Юмористическая криминальная хроника: на Венецианском фестивале показали фильм Ричарда Линклейтера Hit Man

На Венецианском кинофестивале вне конкурсной программы прошёл показ комедийного боевика Hit Man («Наёмный убийца») режиссёра Ричарда Линклейтера. Сюжет фильма основан на реальной истории, опубликованной в 2001 году в журнале Texas Monthly. По сюжету заурядному преподавателю психологии Гэри Джонсону, который занимает посредственную должность в полиции Нового Орлеана, выпадает шанс проявить себя в новом задании: он начинает играть роль киллера, чтобы ловить заказчиков убийств. В этом образе герой вмиг преображается и добивается успеха, но вспыхнувшая внезапно любовь может всё разрушить. Критики положительно оценили ленту. Большая часть экспертов хвалит актёрскую игру и мастерство перевоплощения исполнителя главной роли и одного из сценаристов Глэна Пауэлла. Картина выйдет в российский прокат.

Во вторник, 5 сентября, вне конкурса на 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера комедийного боевика Hit Man («Наёмный убийца») Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Школа рока»). Как пишет The Hollywood Reporter, картина стала одним из фаворитов фестиваля — после показа зрители аплодировали шесть минут.

Лента частично основана на реальных событиях, описанных в 2001 году в статье под одноимённым названием в рубрике «Настоящее преступление» журнала Texas Monthly. Это история о Гэри Джонсоне, штатном следователе из Техаса, который представлялся киллером, чтобы ловить заказчиков убийств.

В центре сюжета — преподаватель психологии и полицейский из Нового Орлеана Гэри Джонсон, который начинает работать под прикрытием. В обычной жизни Гэри выглядит скромно и заурядно: он разведённый простак в очках и с причёской ботаника. Однако всё меняется, когда герой в качестве киллера первый раз идёт на встречу с предполагаемым заказчиком. В один миг он перевоплощается в сильного, бесстрашного и жестокого мужчину с повадками социопата. Для дела он маскируется: носит бороду, накладные шрамы, шляпы, парики, курит сигары. Гэри испытывает удовольствие от того, что может играть крутого киллера. Но всё меняется, когда его нанимает дерзкая и красивая Мэдисон, которая хочет заказать своего злобного мужа. Неожиданно герои влюбляются друг в друга.

Главную роль в ленте исполнил Глен Пауэлл, ранее принимавший участие в таких крупных проектах, как «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Скрытые фигуры» и «Топ Ган: Мэверик». Артист выступил и в качестве сценариста вместе с постановщиком Ричардом Линклейтером.

Также в актёрский состав вошли Адриа Архона («Настоящий детектив», «Призрачная шестёрка»), Молли Бернард («Заплати другому», «Стажёр»), Ричи Монтгомери («Поймай меня, если сможешь», «Прислуга»), Моргана Шоу («Побег», «Я люблю тебя, Филлип Моррис») и другие.

Кинокритики, побывавшие на премьере комедийного боевика, оценили его положительно: на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент у проекта 100% «свежести».

Лесли Фельперин из The Hollywood Reporter называет картину сексуальной чёрной комедией с лукавой остротой. Она отмечает реалистичность демонстрации флирта и страсти между двумя главными героями.

«Учитывая, что искра между двумя исполнителями главных ролей способна перезапустить атомную электростанцию, зрители, скорее всего, испытают от просмотра этой восхитительной картины настоящее удовольствие», — пишет критик.

Фельперин хвалит игру Адрии Архоны и считает, что работа в данном проекте привлечёт к ней больше внимания и повысит качество предлагаемых ей ролей.

Также эксперт уточняет, что в картине зрители увидят неожиданную и провокационную развязку, в которой главному герою придётся сделать сложный выбор.

«Смонтированный Сандрой Адер, с которой Линклейтер регулярно сотрудничает, фильм обладает темпом эксцентрической комедии, который, как и во многих лентах Линклейтера, уравновешивается безграничной любовью к актёрам, — пишет Фельперин. — Актёрские работы поданы с такой любовью (начиная от главных ролей и заканчивая мелкими преступниками и актёрами массовки), что техническая сторона процесса становится практически незаметной — это лишь средство воплощения удивительной и не слишком правдоподобной истории».

Оуэн Глейберман из Variety, в свою очередь, остался в восторге от перевоплощений Пауэлла.

«Актёрскую игру исполнителя главной роли Глена Пауэлла можно сравнить с непрекращающейся работой иллюзиониста. Высокий и стройный, с копной медово-каштановых волос, Пауэлл производит впечатление нетипичного ведущего актёра. Он похож на сплав Гая Пирса с Райаном Гослингом и улыбается слегка глуповатой улыбкой, излучающей чистейшую искренность», — говорит Глейберман.

Сам фильм киноэксперт считает забавным и полным восхитительных моментов. Однако, по его мнению, он имеет и некоторые недостатки, в частности сюжет развивается слишком долго.

Комичность картины оценил в рецензии на The Film Verdict Алонсо Дюральд. Он полагает, что лента представляет собой юмористическую правдивую криминальную хронику. Кинокритик тоже остался доволен мастерством перевоплощения и талантом Глена Пауэлла, а также жгучей химией отношений между двумя главными героями.

«Hit Man — это от начала и до конца дружелюбно шероховатая комедия (можно её назвать «Флетчем» Линклейтера), которая не испытывает недостатка в ярких фразах и запоминающихся персонажах», — считает Дюральд.

Он также отмечает, что в финальных титрах режиссёр решил показать фото реального Гэри Джонсона и указать различия между художественной картиной и историей, на которой она основана.

Глен Пауэлл впечатлил и кинокритика Ханну Стронг. В отзыве на Little White Lies она пишет, что на фоне избыточного количества шаблонных франшиз и сиквелов Пауэлл и Линклейтер дарят ей надежду, что кинематограф ещё способен удивлять.

«Пауэлл в этой роли восхитителен. Он с лёгкостью меняет личины, по мере того как Гэри совершенствуется в искусстве становиться именно тем человеком, который нужен его клиентам. Зрителям очень легко проникнуться к нему симпатией за его приветливый характер, особенно учитывая закадровые комментарии, которые он отпускает бодрым голосом», — высказывает своё мнение Стронг.

Сам фильм автор статьи называет «глотком свежего воздуха», восхитительной мрачной комедийной историей с умным сценарием и отличным актёрским составом.

К слову, сценарий похвалил и Дэвид Эрлих из IndieWire. На его взгляд, история получилась неожиданной: «Сюжет не столь предсказуем, как кажется на первый взгляд».

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Вслед за коллегами Эрлих не поскупился на похвалы исполнителю главной роли. По мнению кинокритика, Глен Пауэлл с блеском в глазах и ямочками на щеках является прирождённым актёром и одним из самых харизматичных людей на планете.

Без внимания не остался и режиссёр комедийного боевика. Автор рецензии уверен, что фильм получился качественным благодаря мастерству Ричарда Линклейтера.

«В руках менее талантливого режиссёра Hit Man, несомненно, показался бы довольно бледным одноразовым фильмом. Но Линклейтер — настоящий профессионал, которому удаётся придать глубину присутствующей в картине мишуре», — считает Дэвид Эрлих.

Российские зрители тоже смогут оценить новую ленту: кинокомпания «Парадиз» выкупила права на прокат фильма на территории страны. Предположительно, посмотреть Hit Man в кинотеатрах можно будет в январе 2024 года.