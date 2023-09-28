Буллинг и музыка: состоялась премьера сериала «Плакса» с дочерью Сергея Жукова

В четверг, 28 сентября, стартовал показ сериала «Плакса». Главную роль в нём исполнила дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника. Многосерийный семейный проект, в котором затрагиваются сложные социальные проблемы, в первую очередь посвящён теме буллинга в школах и в некоторой степени — классовому неравенству. Сериал включает в себя многочисленные музыкальные номера, спродюсированные Жуковым.

Первые две серии «Плаксы» вышли в онлайн-кинотеатре Wink 28 сентября, последующие будут публиковаться каждый четверг до 9 ноября включительно. В центре сюжета многосерийного проекта режиссёра Андрея Силкина («Тётя Марта») — школьница Маша (Ника Жукова). Её семья потеряла всё состояние после ухода из России крупного западного бизнеса — отец девочки (Роман Маякин) занимался строительством небоскрёбов и разорился. В результате с Рублёвки герои переезжают в Новоморск к строгой бабушке, роль которой блистательно исполнила Ирина Розанова. Маша, привыкшая к условиям элитной американо-российской школы и обществу детей из семей аналогичного достатка, в первый же день сталкивается с проблемами.

На прогулке девочка конфликтует с группой сверстников. Те отбирают у неё телефон, банковскую карту и роняют её саму в лужу. Руководит ими Крис (Диана Енакаева) — местная оторва и одна из главных звёзд школы, в которой предстоит учиться москвичке.

Дома Маша говорит, что потеряла телефон, не раскрывая подробностей произошедшего, а на следующий день впервые в своей жизни идёт в простую, а не элитную школу. Тогда и выясняется, что вся компания, что поиздевалась над ней накануне, — её новые одноклассники. Одежда девочки вызывает массу насмешек — строгая форма рублёвской гимназии не вписывается в куда более вольные порядки новоморской школы.

© Кадр из сериала «Плакса»/kinopoisk.ru

Героиня ухитряется вернуть телефон, обратившись к директору школы, чем провоцирует ещё большую волну негатива в свой адрес: одноклассники объявляют её стукачкой и начинают травить с удвоенным энтузиазмом. При этом преподавательский состав школы не стремится всерьёз улаживать конфликты в среде учеников, отделываясь довольно формальными замечаниями и не желая подключать к решению проблем правоохранительные органы. А одним из основных аргументов такого поведения является тот факт, что Крис и её команда — победители прошлогоднего конкурса музыкальных талантов, гордость учебного заведения.

Узнав про конкурс, Маша решает принять в нём участие, но для этого ей нужна группа (кстати, в сцене на уроке музыки очень необычно и по-хорошему забавно звучит кавер на песню панк-коллектива «Сектор Газа» в исполнении героини). Она размещает сообщение о поиске музыкантов в школьном чате и получает разрешение на проведение кастинга в актовом зале.

© Кадр из сериала «Плакса»/kinopoisk.ru

В сериале параллельно развиваются несколько сюжетных линий, каждая из которых имеет свой темп и эмоциональную окраску. Первая — это история Маши, её отношений со сверстниками и любви к музыке. В то же время немало внимания уделено линии отца, который всеми силами пытается найти решение финансовых проблем и вернуть семью к привычному уровню жизни. Но простого и лёгкого пути тут нет — лишь весьма непрозрачные схемы, предложенные знакомым бывшего однокурсника. Третья линия охватывает взаимоотношения бабушки со своим семейством. Строгая, принципиальная, деятельная, она не любит зятя и не скрывает этого, а потому всеми силами старается свести дочь с её бывшей школьной любовью.

К несомненным плюсам сериала относится выдающаяся актёрская игра, причём не только юной Жуковой, прекрасно справившейся со своей ролью (публика на премьере в московском «Художественном» несколько раз вполне оправданно взрывалась овациями), но и всей компании хулиганов: персонажей сыграли настолько убедительно, что, даже отдавая себе отчёт, что это вымысел, поневоле начинаешь относиться к ним негативно.

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Отдельной находкой — и тоже крайне удачной — являются мастерски сделанные вставки музыкальных номеров. Например, в сцене, где главную героиню едва не утопили в бассейне Крис и её подруги, Маша теряет сознание и будто переносится в другой мир, а в эпизоде, когда десятиклассник-гитарист пробуется в набираемую Машей группу, его выступление в актовом зале превращается в настоящий клип — признание в любви.

С художественной точки зрения сериал и немногочисленные графические элементы в нём смотрятся стильно. Красивые ракурсы, хорошая операторская и монтажная работа. Цветокоррекция очень грамотно передают эмоциональное состояние персонажей и обстановку вокруг них. По первым сериям «Плакса» выглядит как действительно качественный продукт с яркими героями и продуманной, увлекательной историей.