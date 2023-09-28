Когда всё решает случай: в кинотеатрах выходит новый фильм Вуди Аллена «Великая ирония»

В российских кинотеатрах начинается показ нового фильма Вуди Аллена — драмеди с элементами триллера «Великая ирония». Действие разворачивается в Париже и пригороде, а роли исполнили французские актёры Лу де Лааж, Нильс Шнайдер, Мельвиль Пупо, Валери Лемерсье и другие. Главная героиня Фанни не счастлива в браке, считает себя трофейной женой и скучает в светском обществе супруга. Однажды совершенно случайно она встречает бывшего одноклассника, который когда-то был в неё влюблён. Невинное общение быстро перерастает в роман, о котором узнаёт супруг Фанни. Он вступает в борьбу за свой брак и выбирает нетривиальные способы избавления от возникающих препятствий.

В четверг, 28 сентября, в российский прокат выходит новая, 50-я полнометражная работа Вуди Аллена — драматическая мелодрама с элементами триллера и комедии «Великая ирония». Фильм снят на французском языке и с французскими актёрами. Центральные роли исполнили Лу де Лааж («Чёрный ящик»), Нильс Шнайдер («Куриоса»), Мельвиль Пупо («Жанна Дюбарри», «Офицер и шпион») и Валери Лемерсье («Неувольняемый»). Премьера состоялась в начале сентября на Венецианском международном кинофестивале.

Действие разворачивается преимущественно в Париже. Фанни Фурнье живёт там вместе с супругом Жаном, о котором мы знаем только то, что он обеспечен, занимается тем, что делает «богатых людей ещё богаче», его бизнес-партнёр загадочным образом исчез, а ещё герой обожает свою жену. Однако Фанни не счастлива в браке: она понимает, что всё как будто и хорошо, но скучает в светском обществе мужа и чувствует себя трофейной женой. Однажды Фанни случайно встречает на улице одноклассника Алена — очаровательного, чувственного писателя. Девушка его с трудом узнаёт, тогда как Ален, оказывается, когда-то был в неё влюблён, но стеснялся в этом признаться. Фанни начинает задумываться о том, какой была бы её жизнь, узнай она об этом раньше. Постепенно невинное общение старых знакомых перерастает в роман.

Скрывать свои чувства Фанни удаётся недолго: Жан оказывается очень проницательным и ревнивым. Для слежки за супругой он нанимает детектива, который быстро подтверждает все подозрения мужчины. Тогда Жан решает действовать и на пути к спасению своего брака пытается избавиться от всех возможных препятствий.

© Кадр из фильма «Великая ирония» (2023)

В новой картине Вуди Аллен в своей неизменно ироничной и остроумной манере рассказывает о значении удачи. С самого начала даётся условие: наша жизнь зависит от случая, способного перевернуть всё с ног на голову, даровать счастье или же испортить всё существование. При этом тема раскрывается с разных сторон: если эмоциональные влюблённые безоговорочно верят этой идее, то расчётливый Жан выбирает другой принцип жизни — он не отрицает важность случая, но уверен, что при большом желании свою удачу можно и подстроить. В этом герой преуспевает неоднократно, но в итоге и его ждёт «великая ирония» судьбы.

Картина выгодно отличается от ряда последних работ Вуди Аллена, по-своему эффектных и интересных, но заметно повторяющих друг друга. В «Великой иронии» кинематографист возвращается почти на два десятилетия назад — к нашумевшему в своё время «Матч поинту», где случай также был одним из решающих моментов в истории. Впрочем, если там от него зависел финал, то тут он влияет на всё, а развязка получилась столь же простой и вместе с тем эффектной.

Почерк Вуди Аллена узнаётся в каждом кадре и драматургическом решении картины. Постановщик в очередной раз рассуждает на многократно затронутые в его прошлых проектах темы, раскрывает их, как и всегда, на примере жизней представителей элиты и представляет характеры, подобные тем, что демонстрировал ранее, однако на этот раз выбирает для самоцитирования из своей богатой фильмографии всё самое интересное.

Также новый проект выделяется реалистичностью — это уже не тот максимально романтизированный город из «Полночи в Париже», а герои, совершающие не самые достойные поступки, сталкиваются не только с внутренними терзаниями, но и с ощутимыми последствиями. И даже история излюбленного постановщиком персонажа, переходящего из фильма в фильм слегка эксцентричного творца-невротика, в «Великой иронии» получает непривычное, но очень убедительное развитие.

© Кадр из фильма «Великая ирония» (2023)

Простой, но не лишённый неожиданных поворотов сюжет выстроен очень аккуратно и чётко: все «ружья» ненавязчиво, но всё же заметно развешаны в первой половине истории и непременно выстреливают во второй. Нераскрытой разве что остаётся интрига с купленным в начале лотерейным билетом — в истории про силу случая победа или поражение могли бы сместить некоторые акценты. Но окончательную интерпретацию темы фильма постановщик решил оставить зрителям.

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Помимо сюжета и обаяния персонажей и актёров, фильм очаровывает уютной осенней атмосферой. Из Парижа зрители переносятся в очаровательный пригород. Там, на утопающем в зелени участке и в домике, заросшем вьюном, разворачивается немалая часть истории, и именно эти эпизоды получились наиболее эффектными и контрастными. Чем более идиллическая картина предстаёт перед зрителями — например, уютный семейный обед в комнате, залитой ярким солнечным светом, — тем сильнее напряжение: постановщик грамотно подводит зрителя к тому, что именно здесь и сейчас должно произойти нечто ужасное.

«Великая ирония» — возможно, не лучшая работа одного из самых плодовитых американских кинематографистов, но заслуживает как минимум место в десятке. Ранее 87-летний Вуди Аллен говорил, что его 50-й полнометражный проект может стать его последней работой. Если так — фильм стал достойным завершением долгой карьеры.