Месть Чёрной Мамбы: культовой ленте Квентина Тарантино «Убить Билла» — 20 лет

Премьера одного из самых известных фильмов легендарного американского режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» состоялась 29 сентября 2003 года. Картина, наполненная экшеном, ультранасилием и огромным количеством отсылок к классическому кино, многократно окупилась в прокате и завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. О том, как снималась лента, почему вместо одного фильма свет увидели два и сколько театральной крови было пролито во время работы над проектом, — в материале RT.

Премьера фильма Квентина Тарантино «Убить Билла. Фильм 1» состоялась 20 лет назад, «на пике формы» постановщика, как писал Collider. Эффектный экшен, фонтаны крови и динамичное повествование стали залогом успеха картины, от задумки до воплощения в жизнь которой прошло без малого десять лет.

Появление Невесты

История фильма «Убить Билла» началась с другой культовой киноработы Тарантино — «Криминального чтива». Как вспоминала исполнительница главной роли Ума Турман, команда «Чтива» обсуждала планы, когда режиссёр начал рассказывать о своём видении новой картины — она должна была стать смесью классических самурайских фильмов со спагетти-вестернами, а Турман в ней сыграла бы наёмную убийцу, но не простую, а одну из наиболее смертоносных в мире. В итоге «Отряд смертоносных гадюк» был создан на основе вымышленного сериала, в котором снималась героиня Турман в «Чтиве», Миа Уоллес.

Актриса признавалась, что её воодушевил энтузиазм постановщика и она сама начала предлагать идеи, каким должен стать её персонаж. По словам Тарантино, Ума Турман как-то спросила его: «Квентин, а что, если в первый раз, когда мы видим Невесту, она избита, всё её лицо в крови, но она в свадебном платье?»

«Именно в этот момент и родилась Невеста», — заключил режиссёр в интервью журналу Far Out.

Предложение сыграть Невесту Турман получила в день своего тридцатилетия, но съёмки «Убить Билла» стартовали на год позже запланированного срока: Тарантино перенёс процесс из-за беременности артистки.

Билл и его отряд

Главный антагонист, коварный и вероломный Билл по прозвищу Заклинатель Змей — руководитель преступного синдиката и босс элитной группы наёмных убийц «Отряд смертоносных гадюк». Во время написания сценария Тарантино размышлял о том, чтобы пригласить на роль харизматичного негодяя двукратного лауреата премии «Оскар» Уоррена Битти. Также в процессе работы над историей на роль Билла рассматривались Кевин Костнер, Курт Рассел, Берт Рейнольдс, Джек Николсон и Микки Рурк, однако все ответили отказом. В результате Тарантино пришёл к выводу, что лучшей кандидатурой станет Дэвид Кэрредин. При этом актёр фактически отсутствует в первой части ленты — за весь фильм лишь несколько раз звучит его голос за кадром и дважды на экране показывают его руки (в первой и заключительной сценах).

Сам «Отряд смертоносных гадюк» (в оригинале — Deadly Viper Assassination Squad, или DiVAS) оказался не менее колоритным, чем его шеф. Героиня Умы Турман Невеста, она же Беатрикс Киддо, носила кодовое имя Чёрная Мамба и считалась лучшей из убийц в группе. О-Рен Ишии, Водяной Щитомордник, — сирота, чью семью уничтожил один из боссов якудза. Любопытно, что первоначальным планом Тарантино было взять на роль О-Рен японскую актрису, но, когда постановщик увидел Люси Лью в фильме «Шанхайский полдень», впечатлился настолько, что переписал историю персонажа под артистку, добавив в её биографию смешанное японо-китайское происхождение. Верниту Грин, или Медноголового Щитомордника, сыграла Вивика А. Фокс. В одной из первых версий сценария персонаж должен был носить кодовое имя Кобра.

Кадр из фильма «Убить Билла»

Legion-Media

Элли Драйвер в исполнении Дэрил Ханны — Калифорнийская Горная Змея, одноглазая убийца, единственная из всего отряда, предположительно, оставшаяся в живых на момент окончания второго фильма.

Роль второго мужчины в отряде исполнил Майкл Мэдсен. Его персонаж Бадд, брат Билла, Рогатый Гремучник, оказывается единственным, до кого не успела добраться Беатрикс, — он умирает от укуса ядовитой змеи, реальной чёрной мамбы.

Запутанная структура и опасные съёмки

Работая над сценарием, постановщик настолько увлёкся, что объём текста занял более 200 страниц. В результате фильм разделили на две части, суммарный хронометраж которых составляет 248 минут. Такой масштаб обусловлен не только внушительным исходным материалом, но и тем, что в процессе съёмок Тарантино придумывал всё новые и новые эпизоды.

Сюжет «Убить Билла» начинается со сцены в часовне, где беременная главная героиня репетирует свою свадьбу. В помещение врывается «Отряд смертоносных гадюк» и устраивает бойню, в ходе которой погибают все гости и жених Беатрикс. Эпизод заканчивается выстрелом Билла в голову героини, успевшей сказать, что она беременна от него.

В сцене в часовне в роли органиста засветился не кто иной, как Сэмюэл Л. Джексон, а проповедника сыграл Бо Свенсон.

