «Снег пригнул бамбук» о жителях Армении, переехавших в 1991 году на Курилы, фильм о любви к Родине «Когда пойдёт снег» постановщика Константина Лопушинского, драма Таисии Гуминцевой «Счастливый день» о сложных отношениях с матерью, социальная драма «Овощ» компании «Вечерний сеанс» о слепом и глухом человеке, который вдруг начинает влиять на жизни окружающих, и другие.