Сатира на богатых, паранормальные явления и детский спорт: в прокат выходят «Дворец» и «Хоккейные папы»

В четверг, 23 ноября, в российский прокат выходит сатира Романа Полански с Фанни Ардан, Микки Рурком и Александром Петровым. В центре сюжета — чрезвычайно богатые постояльцы отеля, которые в ожидании нового тысячелетия попадают в разные причудливые ситуации. Кроме того, зрители смогут посмотреть корейский комедийный боевик «Обрушение» о многоквартирном доме, проваливающемся в воронку вместе с жителями, ленту «Нандор Фодор и говорящий мангуст» о приключениях парапсихолога в поисках зверька-интеллектуала и российский семейный фильм «Хоккейные папы», где тренер намерен победить на соревнованиях, чтобы не допустить сноса единственного в городе ледового дворца. Также стартует показ триллера «13 пришествий дьявола» с Эмбер Хёрд в главной роли.

«Дворец» (The Palace)

Действие комедийной картины Романа Полански производства Италии, Франции, Швейцарии и Польши разворачивается накануне Нового года в Альпах в шикарном отеле, богатые постояльцы которого готовятся проводить старое тысячелетие. Менеджеры заведения дают указание персоналу выполнять все прихоти гостей.

По словам Полански, он на протяжении полувека был завсегдатаем горнолыжного курорта в Гштааде, где наблюдал за чрезвычайно богатой элитой и обслуживающим персоналом.

«Эти два мира каждый по-своему смешны и порой даже гротескны, — цитирует Полански портал labiennale.org. — Идея создания фильма об этом экзотическом мире пришла ко мне в одночасье. Это должна быть комедия, грубоватая и довольно саркастичная, строгая в своём отношении к героям картины, но не без намёка на снисхождение и тёплые чувства».

Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале. В актёрский ансамбль вошли Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз.

«Обрушение» (Singkeuhol)

В своей новой ленте Ким Джи-хун вновь говорит о катастрофе, соединяющей жизни многих людей. Ранее постановщик затрагивал данную проблематику в картине «18 мая» (2007), где сюжет вращается вокруг массовых беспорядков, и в «Башне» (2012) — фильме об охваченных пожаром небоскрёбах.

В новом комедийном боевике Пак Тон-вон вместе с семьёй переезжает в новую квартиру. Герой замечает, что здание перекошено, а соседи жалуются на отсутствие воды. Невзирая на это, Тон-вон устраивает вечеринку в честь новоселья. Наутро многоквартирный дом вместе с жильцами проваливается в глубокую воронку.

Критики отмечают уникальный юмор, актёрскую игру и визуальные эффекты, а также эмоциональное напряжение, которое авторам удалось сохранить на протяжении всей картины.

«Международной аудитории будет легко понять уникальное сочетание юмора и экшена в этом фильме, так что обязательно используйте возможность посмотреть этот фильм, пока не снят его неизбежный голливудский ремейк», — отметил автор портала The Reel Bits Ричард Грэй.

«Нандор Фодор и говорящий мангуст» (Nandor Fodor and the Talking Mongoose)

Теряющий популярность американо-венгерский парапсихолог Нандор Фодор едет на остров Мэн, чтобы расследовать странное дело о говорящем мангусте. Проживающая там семья утверждает, что у зверя даже есть имя — Джефф. Доктор находит дневник главы семьи мистера Ирвинга, где запечатлены все проделки мангуста.

«Верьте только в то, что вы видите, слышите, трогаете», — призывает помощница Фодора Энн в исполнении Минни Драйвер.

Также в фильме снялись Саймон Пегг, Кристофер Ллойд, Гари Бидл. Джеффа в картине озвучил английский писатель-фантаст Нил Гейман.

Сюжет основан на реальном случае, произошедшем в 1931 году. Режиссёром выступил Адам Сигал, также написавший сценарий к ленте.

«Хоккейные папы»

В качестве своей первой полнометражной игровой работы режиссёр Андрей Булатов выбрал фильм для всей семьи на спортивную тему. Постановщик совместно с Екатериной Михайловой написал сценарий к фильму и исполнил одну из ролей.

В центре истории — тренер детской хоккейной команды Андрей, который хочет защитить от сноса единственный в городке ледовый дворец. Ему на помощь приходят отцы его подопечных. Теперь им предстоит стать отличной командой и выиграть Ночную лигу. В противном случае антагонист в лице Юрия Чурсина незамедлительно приступит к разрушению здания и новой стройке.

Роли в ленте также исполнили такие звёзды российского кино, как Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Алексей Кравченко, Владислав Ветров и другие.

«Это спортивный фильм, мотивирующий на занятия хоккеем. В нём много зрелищных хоккейных сцен, снятых с использованием новейшего оборудования, а переплетение сюжетных линий, неожиданные повороты, захватывающие гонки будут держать зрителя в напряжении до самого финала», — обещает Булатов.

«13 пришествий дьявола» (In the Fire)

В картине итало-американского производства Эмбер Хёрд предстала в роли нью-йоркского психиатра Грэйс Бёрнэм, которая отправляется в маленький город, чтобы излечить мальчика. Жители деревни считают ребёнка воплощением демона, приносящего несчастья. Грэйс намерена доказать всем в округе, что мальчик не имеет никакого отношения к сверхъестественному, но отличается от других детей некоторыми особенностями. Однако героиня начинает сталкиваться со странными происшествиями.

«13 пришествий дьявола» — первый проект, в котором появилась Хёрд после громкого судебного разбирательства между ней и Джонни Деппом. Как утверждает автор портала The Hollywood Outsider Аарон Б. Петерсон, роль в триллере, балансирующем между религией и наукой, — одна из лучших работ актрисы.