Талантливый пёс-актёр, травма на съёмках и холодный приём премьеры: 35 лет назад вышел советский фильм «Собачье сердце»

20 ноября 1988 года состоялась премьера отечественного фильма «Собачье сердце», основанного на одноимённой известной повести М.А. Булгакова. Снял картину режиссёр Владимир Бортко. Кастинг на роли проходил сложно, но постановщику удалось подобрать идеальный состав артистов: профессора Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, гражданина Шарикова — тогда ещё малоизвестный актёр Владимир Толоконников, а образ пса Шарика на экране воплотила собака, служившая на тот момент в милиции. Чтобы воссоздать атмосферу Москвы 1920-х, Бортко пришлось снять фильм в Ленинграде, а также прибегнуть к ряду уловок. Подробнее о местах съёмок, конфликтах, травмах на площадке и многом другом — в материале RT.

Ровно 35 лет назад, 20 ноября 1988 года, состоялась премьера отечественного фильма «Собачье сердце», основанного на одноимённой повести М.А. Булгакова. Талантливому актёрскому составу удалось предельно точно передать характеры персонажей произведения, а операторам, режиссёру и другим членам съёмочной группы — воссоздать атмосферу Москвы 20-х годов. Картина по сей день считается классикой советского кино и одной из лучших экранизаций истории Булгакова.

В ленте повествуется о профессоре Филиппе Преображенском, который делает удивительное открытие в результате пересадки гипофиза человека дворовой собаке по кличке Шарик. Со временем пёс приобретает людские черты. Новость о научном чуде разлетается по столице мгновенно, и профессора настигает слава. Однако вскоре становится ясно, что гражданин Шариков, ранее известный как просто Шарик, не сможет стать «высокой психической личностью» и лучше было бы ему оставаться просто собакой.

Адаптацией сценария занималась Наталия Бортко («Без семьи»), а режиссёром ленты выступил её супруг Владимир Бортко, снявший позднее такие проекты, как «Бандитский Петербург 2: Адвокат» и «Мастер и Маргарита». За декорации и костюмы отвечал художник Владимир Светозаров («Тарас Бульба»), а за музыку — композитор Владимир Дашкевич («Ворошиловский стрелок»).

Роли в культовом фильме исполнили известные артисты. Среди них — Евгений Евстигнеев («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Золотой телёнок»), Борис Плотников («Холодное лето пятьдесят третьего…», «Восхождение»), Владимир Толоконников («Участок», «Мастер и Маргарита»), Нина Русланова («О чём говорят мужчины», «Кин-дза-дза!»), Роман Карцев («Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные»), Алексей Миронов («Белый Бим Чёрное ухо», «Место встречи изменить нельзя») и другие.

Пёс из милиции и походка Менделеева

Режиссёр не сразу выбрал артистов, которые исполнили основные роли в киноленте, — было много претендентов. Например, на роль профессора Филиппа Филипповича Преображенского пробовались сразу несколько артистов советского кино, в частности Юрий Яковлев, Вячеслав Тихонов, Владислав Стржельчик, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, а также Леонид Броневой. Все актёры были на тот момент известны в стране, однако Владимир Бортко решил отдать предпочтение Евгению Евстигнееву, так как увидел в нём то, что должно было присутствовать в характере героя.

«Мне было важно подчеркнуть, что это не дворянская кровь, а это человек, практически сделавший сам себя. И у Евстигнеева это получилось естественным образом», — вспоминал пробы Бортко в телепередаче «Большое кино».

Кроме того, Евстигнеев до этого уже воплощал образ профессора Плейшнера — в картине «Семнадцать мгновений весны», что тоже стало причиной выбора его кандидатуры. К слову, из-за роли Плейшнера во время съёмок у режиссёра и артиста даже случился небольшой спор: в сцене, когда Преображенский с колбасой идёт к Шарику, Бортко не понравилось, как артист двигался — он увидел в нём не профессора Филиппа Филипповича, а Плейшнера. Постановщик приостановил съёмки, после чего попросил актёра сменить походку и двигаться так, будто он Д.И. Менделеев. Евстигнеев понял, чего от него хочет кинематографист, и конфликт на этом был исчерпан.

