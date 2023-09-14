Непредсказуемый триллер с мрачным юмором: вышел фильм «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлом Джексоном

В четверг, 14 сентября, в российский прокат выходит комедийный триллер «Искусство по понятиям» со звёздным актёрским составом: в фильме снялись Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло и Майя Хоук. В центре сюжета — владелица арт-галереи Патрис, которая из-за крупных проблем в бизнесе идёт на сделку с двумя преступниками, Гордоном и Реджи, и позволяет им отмывать через её компанию деньги. Для убедительности она якобы приобретает картины молодого и талантливого художника по прозвищу Пакетчик. Весь Нью-Йорк вскоре начинает интересоваться личностью таинственного творца: люди видят в его работах глубокий смысл, а коллекционеры мечтают заполучить картины. Игра становится намного серьёзнее, когда Патрис узнаёт, что Реджи — убийца, работающий на двух крупных преступников.

В четверг, 14 сентября, на российские киноэкраны выходит мрачный комедийный триллер «Искусство по понятиям» режиссёра Николь Паон («День другодарения»). Основные роли в картине исполнили такие известные актёры, как Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла»), Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый») и Джо Манганьелло («Человек-паук 3: Враг в отражении», «Рэмпейдж»). Также в фильме снялись дочь Умы Турман Майя Хоук, Деби Мейзар, Ларри Пайн, Майк Дойл и другие.

Сюжет фильма вертится вокруг неудачливой владелицы художественной галереи Патрис, у которой недостаточно связей, чтобы удачно продавать картины, и она постепенно теряет лучших клиентов. У Патрис нет денег на пресс-атташе или нового работника: на неё трудится только амбициозная девушка-стажёр. Та, похоже, старается привлечь коллекционеров и продать хоть что-то намного больше самой Патрис, которая решила во время открытия очередной выставки спрятаться в кабинете и принять наркотики вместо общения с гостями и художницей.

Возможно, неудачи в бизнесе так не задевали бы женщину, если бы не конкуренция с Аникой, владелицей более успешной галереи. Желание утереть нос этой выскочке мотивирует её исправить ситуацию. Судьба (а точнее — наркодиллер Патрис) сводит её с Гордоном, владельцем пекарни и по совместительству преступником, и киллером Реджи. Оба ищут способ отмывать заработанные нелегальным путём деньги так, чтобы ни одна госструктура не смогла придраться, и не находят для этой цели ничего лучше искусства. Гордон предлагает Патрис выгодное для всех сотрудничество: он будет давать ей крупные наличные средства, а взамен она станет выписывать ему чеки якобы за покупку картин, оставляя определённую сумму себе. Но для полной достоверности нужны произведения искусства, созданием которых займётся Реджи.

Продуманная схема успешно работает — Патрис начинает крутиться в высшем обществе, ходить на официальные мероприятия, тем самым раздражать Анику и напоминать коллекционерам о себе и галерее. Реджи, в свою очередь, открывает в себе страсть к живописи. Киллера настолько поглощает творчество, что он вкладывает в него свою душу и тёмные секреты. Мир быстро узнаёт об индустриальном, полном смысла искусстве художника, которого все зовут «Бэгмен» или «Пакетчик». Кстати, это прозвище не случайно: Реджи уже много лет убивает заказанных ему жертв с помощью полиэтиленового пакета. Именно этот элемент стал основным в образе и смысле творчества молодого художника. Патрис видит потенциал Реджи, а также понимает, что он — ключ к её успеху, поэтому организует его персональную выставку, во время которой узнаёт, что на самом деле Реджи не просто какой-то мелкий преступник, а убийца.

Кадр из фильма «Искусство по понятиям»

© kinopoisk.ru

Позже героиня выясняет, что Гордон и Реджи работают на двух стереотипных «крупных шишек» в преступном мире, будто явившихся из 1990-х. Киллер рассказывает новой знакомой, что никогда не хотел убивать, но пришлось из-за долга сестры. С этого момента владелица галереи вступает в более серьёзную игру. Вместе с партнёрами по бизнесу она придумывает план, который должен принести её галерее успех, а «Пакетчику» подарить шанс на новую жизнь.

Финал фильма неожиданный, как и многие другие драматургические решения. Это подкупает зрителей, которые может и будут догадываться о каких-либо сюжетных поворотах, но точно не смогут предсказать всё. Особенно это касается кульминационного момента ленты, который удивит, пожалуй, любого.

Стоит отметить, что это фильм не про добро, которое побеждает зло: в ленте есть преступники, ставшие ими не по своей воле, но в то же время получающие от своей деятельности довольно крупные преимущества. Тогда как героиня Умы Турман никого не убивала и не делала ничего противозаконного (до встречи с Гордоном и Реджи, разумеется), но как человек порой вызывает антипатию.

В ленте просматриваются совсем иные смыслы. Например, авторы высмеивают коллекционеров, которые, не разбираясь в искусстве, готовы отдавать огромные деньги за то, чтобы обладать картиной или иным предметом, если его создатель находится на волне популярности. «Искусство по понятиям» — это, скорее, история о том, как работает реклама, и как разбогатеть на любителях эксклюзивности и с их помощью скрыть следы преступления. Получилась увлекательная лента, местами безрассудная, с чёрным юмором и прекрасной игрой всемирно известных актёров.

Особенно приятно видеть на экране вместе Сэмюэла Л. Джексона и Уму Турман, которые не появлялись в одном фильме с момента выхода на экраны второй части «Убить Билла». Оба артиста очень ярко и правдоподобно отыграли своих персонажей. Джо Манганьелло тоже выглядел впечатляюще в роли убийцы с глубоким внутренним миром и мечтами. В некоторых моментах от его взгляда даже в зале становится не по себе. А усиливает ощущения удачно подобранная тревожная музыка.

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Визуал ленты не менее приятен — порой мелькают красивые сцены с неоновым светом, также привлекает внимание богатый антураж в эпизодах с официальными приёмами. Интересно показан мир владельцев галереи: пусть и не совсем реалистично, но всё же изображена изнанка их непростой работы.

Помимо прочего, внимания заслуживает и то, как авторы картины показывают важность цветовых оттенков в искусстве и, в целом, в жизни. Например, в творчестве «Пакетчика» преобладают красные и тёмные цвета, вызывающие у людей, смотрящих на его картины, либо страх, либо похоть. Сам же художник использует именно эту палитру, так как в его мрачной жизни много жертв и крови.

Фильм точно не понравится тем, кто предпочитает искать мораль и доброту в сюжете, не приемлет сцены насилия и крови, а также не любит чёрный юмор, потому что в «Искусстве по понятиям» всего этого в достатке. А те, кто готов вдоволь посмеяться над мрачными шутками, скорее всего, останутся довольны просмотром этого триллера.