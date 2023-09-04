«Это антипод Бонда»: фильм Дэвида Финчера «Убийца» встретили овациями на Венецианском кинофестивале

В рамках основного конкурса 3 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась премьера психологического триллера Дэвида Финчера под названием «Убийца». Главную роль в ленте исполнил Майкл Фассбендер. Картина была встречена семиминутными овациями. Большинство кинокритиков, побывавших на показе, положительно оценили новую работу режиссёра. Эксперты хвалят проект за красивую картинку, саспенс и неординарность главного героя. Некоторые отмечают, что киллер Фассбендера выглядит реалистичнее множества других похожих образов в кинематографе. Также критики упоминают успокаивающее звуковое сопровождение, особенно во время монологов убийцы, и в то же время динамичность происходящего на экране, которой удалось достичь благодаря быстрой смене кадров.

В воскресенье, 3 сентября, на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса состоялась премьера психологического триллера «Убийца» режиссёра Дэвида Финчера, известного по таким лентам, как «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая». Картина была восторженно встречена публикой — постановщик, присутствовавший на показе своей работы, после титров наслаждался семью минутами оваций и зрительских возгласов «Браво», сообщает The Hollywood Reporter.

В основу фильма «Убийца» легла серия комиксов французского автора Алексиса Ноулента. Сценарий адаптировал Эндрю Кевин Уокер, ранее работавший вместе с Финчером над фильмом «Семь».

Сюжет сконцентрирован на профессиональном киллере, помешанном на контроле. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки»). Очередная цель героя — влиятельный магнат из Парижа. Однако операция идёт не по плану, и убийце приходится справляться с рядом опасных людей: кое-кто из них успел добраться до дома героя в Доминиканской Республике и навредить его возлюбленной.

В актёрский состав киноленты также вошли Тильда Суинтон («Загадочная история Бенджамина Баттона»), Чарльз Парнелл («Обмани меня»), Керри О’Мэлли («Бесстыжие»), Моника Госсманн («Лестница»), Моник Гэндертон («Сверхъестественное») и другие.

В целом, картина была положительно оценена экспертами — на агрегаторе Rotten Tomatoes у неё 90% «свежести».

Как пишет Оуэн Глейберман из Variety, в первой части фильма рассказывается о буднях киллера. Герой Фассбендера занимает позицию в здании напротив пентхауса жертвы и всё, что ему остаётся делать, — это ждать подходящего момента для выстрела. В это время он занимается йогой, размышляет монотонным и беспристрастным голосом на философские темы, а также перечисляет известные ему способы убить человека.

«В «Убийце» Дэвид Финчер поглощён собственной одержимостью техникой и своим загадочным подходом к созданию кино как работе для виртуоза. И не сказать, что он в этом не великолепен — просто ему, наверное, кажется, что в его режиссуре «Убийцы» присутствует больше оттенков, больше откровений, чем есть на самом деле», — считает эксперт.

По словам Глейбермана, Дэвид Финчер выстроил последовательность действий в сюжете как мастер саспенса. Критик подмечает, что благодаря химии, которую создал постановщик на экране, зрители не просто представляют себя на месте убийцы, они встают на его сторону и хотят увидеть, как он совершит преступление. Персонаж Фассбендера, который хладнокровно убивает своих жертв, выглядит реалистичнее, чем аналогичные герои во многих других боевиках, благодаря некоторым деталям, поведению и игре самого актёра.

«Убийца» старается продемонстрировать нечто иное, нечто более «реальное», как если бы Фассбендер играл не просто очередного персонажа этого жанра, а настоящего наёмного убийцу», — отмечает Глейберман.

Похожее мнение высказала в рецензии Лесли Фельперин из The Hollywood Reporter. По её мнению, киллер Финчера отличается от привычного зрителю образа профессионального наёмника. Герой Фассбендера не носит деловых костюмов или чёрных водолазок, не скрывает лицо. Он одет в нарочито скучные наряды.

«По сути, в некотором смысле «Убийца» — это антипод Бонду, противоположность суперкрутого убийцы, попытка обмануть ожидания», — пишет Фельперин.

Также эксперт отмечает непредсказуемость киноленты, которая сохраняется до самого финала, и намекает на открытую концовку. Тем не менее, сюжет показался Фельперин неоднозначным.

«Скажем так: в моральном плане «Убийца» — фильм противоречивый, что может оттолкнуть некоторых зрителей. Другие же могут прийти в восторг от того ехидного и наплевательского нрава, который присущ как самому фильму, так и его главному герою, и который словно по-атеистически не обременён страхом перед карающим божеством или высшей моральной целью», — заключает рецензентка.

© Кадр из фильма «Убийца» (2023)

Райан Латтанцио из IndieWire, однако, считае, что в фильме нет ничего непредсказуемого. Тем не менее, зрителю будет интересно наблюдать за сюжетом, вспышками насилия и убийств под монотонное, почти успокаивающее звуковое сопровождение. Кинокритик уточняет, что в ленте присутствует почти ASMR-эффект. Философский оттенок, по мнению эксперта, придают триллеру монологи персонажа Фассбендера, произносимые хладнокровным баритоном. Они погружают зрителя в размышления о цинизме и скептицизме, человечности и добре.

«Убийца» в тускло освещённой ночной разборке обрушивает на нас не только нервотрёпный, но и головокружительный экшен, в котором тёрка для сыра становится чуть ли не любимым оружием Фассбендера», — считает Латтанцио.

Бен Кролл из The Wrap в новой работе Дэвида Финчера хвалит визуальный ряд. Критик пишет, что при знакомстве с главным героем зритель отмечает все его привычки, хладнокровие и помешанность на контроле и, что естественно, хочет увидеть, как поведёт себя персонаж в хаосе. Постановщик даёт публике такую возможность.

Кролл уточняет, что фильм разделён на главы, действие каждой из них разворачивается в новом месте. Названия глав содержат имена очередной жертвы. Кадры в ленте, по словам кинокритика, сменяются довольно быстро, что придаёт фильму динамичность и резкость.

«Пусть «Убийца» воспринимается прохладно и держится на мощной игре Фассбендера, создатели фильма, тем не менее, наполняют этот холодный мир просто массой остроумных моментов», — пишет эксперт.

В отличие от своих коллег, Алонсо Дюральд считает, что наёмный убийца Финчера ничем не отличается от киллеров из многих других фильмов. В своей рецензии на The Film Verdict Дюральд пишет, что даже несмотря на фирменный стиль и мастерство Финчера в сочетании с хорошим сценарием Эндрю Кевина Уокера, в главном герое всё равно видно сходство со множеством других бесчувственных снаружи, но хрупких внутри убийц в кинематографе.

«Дэвид Финчер привносит своё замечательное чувство стиля и мастерство в этот детективный триллер о профессиональном убийце, но даже Майкл Фассбендер не может сделать так, чтобы персонаж этого фильма отличался от тысячи других кинематографических наёмников», — считает критик.

Дюральд уточняет, что зритель не узнаёт о прошлом персонажа от него самого. Неизвестно ни настоящее имя убийцы, ни его политические взгляды. Сделать вывод о том, какой это человек, можно лишь по многочисленным привычкам в работе, предпочтениям в музыке и выбору псевдонимов. В то же время, автор отмечает, что киллер Фассбендера получился самым анонимным и смертоносным персонажем режиссёра со времён Эдварда Нортона из «Бойцовского клуба». Подводя итог, критик называет фильм — захватывающей историей, которая отличается от многих других картин такого жанра деталями и стилем самого постановщика.