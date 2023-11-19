Легендарные голоса под классическую музыку: в ОАЭ прошёл II Дубайский оперный бал

В Дубайской опере 18 ноября прошёл II Дубайский оперный бал. Яркое культурное мероприятие вела российская телеведущая Оксана Фёдорова. Гости события весь вечер наслаждались выступлением всемирно известных легенд оперы и балета. Среди них были ведущий солист Большого театра Денис Родькин, итальянский тенор Риккардо Масси, меццо-сопрано Василиса Бержанская, российский саксофонист Игорь Бутман и многие другие. За музыку отвечал петербургский оркестр «Северная симфония» под руководством дирижёра из Италии Фабио Мастранджело. Подробнее о событии — в материале RT.

В субботу, 18 ноября, в ОАЭ состоялся II Дубайский оперный бал. Прошло торжественное мероприятие в Большом зале Дубайской оперы. Организаторами вечера стали международная команда фонда «Мост искусства» и Ханс-Йоахим Фрай, генеральный директор Оперного бала в Дрездене. Поддерживал мероприятие фонд «Росконгресс».

«Это лучшее из мировой классической высокой культуры и современных развлекательных мероприятий», — говорится в буклете бала.

Гости события весь вечер наслаждались культурно-развлекательной программой с музыкой и танцами, участие в которой принимали мировые звёзды эстрады и петербургский оркестр «Северная симфония» под управлением кавалера ордена Звезды Италии Фабио Мастранджело. Ведущей мероприятия стала бывшая мисс Вселенная Оксана Фёдорова.

Видео Ruptly — в ОАЭ прошёл II Дубайский оперный бал

Открытием бала стало выступление пар — дебютантов со всего мира, обучающихся в Москве и приехавших в Дубай под эгидой Всемирного фестиваля молодёжи. На протяжении всего вечера они не раз радовали публику своими номерами и танцевальными навыками. Также на сцену вышел известный итальянский тенор Витторио Григоло. Гостей радовали такие артисты, как Анастасия Бартоли, джазовая легенда Игорь Бутман, меццо-сопрано Василиса Бержанская, итальянский тенор из театра «Ла Скала» Риккардо Масси, австрийский ансамбль Janoska, а также оперная дива Аида Гарифуллина.

Кроме того, в рамках оперного бала культурным наследием со зрителями в зале делился российский артист балета Денис Родькин.

Между музыкальными и танцевальными номерами было организовано присуждение премии «Эмблема Мундус» за роль в развитии какой-либо деятельности. Первым на сцену для получения заслуженной награды вышел российский автогонщик Виталий Петров, участвовавший в «Формуле-1» и известный по прозвищу Выборгская Ракета. Статуэтку спортсмен получил за неоценимый вклад в автоспорт. «Эмблему Мундус» также получил международный бизнесмен и филантроп Якуб Аль-Али за вклад в развитие экономики.

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Помимо обширной развлекательной программы, гости бала наслаждались кулинарными изысками, а желающие размяться выходили на танцпол и кружились вместе с парами-дебютантами под классические мотивы оркестра «Северная симфония» и под джазовые композиции, исполняемые Игорем Бутманом и его квартетом. В завершение гала-вечера публику ждало яркое музыкальное шоу от профессионального диджея.

Дубайский оперный бал — мировое событие, объединяющее культуры и традиции Востока и Запада. Ранее гала-вечер «Дрезденский оперный бал в ОАЭ» состоялся в 2022 году. Он был создан на примере масштабного Дрезденского бала, проводимого в здании оперы Земпера в Германии. Позже организаторы и руководство театра приняли решение в дальнейшем проводить представление под брендом «Дубайский оперный бал».