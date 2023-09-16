Без компромиссов: 35 лет назад вышел фильм «Игла» с Виктором Цоем

Ровно 35 лет назад, 16 сентября 1988 года, состоялась премьера советского художественного фильма «Игла» — дебютной полнометражной картины режиссёра Рашида Нугманова. Лента имела оглушительный успех — её посмотрели почти 15 млн человек, а исполнителя главной роли, рок-музыканта Виктора Цоя, признали лучшим актёром года по версии журнала «Советский экран». Подробнее о том, как снимали культовую картину, — в материале RT.

Премьера драматического триллера Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли состоялась 16 сентября 1988 года. В том числе благодаря участию именитого артиста к проекту изначально было приковано внимание публики, а первые показы произвели настоящий фурор. Тем не менее сначала судьба «Иглы» была довольно неопределённой.

«За остаток сметы и времени»

К моменту, когда постановщиком картины стал Рашид Нугманов, над ней уже несколько месяцев работала студия «Казахфильм», однако худсовет отклонил пробы, признав их неубедительными. Молодого режиссёра, только окончившего третий курс ВГИКа, пригласили возглавить проект, поскольку сработала его репутация «знакомого с материалом»: до этого он снял короткометражку «Йя-Хха», в которой сыграли культовые фигуры рок-сцены того времени — Виктор Цой, Майк Науменко, Константин Кинчев и другие.

«Сделать «Иглу» мне предложили за остаток сметы и времени. На всю подготовку дали полтора месяца, — вспоминал Нугманов в интервью журналу «Кинопарк». — Я был наглым и согласился, но выдвинул три условия: в главных ролях — непрофессиональные актёры, оператором будет мой родной брат (тоже студент третьего курса) и за мной вольная трактовка сценария. Худсовет подумал и согласился. И директора студии убедил».

По словам режиссёра, первоначальный сценарий он забраковал из-за слишком большого количества текста, который непрофессиональные актёры «превратили бы в детский сад». Впоследствии постановщик утверждал, что в фильме снимался лишь один профессиональный актёр, да и то в эпизоде.

Принцип «жизни врасплох»

Нугманов собрал актёрский состав в полном соответствии со своим видением и стилем работы, который, по его словам, шёл от французской новой волны cinéma vérité и принципа «жизнь врасплох» Дзиги Вертова — на площадке многое строилось на импровизации, а от сценария осталась лишь общая задумка. Большая часть реплик придумывалась с ходу, а артисты зачастую не знали, что будет сниматься в следующей сцене. Режиссёр добивался максимальной естественности от исполнителей ролей, в частности от Виктора Цоя.

Режиссёр Рашид Нугманов, лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой и актриса Нина Ильина на кинофестивале «Золотой Дюк»

РИА Новости

© Галина Кмит

«Я сразу сказал ему, что не нужно учиться актёрскому ремеслу, потому что ты очень интересный человек сам по себе, и мне, как режиссёру, интересно работать именно с тобой, а не с каким-то придуманным тобой образом. В качестве примера я привёл двух культовых личностей: Брюс Ли, снимаясь в фильмах, всегда оставался собой, никогда не изображал кого-то другого. А другая личность... это американский киноактёр Джеймс Дин — икона молодого поколения, который погиб в 24 года, разбился на машине. Он тоже никогда никого не играл, кроме самого себя. И я Виктору сказал, мол, давай объединим в тебе такие подходы», — цитирует режиссёра Пятый канал.

При этом Нугманов отмечал, что один из авторов оригинального сценария, Александр Баранов, на первом просмотре материала «настолько ужаснулся, что потребовал убрать его имя из титров». Режиссёр признался, что они поговорили со сценаристом и он в итоге не выполнил его просьбу, а тот больше не настаивал.

По сюжету, герой Виктора Цоя Моро возвращается в Алма-Ату, чтобы взыскать долг с одного из своих знакомых. Не желая ставить родителей в известность о своём приезде, он решает встретиться с девушкой Диной (Марина Смирнова), с которой его некогда связывали романтические отношения.

Вскоре Моро обращает внимание на странное поведение девушки и понимает, что она стала наркоманкой. Герой предлагает ей помощь и отвозит на Аральское море, где зависимость постепенно сходит на нет, но стоит паре вернуться в город, как Дина вновь подсаживается на иглу. Ради её спасения Моро объявляет войну преступному синдикату, за которым стоят очень серьёзные люди. Борьба героя-одиночки с криминалом заканчивается тем, что зимней ночью к нему подсылают убийцу. Моро получает удар ножом в живот, но встаёт, закуривает сигарету и уходит.

Кадр из фильма «Игла»

Legion-Media

«Человек вышел на улицу и не вернулся. Некуда. Ничего родного, ничего святого нет. Всё зыбко. Но надо жить, умирать нельзя. Потому что неясно ещё твоё предназначение. Ты совершаешь ошибки, но ты честен, ты был слаб, но не подличал, ты был виноват, но искупал чужие грехи. И, получив нож в живот, ты встанешь и пойдёшь», — цитирует Нугманова «Вокруг ТВ».

Споры по поводу того, погиб персонаж Цоя или нет, длились довольно долго, но, согласно популярной легенде, именно финальная сцена «Иглы» привела к появлению популярной в среде поклонников группы «Кино» фразе «Цой не умер, он просто вышел покурить».

