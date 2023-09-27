Сила случая и нестабильные девяностые: в кино выходят «Великая ирония» Вуди Аллена, «1993» и другие фильмы

В российский прокат 28 сентября выходит комедийная драма «Великая ирония» режиссёра Вуди Аллена о молодой и несчастной в браке девушке, которая заводит роман со своим школьным другом. Кроме того, зрители смогут посмотреть две ленты южнокорейского производства — экшен «Луна» о том, как неопытный астронавт пытается выжить в космосе, и триллер «Фантом», где действие разворачивается в 1933 году во время оккупации Кореи Японией. Также в кинотеатрах покажут картину «1993», снятую по мотивам одноимённого романа Сергея Шаргунова о жизни семьи в нестабильное для России время, и фильм «Иван Семёнов: Большой поход», в котором герой пойдёт на всё ради того, чтобы его возлюбленная не уехала за границу.

«Луна» (Deo mun)

Режиссёром фильма южнокорейского производства выступил Ким Ён-хва, ранее работавший над лентами «С Богами: Два мира» и «200 фунтов красоты».

Действие разворачивается в 2029 году. Правительство Южной Кореи отправляет трёх космонавтов исследовать Луну. Миссия заканчивается провалом из-за вспышки на Солнце, и в живых остаётся один астронавт-новичок Хван Сон-у, сын покойного инженера. Ему придётся выживать в непростых условиях, пока на Земле пытаются придумать, как вернуть его назад.

Критики, успевшие посмотреть фильм, хвалят его за захватывающий сюжет и экшен.

«1993»

Александр Велединский, режиссёр фильма «Географ глобус пропил», снял драму, в которой действие разворачивается во время внутриполитического конфликта в России в 1993 году. Сюжет основан на одноимённом романе писателя Сергея Шаргунова. В центре истории — обычная семья, которая пытается пережить трудности того переломного периода.

«В те роковые дни осени 1993 года многие люди не понимали, в какой они толпе, на чьей они стороне, кто стреляет, зачастую не знали, что происходит. Люди просто шли, потому что все куда-то идут: кого-то просто в толпу всосало прямо из троллейбусов. Куда и за что идём — не знала и половина», — рассказал постановщик в интервью Eanews.

Как пишет «Вокруг-ТВ», авторы фильма решили показать, как события, произошедшие 30 лет назад, повлияли на мировоззрение и образ жизни некоторых людей.

Роли в картине исполнили Екатерина Вилкова («Последний богатырь»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Максим Лагашкин («Мира»), Александра Ребенок (Happy End), Анна Цветкова («Шаляпин»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и другие.

«Великая ирония» (Coup de chance)

«Великая ирония» — новая работа известного режиссёра и сценариста Вуди Аллена. В центре сюжета — молодая и несчастная в браке француженка Фанни Моро, работающая в аукционном доме. Однажды осенью по иронии судьбы она встречает школьного товарища Алена. Фанни узнаёт, что Ален был в неё страстно влюблён. Это будоражит героиню и заставляет задуматься, какой была бы её жизнь, если бы она узнала об этом до своего замужества.

Проводя время с Аленом, Фанни понимает, что с каждым днём её всё больше влечёт к мечтательному писателю, а светская жизнь её мужа ей порядком надоела. Вскоре у школьных друзей завязывается тайный роман. Однако муж Фанни Жан оказывается очень проницательным и ревнивым. Он нанимает детектива для слежки за супругой, и случайная интрижка превращается в опасную игру с жизнью на кону.

В картине снялись такие артисты, как Лу де Лааж («Чёрный ящик»), Мельвиль Пупо («Офицер и шпион»), Нильс Шнайдер («Куриоса»), Валери Лемерсье («Неувольняемый») и другие.

Впервые фильм Аллена был показан на Венецианском кинофестивале 4 сентября 2023 года. Большая часть критиков, посмотревших ленту, осталась в восторге. Например, Джонатан Ромни в рецензии для ScreenDaily пишет, что кинематографист хорошо проработал в сценарии темы «удачи, случайности, предназначений и иронии». Также эксперт хвалит актёрский тандем де Лааж и Шнайдера и уверенно заявляет, что талант режиссёра не померк.

«С «Великой иронией» у Аллена получилось то, что способно удивить всех. Он нашёл не то чтобы нечто новое, но как минимум — новый подход к делу, да ещё и на французском языке», — считает Ромни.

«Фантом» (Yuryeong)

Действие исторического южнокорейского триллера разворачивается в 1933 году во время оккупации Кореи Японией. После нападения на губернатора пятерых предполагаемых участников антияпонского сопротивления «Фантом» привозят в отель на допрос. Оказавшимся в закрытом помещении и в опасном положении подозреваемым придется постараться, чтобы выбраться живыми. Ситуация становится напряжённой, ведь каждый из героев начинает подозревать друг друга.

Постановщиком выступил Ли Хэ-ён («Школа Кёнсон: Пропавшие без вести»). Он также является одним из авторов сценария. Основные роли исполнили Ли Ха-ни («Экстремальная работа»), Соль Гён-гу («Воспоминания убийцы»), Пак Хэ-су («Игра в кальмара») и Пак Со-дам («Паразиты»).

Съёмки фильма проходили с января по май 2021 года. Лента участвовала в Международном кинофестивале «Фантазия» (Fantasia Film Festival) и была удостоена приза зрительских симпатий.

«Иван Семёнов: Большой поход»

На экраны выходит продолжение приключений Ивана Семёнова, рыжего проказника и фантазёра. На этот раз в его жизни произошла трагедия: школьная любовь персонажа Таня сообщила, что скоро уедет учиться за границу. Ваня расстроен, ведь он так долго добивался её расположения. Он решает во что бы то ни стало помешать отъезду Тани — пытается подкупить родителей героини, сделать предложение руки и сердца и даже пробует похитить любимую, но всё впустую. Единственный, кто может помочь, — это шаман. Чтобы его найти, Ваня вместе с группой друзей отправляется в полное опасностей путешествие.

Режиссёром комедии для всей семьи выступил Антон Богданов. Он же поставил предыдущий фильм о рыжем мальчишке — «Иван Семёнов: Школьный переполох» (2022). Роль Семёнова вновь исполнил Роман Погорелов. Также в ленте снялись Мария Шукшина, Илья Иосифов, Никита Кологривый, Софья Мосина и многие другие.

Картина снималась в Пермском крае и там же была впервые показана.

«Это наше принципиальное решение проводить первую премьеру именно в Перми, потому что «Иван Семёнов» родом из этого города, здесь он зародился, писался и снимался. На показ были распроданы билеты во все семь кинозалов, что для нас является абсолютным рекордом! Очень много зрителей, восторженные отзывы, хорошее настроение, что не могло не зарядить нас на дальнейший премьерный тур и, надеемся, успешный релиз фильма во всех кинотеатрах страны», — цитирует постановщика портал 59i.ru