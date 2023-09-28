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Моря и порты: географический тест RT

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RT
28 сентября отмечается Всемирный день моря. Традиционно праздник выпадает на один из дней последней недели сентября. В этом году он посвящён Международной морской организации по защите окружающей среды от воздействия судоходства. Россия омывается водами 12 морей и одного замк­ну­того мо­ря-озера, акватории многих из них она делит с другими странами. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете морскую географию России.
Моря и порты: географический тест RT
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

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