Первый успех

По словам Нугманова, он отдавал себе отчёт в том, что снимал фильм «на полку, для себя, без всяких компромиссов». Равно как и не надеялся, что фильм посмотрит такая огромная аудитория — почти 15 млн человек. Обусловлено это было, в частности, тем, что в столице группа «Кино» на тот момент находилась в чёрных списках КГБ: Цою запрещали выступать, концерты разгоняли, отключали свет в залах.

«И вот молодой режиссёр снимает фильм с этим рок-музыкантом из кочегарки про банды, про наркотики, с вкалыванием иглы крупным планом. Мы были уверены, что фильм ляжет на полку», — приводит слова постановщика журнал «Правила жизни».

Авторы даже думали, что распространять фильм придётся пиратским способом — на видеокассетах через сеть самиздата, на манер того, как расходилась по стране музыка, не устраивавшая партию. Но участие Кирилла Разлогова — видного киноведа, критика и культуролога (а также советника председателя Госкино СССР) — помогло «Игле» получить первую прокатную категорию, что означало показ порядка тысячи копий в кинотеатрах по всей стране.

Кроме того, именно участие Цоя, Петра Мамонова, для которого роль в «Игле» стала дебютной в игровом кино, атмосфера и, конечно же, саундтрек стали теми кирпичиками, которые сложились в подлинный культ.

Интересно, что «Группа крови», звучащая в титрах, была написана Цоем до съёмок, а вот «Звезду по имени Солнце» музыкант сочинил в процессе работы над фильмом. Впоследствии эти и другие песни вошли в последний альбом коллектива, записанный при жизни Цоя, но с изменёнными аранжировками.

Кадр из фильма «Игла»

Legion-Media

Премьера картины в Алма-Ате прошла с оглушительным успехом — публика сломала стеклянные двери Дома кино, чтобы попасть внутрь. Люди сидели во всех проходах большого зала. Чтобы хоть как-то разместить всех желающих, открыли и малый, но даже после этого пришлось показывать фильм ещё три раза вместо запланированного одного. Не дожидаясь конца, съёмочная группа, заваленная огромным количеством букетов, отправилась в ресторан, а потом домой к режиссёру.

«Мы к утру оборвали все лепесточки и усыпали ими квартиру, сантиметровым слоем. Ходили как по благоухающему парку», — вспоминал Нугманов.

Несостоявшийся советско-американский проект и «Игла Remix»

Одновременно с премьерой в СССР картина дебютировала на кинофестивале в Одессе, а летом 1989 года на Московском международном кинофестивале её увидел Тони Саффорд, на тот момент бывший директором смотра Sundance. «Иглу» взяли в основную программу фестиваля, а Нугманова и Цоя пригласили в США. Голливудский продюсер Эдвард Прессман познакомил постановщика с отцом киберпанка Уильямом Гибсоном, с которым Нугманов даже набросал сценарий для потенциального продолжения «Иглы». Однако планам было не суждено сбыться из-за гибели Виктора Цоя в автокатастрофе.

В 2010 году, к 20-й годовщине смерти артиста, Нугманов совместно с компанией Doping-pong подготовил отреставрированную и дополненную версию своей картины под названием «Игла Remix». Постановщик отметил, что форма ремейка его не устраивала по причине нежелания менять Цоя на кого-то другого, дополнить картину не вошедшими в оригинал кадрами также не представлялось возможным: «Казахфильм» уничтожил эти исходники. Тогда было решено остановиться на формате «ремикса» и дополнить оригинальную историю вставками в стиле digital art (цифровое искусство). Благодаря такому подходу зритель узнал многие вещи, оставшиеся за кадром оригинальной ленты. Глава Doping-pong Дмитрий Мишенин признавался, что поначалу не мог в полной мере осознать замысел Нугманова.

«В течение пары месяцев я не мог понять, зачем Рашид решил не просто выпустить свою картину заново на экраны и на DVD в HD-качестве и переозвучив, а предложил мне поучаствовать в проекте и объяснил необходимость досъёмок, введения рисунков, новой музыки и создания нового художественного произведения на основе ставшего классическим фильма. Это реальный авангард, который может заменить мейнстрим», — цитирует Мишенина «Вокруг ТВ».

Именно картина «Игла Remix» поставила точку в спорах о судьбе Моро — в этой версии ленты становится ясно, что герой выжил. Впрочем, как рассказывал Нугманов, изначально и он сам, и Цой были против концовки, где Моро бы умер.

«На самом деле Виктор не погибает в «Игле». Он встаёт и идёт дальше, к Дине, — приводит слова постановщика «Кинопарк». — Там как раз на улице, где мы снимали эту сцену, за углом — крупнейшая клиника Совмина. Если бы нам довелось снять «Иглу 2», то она началась бы на операционном столе под яркими лампами. С мамоновской озабоченной физиономией в белой маске, с резиновыми перчатками и чепчиком, со скальпелем в руке».

Помимо обновлённой картинки, в ремиксе было представлено свежее музыкальное оформление, в работе над которым приняли участие не только члены группы «Кино», но и Вячеслав Бутусов, Олег Гитаркин и группа Messer Chups, а продюсировал проект один из основателей группы «Ленинград» Игорь Вдовин.

Несмотря на всё это, картина «Игла Remix» не смогла ни превзойти, ни даже повторить успех оригинального фильма, ставшего культовым для нескольких поколений поклонников группы «Кино».