Дальнейшее повествование разбито на главы и является нелинейным. Так, несмотря на то что под номером один в списке мести Беатрикс значится О-Рен, первый эпизод начинается со встречи героини со второй жертвой — Вернитой Грин. Хронологически это происходит через четыре с лишним года после резни в церкви. Выясняется, что у Грин получилось то, что не вышло у Беатрикс, — она покинула отряд, под вымышленным именем вышла замуж и живёт обычной жизнью, воспитывая дочь. Последняя видит, как её мать погибает, — и именно этот эпизод многие зрители считали ключевым для возможного продолжения «Убить Билла», потому что Беатрикс на прощание говорит ей, что, если та захочет отомстить, она будет ждать.

Вторая глава возвращает к началу ленты, где выжившую Беатрикс доставляют в больницу, а потом переходит к событиям четыре с половиной года спустя — к моменту, когда героиня выходит из комы. В финале она вспоминает членов отряда после бойни в часовне.

Третий эпизод почти полностью посвящён истории О-Рен Ишии и выполнен в виде аниме. События происходят задолго до вступления персонажа в группировку убийц и посвящены становлению характера Ишии — с детства до превращения в главу одного из крупнейших кланов якудза.

Действие четвёртой главы разворачивается в современности, где главная героиня находит мастера-кузнеца Хаттори Ханзо (прототипом стал реальный самурай) и просит его выковать для неё меч, объясняя, что хочет убить бывшего ученика японца. В одной из сцен Ханзо бросает в Беатрикс бейсбольный мяч, и та разрубает его катаной — этот трюк был выполнен вживую дублёршей Умы Турман Зои Белл. Спустя месяц героиня получает меч и отправляется к первому номеру своего списка — О-Рен.

Пятая глава включает в себя одну из наиболее впечатляющих боевых сцен во всей истории — схватку Беатрикс с якудза и двумя антагонистками — Гого Юбари (Тиаки Курияма), вооружённой сурудзином, и непосредственно О-Рен Ишии. Эпизод оказался очень сложным, а работа над ним заняла восемь недель, причём не обошлось без проблем. Во время съёмок досталось даже Тарантино: Курияма метнула своё оружие — и шар на цепи прилетел в голову постановщика, когда тот стоял у камеры.

В начале схватки Беатрикс с Ишии последняя говорит, что «если героиня не сэкономила силы, то не продержится и пяти минут». В результате до смертельного удара, которым Чёрная Мамба срезает противнице скальп, проходит четыре минуты и 59 секунд.

В финале ленты зритель узнаёт, что дочь Беатрикс выжила.

Отсылки к классике

Отсылки и «пасхалки», несомненно, входят в фирменный стиль Тарантино. Являясь большим поклонником фильмов о восточных единоборствах и вестернов, режиссёр не смог обойти стороной наиболее культовые элементы любимого кино. Так, жёлто-чёрный костюм Умы Турман — не что иное, как отсылка к образу Брюса Ли в картине «Игра смерти». Эту расцветку также подчёркивает музыкальное сопровождение в виде фантазии на «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова.

Чёрно-белое оформление эпизодов схватки с якудза — также дань уважения старому кино о кунг-фу, в телеверсиях которого наиболее кровавые эпизоды во избежание цензуры подавались в таком визуальном стиле.

Сами истории Беатрикс и О-Рен и их бой отсылают к японской ленте 1973 года «Госпожа Кровавый Снег». Две песни иполнительницы главной роли, актрисы Мэико Кадзи, также вошли в саундтрек к «Убить Билла».

Для имитации фонтанов крови Тарантино наотрез отказался использовать компьютерную графику и профессиональные пиропатроны, отдав предпочтение традиционному методу, применённому в фильмах Чан Че: жидкость заливали в презервативы, а разбрызгивалась она под давлением. Всего во время съёмок «Убить Билла» было пролито 450 галлонов бутафорской крови. Насилия на экране было действительно много, и картина стала первой в истории кинематографа, получившей рейтинг R. Впрочем, для Тарантино это было «одной из самых забавных вещей». В интервью режиссёр заявил, что «не считает необходимым оправдываться, поскольку насилие — одна из форм киноразвлечений».

Кадр из фильма «Убить Билла»

globallookpress.com

Приём и продолжение истории

Сочетание необычного сценария, эффектного визуального стиля, ультранасилия на экране и дотошного внимания к мелочам сделало «Убить Билла» довольно успешной картиной: при производственном бюджете $30 млн лента собрала в мировом прокате более $180 млн. За финансовым успехом последовало и признание со стороны профессионального сообщества: ленте присудили три премии канала MTV и две — «Сатурн», не считая множества номинаций («Золотой глобус», BAFTA).

Продолжение (хотя сам Тарантино считает оба фильма единым произведением, а не двумя частями) не заставило себя долго ждать и вышло на экраны 8 апреля 2004 года.

А вот надежды поклонников на «Убить Билла 3», в котором (гипотетически, конечно) Никки, дочь Верниты Грин, пришла бы мстить Беатрикс за смерть матери, судя по всему, не сбудутся. Не так давно Квентин Тарантино заявил, что его последним фильмом станет картина про кинокритика. Её действие развернётся в 1970-х.