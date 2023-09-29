Лёгкая юмористическая история на фоне сибирского пейзажа: в сети выходит сериал «Безбашенная»

В онлайн-кинотеатре KION 1 октября выходит юмористический сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой в главной роли. Это история о Вике, жене депутата, который собирается баллотироваться в мэры небольшого сибирского города под названием Таштагол. Героиня приезжает туда вместе с мужем, однако после ссоры решает вернуться в Москву. Но вместо этого в результате инцидента она теряет память и оказывается в доме местного лесника, дети которого убеждают Вику, что она их мать. В итоге героиня остаётся жить там и помогает леснику в гонке за место мэра. Подробнее — в материале RT.

В онлайн-кинотеатре KION 1 октября выходит комедийный сериал «Безбашенная» режиссёра Ланы Влади. Это её первый многосерийный проект — до этого Влади работала только над короткометражными лентами. В картине рассказывается история Виктории, жены депутата по имени Герман. Героиня на протяжении многих лет вкладывала силы в развитие политической карьеры мужа: участвовала в благотворительных акциях в поддержку животных и детей и всячески способствовала созданию хорошего имиджа супруга. Всё это делалось по давно спланированной схеме, разработанной для того, чтобы в результате Герман стал мэром Балашихи, а потом и Москвы.

К счастью, труды героев начали приносить свои плоды и наконец Германа должны назначить в Балашиху. Во всяком случае, так думает Вика. Но на официальном приёме она внезапно узнаёт, что её муж будет баллотироваться в мэры не Балашихи, а города Таштагола Кемеровской области. Она разочарована и зла, но выбора нет, и Вика едет за мужем в Сибирь.

Взяв себя в руки, героиня начинает продумывать дальнейшие шаги, чтобы помочь любимому выиграть выборы. Однако Герман грубо останавливает её. Мало того что он отвергает помощь супруги, так ещё и обвиняет Вику в том, что все её предыдущие усилия были бессмысленными и только мешали. Поведение мужа обижает женщину, и она решает улететь обратно в Москву, но в результате несчастного случая теряет память и оказывается в доме лесника Михаила и троих его детей. Служба опеки уже давно хочет забрать их у отца — якобы из-за отсутствия должного воспитания и матери. Появление в доме женщины, которая забыла даже собственное имя, способствует решению проблемы — старшая дочь уговаривает отца и остальных соврать, что Вика — их мать.

Сама Вика подозревает, что это неправда. Несмотря на потерю памяти, она осознаёт, что не могла здесь жить, выйти замуж за лесничего да ещё и родить троих детей. Но доказательств у неё нет. Она остаётся жить с ними, а когда Михаил неожиданно для самого себя оказывается вовлечённым в гонку за право быть мэром, Вика помогает ему с имиджем ради победы. Таким образом, сама того не зная, героиня начинает соревноваться со своим настоящим мужем.

Главную роль исполнила Екатерина Варнава. Это не первая работа телеведущей в сериале, но первая главная роль, и справилась с ней артистка отлично. Она убедительно сыграла уверенную в себе, готовую рисковать женщину, которая не только сама стремится к лучшей жизни, но и умело мотивирует мужчину.

В первых двух сериях героиня Варнавы предстаёт перед зрителем циничной, любящей комфорт и роскошь, но готовой пойти на жертвы во благо будущего. Судя по сюжету, после потери памяти жизнь Виктории кардинально изменится, а вместе с ней, вероятно, преобразятся и её ценности. Тем не менее стремление быть первой леди персонаж не теряет — даже оказавшись без памяти и в иных жизненных условиях.

© Кадр из сериала «Безбашенная» (2023)

За игрой Варнавы наблюдать одно удовольствие — мимика и юмористический талант добавляют её героине шарм и изюминку. Она притягивает к себе внимание зрителя, равно как и Вика — других персонажей, и уже после просмотра первого эпизода не терпится узнать, как же сложится её судьба в дальнейшем.

Артистке не уступает и её экранный партнёр Евгений Цыганов в образе закрытого, отстранённого лесника Михаила. Его герой на первый взгляд кажется полной противоположностью Вики. Однако со временем в них проявляются схожие черты. Михаил привык жить вдали от всех, защищать местный заповедник от браконьеров. Он не боится дать отпор властям и ревностно относится к несправедливости и лжи.

Из первых двух эпизодов не ясно, куда делась его супруга, но очевидно, что обидела она его сильно. Герой Цыганова не доверяет женщинам и прямо заявляет, что все они обманщицы. Тем не менее у строгого и необщительного на вид мужчины доброе сердце — это видно из его заботы о детях и беспокойства за животных и природу.

Юрий Чурсин тоже органичен в своём образе — актёру прекрасно подходят роли представительных, властных мужчин. В этом сериале он воплощает образ мужа Виктории. Благодаря убедительной актёрской игре персонаж сразу вызывает антипатию, что усиливает подключение к героине Варнавы.

Ярким элементом картины стали красивейшие сибирские заснеженные пейзажи, хвойные леса и региональный колорит, который виден во всём — от одежды второстепенных персонажей до лексики и убранства дома лесника. Поддерживает национальную атмосферу саундтрек, состоящий в основном из аранжированных русских народных песен. Всё это контрастирует с современными диалогами, юмором и роскошным видом главной героини.

По сюжету проект очень напоминает комедийную мелодраму 1987 года «За бортом», в которой героиня Голди Хоун, миллиардерша Джоанна, теряет память в результате падения с яхты. Её спасают, а столяр Дин, персонаж Курта Рассела, решает отомстить девушке за недавний неприятный инцидент. Он забирает её из больницы и представляет всем своей женой и матерью его детей. Однако мотивы у персонажей сериала «Безбашенная» совершенно иные: до того как Виктория потеряла память, они с лесником не были знакомы и героиня никак ему не вредила. При этом Михаил не желает зла Вике, всегда борется за правду и изначально был против затеи детей выдать её за их маму.

В целом то, как разворачивается история в начале картины, интригует и вызывает желание наблюдать за судьбой героев дальше. В сериале много юмористических моментов, что делает просмотр лёгким и способствует поднятию настроения.