На проект артист согласился лишь с условием работать только по выходным, из-за чего режиссёру и команде пришлось перекраивать весь съёмочный план — настолько Бортко хотел видеть Евстигнеева в своём фильме.

Тем не менее для актёра этот проект был как никогда кстати, поскольку после перенесённого второго инфаркта он сильно поссорился с на тот момент художественным руководителем МХАТа Олегом Ефремовым, который в ответ на просьбу Евстигнеева о небольшом отдыхе отправил его на пенсию. Впоследствии, по данным «Вечерней Москвы», артист заявлял, что это лучшая роль во всей его кинокарьере.

© Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Восемь актёров рассматривались на роль гражданина Шарикова, среди них — Валерий Носик, Алексей Жарков, Николай Караченцов и другие. Кастинг был тяжёлый, и в результате Бортко предпочёл дать шанс малоизвестному в то время Владимиру Толоконникову, поразившему постановщика на пробах внешностью и исполнением. Позже, как сообщает портал 78.ru, режиссёр признавался, что, на его взгляд, успех фильму принёс именно Шариков в лице Толоконникова.

Толоконников отдавался работе всецело и во время съёмок одного кадра нечаянно повалил шкаф со стеклянными дверцами, из-за чего сильно поранился. С травмой он доиграл сцену, а после ему вызвали скорую помощь. Отсутствовал артист недолго и вскоре вновь вернулся на площадку.

Талант и харизма Толоконникова вдохновили постановщика на то, чтобы добавить моменты с частушками, которых изначально не было в сценарии. Это случилось, когда Бортко увидел, как лихо артист отплясывает во время перерыва. Тогда режиссёр позвонил музыканту Юлию Киму и попросил его написать игровые припевки. Спустя день бард передал готовый текст. Ким также автор нескольких звучащих в картине композиций, таких как «Суровые годы уходят» и «Марш красноармейцев».

Между тем сложность возникла и в выборе кандидата на роль пса Шарика. Бортко рассматривал десятки различных собак и ни одна из них не привлекла его внимания. В итоге возможность прославиться на всю страну выпала Караю — псу, служившему на тот момент в милиции и совершившему более 35 задержаний. Он был воспитан и надрессирован, но над внешним видом питомца-артиста гримёрам пришлось потрудиться: чтобы сделать домашнего пса похожим на дворнягу, его чистую шерсть испачкали желатином, а на боку нарисовали ожог красной краской. Карай профессионально справлялся со своей работой и практически всё делал с первого дубля, за что, как и его коллеги по ленте, получил гонорар.

«Этот пёс только не говорил по-французски. Я его ставил в пример другим актёрам: вот так надо играть. Но он не любил дубли, как народный артист, делал только по два дубля», — с задором рассказал Бортко в «Большом кино».

Карай ничего не боялся во время съёмок: ни софитов, ни ветродуя. Но бесстрашие животного испарилось в тот момент, когда на съёмочной площадке он увидел шприц. Тогда питомец устроил погром прежде, чем ему вкололи снотворное. Впрочем, такое поведение лохматого артиста соответствовало тому, как должен был вести себя Шарик, поэтому команда и постановщик были удовлетворены результатом.

На роль доктора Борменталя, помимо Бориса Плотникова, претендовал актёр Владимир Симонов, а Швондера вместо Романа Карцева мог сыграть Семён Фарада.

© Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Булгаковские персонажи в одном фильме

Идея снять ленту пришла в голову режиссёру сразу после прочтения повести Булгакова в журнале «Знамя» в 1987 году. К слову, вручил ему номер издания с произведением постановщик Сергей Микаэлян.

«Я взял материал, пришёл домой, попил чаю, лёг на диван и начал читать. Читал легко, прямо скажу. Дошёл до монолога профессора, где «разруха в головах», и понял, что это нужно делать обязательно. Что это отвечает очень многим мыслям, которые были у меня в это время в голове», — вспоминал Бортко в интервью порталу Peterburg2.ru.

Наталия Бортко быстро написала сценарий. По словам режиссёра, его супруга справилась буквально за неделю.

«Сценарий был написан всего за неделю, — цитирует Владимира Бортко «Вечерняя Москва». — Потом уже, по ходу съёмок, мы что-то дорабатывали, переделывали, но основной текст, который прошёл утверждение, был написан за неделю. Это очень быстро».

