Моря и порты: географический тест RT

28 сентября отмечается Всемирный день моря. Традиционно праздник выпадает на один из дней последней недели сентября. В этом году он посвящён Международной морской организации по защите окружающей среды от воздействия судоходства. Россия омывается водами 12 морей и одного замк­ну­того мо­ря-озера, акватории многих из них она делит с другими странами. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете морскую географию России.

РИА Новости

© Алексей Даничев