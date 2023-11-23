Разгадать, кто скрывается под маской: в сети выходит мини-сериал «Цербер»

В четверг, 23 ноября, в сети начинается показ детективного мини-сериала «Цербер», в котором представлена вольная трактовка возможного развития событий после восстания декабристов. В центре сюжета — дворянин Александр Бошняк, намеренный вместе с московскими сыщиками разоблачить серийного убийцу доносчиков на мятежников. У полиции есть единственная зацепка: рядом с каждым трупом преступник оставляет листок со строками из стихотворений Александра Пушкина. Корреспондент RT посмотрела первые две серии.

В четверг, 23 ноября, в онлайн-кинотеатре Premier стартует детективный сериал «Цербер». Режиссёром ленты выступил Владимир Щегольков, ранее выпустивший многосерийную драматическую комедию «Везёт». Сценарий написал Александр Гоноровский, работавший с постановщиком над мелодрамой «С пяти до семи».

Авторы «Цербера» нарочито отходят от детального рассказа об эпохальном событии — первом в России революционном восстании. Оно по сей день вызывает жаркие диспуты, вызванные в том числе выходом на экраны фильма «Союз Спасения», где мятежники, вопреки советской риторике, не представлены героями с присущим им романтизмом («С. В. Д.», «Звезда пленительного счастья»).

В новом сериале представлено авторское видение возможного развития будущего после подавления бунта. В то же время для придания флёра аутентичности в сюжете задействованы реальные исторические личности: император Николай I, его друг и идейный сподвижник глава жандармерии Александр Бенкендорф, разведчица Каролина Собаньская, граф Иван Витт, раскрывший планы тайного сообщества, а также сыгравший существенную роль при разоблачении декабристов Александр Бошняк. Также в первых двух сериях упоминаются Александр Пушкин и один из руководителей заговорщического движения Павел Пестель.

© Кадр со съемок сериала «Цербер» (2023)

Действие ленты разворачивается зимой 1826 года в Санкт-Петербурге. Трое сыщиков из Москвы, внешне напоминающих гайдаевских Труса, Балбеса и Бывалого, приезжают в Петербург расследовать загадочное серийное убийство. Вскоре обнаруживаются и другие трупы. Рядом с каждым из них преступник оставляет листок со строками из стихотворений Пушкина. Все жертвы — доносчики на декабристов, восстание которых недавно было подавлено.

Тем временем одного из подозреваемых в организации бунта и заговора против императора Николая I — Александра Бошняка — освобождают из-под следствия, что, к слову, достоверный факт.

Герой решает присоединиться к сыщикам после того, как сам едва не погибает от рук убийцы, ведь тот намерен завершить начатое.

В ленте появляется целый калейдоскоп ярких персонажей. Это выражается не только в характере, но и во внешности героев Сергея Марина, Тимофея Трибунцева, Кирилла Кяро, Евгения Цыганова, Александра Горбатова и других. Элегантный и красивый рыцарь Бошняк (Марин), от которого исходит благородство и необъяснимая загадочность, вызывает двойственные чувства: в первых двух сериях нельзя сказать однозначно, Цербер он или Геракл, победивший трёхглавого пса, антагонист или протагонист.

Располневший и абсолютно неузнаваемый Тимофей Трибунцев в роли сыщика Лавра Петровича демонстрирует поразительное мастерство перевоплощения. И дело не только в натуралистичном гриме — ни голос, ни мимика не выдают в нём персонажей, сыгранных артистом ранее. К слову, в июне 2023-го за свою работу в данном проекте Трибунцев удостоился спецприза жюри на V фестивале «Пилот», а сама лента победила в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор жюри».

Эффектен и персонаж Евгения Цыганова с усами хэндлбар, а не менее запоминающийся Кирилл Кяро довольно необычен в роли прямолинейного и неотёсанного плебея с чёрной родинкой на щеке и жёлтыми зубами.

© Кадр со съёмок сериала «Цербер» (2023)

Актёрский ансамбль — большая находка авторов ленты. Особенно забавно следить за полицейскими, с которыми связаны практически все комичные и по-хорошему несуразные моменты в картине.

Троица блестяще справляется если не с раскрытием преступлений, то с задачей позабавить зрителя и разрядить напряжённую обстановку.

Помимо великолепной игры актёров, внимание удерживают интригующая детективная составляющая сюжета и эффектный визуал: атмосфера Петербурга XIX века передана через аутентичные костюмы и интерьеры.

Кроме того, умело расставленными цветовыми и световыми акцентами — в ленте доминируют тёмные полутона — авторы стимулируют эмоциональное восприятие происходящих мрачных событий. При этом кажется, будто с помощью оттенков кинематографисты разграничивают императорскую знать и чернь: в сценах с Николаем I кадры более насыщенные (погода ясная и светит солнце). В целом же первым двум сериям характерно приглушённое освещение, которое вкупе с работой художников усиливает эффект загадочности, напряжённости, а порой даже комичности. Например, в сцене бала-маскарада появляется фигура в зловещем образе — смерти с косой. От увиденного одних охватывает безудержный приступ паники, другие теряют сознание, а третьи принимают гостя за царя и как ни в чём не бывало обращаются с прошениями.

По мере развития сюжета накал ослабевает, поскольку зрителю, а потом и героям задолго до развязки раскрывают личность того, кто стоит за преступлениями. Однако после этого направление повествования меняется, а лейтмотивом оказывается столкновение персонажей, относящихся к противоборствующим сторонам.

Увлекательная, атмосферная и визуально эстетичная картина без претензии на историческую справку однозначно рекомендуется к просмотру зрителям старше 16 лет.