Сюжет, который зрители видели на экране, близок к оригиналу, однако были добавлены новые герои и эпизоды из других булгаковских произведений. Так, провидица из цирка — это персонаж из рассказа «Мадмазель Жанна», профессор Персиков, осматривавший Шарика, появился из повести «Роковые яйца».

Кроме того, история про близняшек Розу и Клару была взята из фельетона «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева», а сцена со столоверчением была позаимствована из рассказа «Спиритический сеанс».

Ленинград вместо Москвы

Зрители помнят, что действие повести «Собачье сердце» разворачивается в Москве 1920-х. Однако в столице в 1980-х не было нужных декораций, поэтому было принято решение снимать ленту в Ленинграде, где на тот момент улицы выглядели более аутентично, и в павильоне студии «Ленфильм».

Картина начинается с кадров старой Москвы, окутанной суровой зимой. Снимались эти сцены на территории Дегтярного переулка. Правда, трамваи в годы съёмок уже не ходили, поэтому Владимиру Бортко пришлось пойти на некоторые хитрости: он договорился с музеем и одолжил старый трамвай, после чего поставил его на рельсы и запечатлел на камеру.

Сцены с псом Шариком, размышляющем о голоде и смысле жизни, были поставлены на Боровой, рядом с Лиговским проспектом и напротив Ямского рынка. По словам режиссёра, Ленинград в те времена отлично передавал необходимую атмосферу.

«Если кто был недавно в Москве — да и давно тоже, — вы прекрасно понимаете, что Москва 1920-х годов и Москва даже 1980-х не имели ничего общего. Столица перестраивалась очень сильно ещё в 1930-е годы, сделаны были широкие дороги. А здесь у нас, в Петербурге, всё осталось как было — один к одному. Вся эта разруха — это 200 м от Невского проспекта, Апраксин двор», — рассказал постановщик порталу Peterburg2.ru.

Домом профессора Преображенского и его прислуги стало здание на улице Моховой. В оригинале герой проживал на Пречистенке, где жил родственник М.А. Булгакова. К слову, именно с него списан образ Филиппа Филипповича.

В то же время основная часть фильма (а именно — сцены внутри дома) разыгрывалась в бывшем доходном здании страхового общества «Россия».

Эпизод с демонстрацией гражданина Шарикова научному сообществу снимался в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, на кафедре физиологии.

«Эта кафедра сохранилась точно в том виде, в котором в ней преподавал академик Павлов. Это видно на экране, — рассказал Бортко Peterburg2.ru. — Вы попадёте прямиком в 1920-е годы».

Многие интерьерные сцены были сняты во втором и четвёртом павильонах «Ленфильма». По данным 78.ru, в студии до сих пор хранится реквизит, принадлежавший профессору Преображенскому.

К слову, для пущего эффекта старины Бортко прибегнул к хитроумному приёму: сняв ленту на чёрно-белую плёнку, режиссёр напечатал её на цветной позитив и получил картину с фильтром «сепия», имеющим тёплый коричневатый оттенок, как на старинных фото.

© Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Критика и первая экранизация

Сейчас фильм Владимира Бортко «Собачье сердце» считается классикой советского кино. Картина любима многими зрителями, но признание пришло не сразу.

После выхода ленты на постановщика и проект обрушилась критика со стороны экспертного сообщества. Как сообщает «Дом кино», в средствах массовой информации о фильме нередко встречались нецензурные высказывания и ругань на режиссёра.

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Несмотря на первичную негативную реакцию, спустя пару лет после премьеры фильма режиссёр и актёр Евгений Евстигнеев за свои работы были награждены Госпремией.

Между тем, несмотря на то, что Бортко взялся за экранизацию произведения Булгакова уже через год после официальной публикации повести в стране, это не первый фильм по «Собачьему сердцу».

Впервые булгаковские герои появились на экране в 1976 году. Производством ленты занимались кинематографисты из Италии и Германии. Некоторые детали в ленте были изменены: например, гражданин Шариков стал Бобиковым. Роль Преображенского исполнил актёр Макс фон Сюдов, а Бобикова сыграл итальянский комик Коки Понцони.