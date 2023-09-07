«Любовь и голуби» XXI века: в прокат выходит фильм «Праздники»

В четверг, 7 сентября, в кинотеатрах начинается показ комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым в главных ролях. Режиссёром картины выступил Борис Дергачёв. По сюжету, в начале мая в деревне собирается семья Пыжовых — родители и две взрослые дочери. Однако выходные оказываются не столь весёлыми, как ожидалось: у всех членов семьи есть проблемы в личной жизни, которые они пытаются скрыть друг от друга. Майские праздники перевернут жизнь семьи и подтолкнут героев к решению разобраться в собственных чувствах.

В кинотеатрах стартует показ комедийной ленты «Праздники». Режиссёром выступил Борис Дергачёв, известный прежде всего как актёр: он исполнял роли в таких громких проектах, как «Мажор в Сочи», «Огонь», «Свободные отношения», «Ольга». За сценарий отвечала команда, работавшая над сериалом «Реальные пацаны». Главные роли исполнили Мария Аронова и Виталий Хаев. Также в фильме снялись Яна Енжаева, Анастасия Калашникова, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко и другие.

Действие фильма начинается в первый день майских праздников. Мать семейства Наталья ждёт приезда дочерей и параллельно готовится к своему юбилею, который будет через месяц. Прямо перед появлением гостей всплывает неприятная тайна: вероятно, у супруга героини Виктора много лет назад был курортный роман (впрочем, сам он это то отрицает, то не помнит). Задетая до глубины души Наталья хочет выгнать мужа из дома, но при дочерях и их возлюбленных решает сделать вид, что всё в порядке. А у девушек тоже проблемы в личной жизни, которые они пытаются скрыть от родителей и друг от друга: одна живёт с тираном, наедине унижающем её при первом удобном случае, а у второй отношения с мужчинами просто не складываются и, чтобы успокоить близких, она просит давнего поклонника притвориться её партнёром. Естественно, по ходу развития сюжета ложь постепенно раскрывается, всплывают разнообразные давние претензии героев друг к другу, в результате чего отношения между всеми членами семьи сильно усложняются.

© Good Story Media

Наверняка многие зрители узнают в картине себя или своих близких, устраивающих такие же праздничные застолья, пытающихся свести любимых дочерей с сыновьями друзей и проверяющих на прочность каждого кандидата в мужья. Забавны и приключения этих кандидатов, которые изо всех сил пытаются понравиться потенциальным тёще и тестю, но всё равно попадают впросак. По своей искренности и жизненности фильм напоминает классическую мелодраму Владимира Меньшова «Любовь и голуби», к ней даже есть ненавязчивая отсылка.

История в «Праздниках» простая, но настолько эмоциональная и убедительная, что отрываться при просмотре не хочется, а скромный хронометраж в 80 минут заставляет сожалеть об окончании. Впрочем, как отметили на премьере авторы фильма, в будущем о семье Пыжовых выйдет сериал, который станет продолжением полного метра.

Среди персонажей особенно эффектна Наталья в исполнении Марии Ароновой — узнав о возможной измене, она, преподаватель в Академии МВД и обладательница разряда по стрельбе, достаёт из сейфа табельное оружие и выпускает всю обойму в сторону провинившегося благоверного. Артистка и далее не раз блеснёт в подобных ярких сценах, демонстрируя образ, будто взятый из поэмы Николая Некрасова «Есть женщины в русских селеньях». В то же время своими дерзостью и отчаянностью Наталья напоминает героев фильмов Квентина Тарантино и Гая Ричи — со скидкой на пол и обстановку, а манера съёмки и соответствующее музыкальное сопровождение дополняют сходство.

Не менее органичен в своей роли Виталий Хаев, в этом проекте, кажется, демонстрирующий сразу весь свой богатейший мимический арсенал. Артисту необязательно произносить слова: его смятение, испуг, но в то же время офицерская гордость и любовь к супруге и дочерям мгновенно читаются по его лицу. Благодаря актёрскому таланту легко сочувствовать и герою, несмотря на то что он, возможно, совершил недостойный поступок. Виктор так старается вернуть расположение Натальи, что быстро растапливает все сердца, по крайней мере зрительские.

© Good Story Media

В первую очередь сюжет и обаяние картины держатся именно на этой экранной паре и актёрском дуэте. Другие линии тоже по-своему интересны, но остальные герои долгое время производят отталкивающее впечатление и вызывают в лучшем случае жалость. Возлюбленный старшей дочери Лены Серёжа в исполнении Вячеслава Чепурченко и вовсе максимально отвратителен: если в существование подобного человека поверить ещё возможно, то в желание привлекательной и более или менее адекватной девушки строить с ним отношения — нет.

В этом образе авторы собрали сразу все стереотипы, связанные с абьюзивными отношениями. Поведение героя неоднократно становится предметом шуток, которые постепенно начинают надоедать. При этом, насмехаясь над абьюзом в любом виде (даже над самим словом), авторы явно осознанно и остальных героев делают своего рода домашними тиранами, просто в случае Лены это мужчина, потому проблема более очевидна, а в остальных — женщины.

На фоне шуток всплывают и детские травмы дочерей, которые авторы, правда, лишь слегка обозначают. Таким образом, в «Праздниках» легко и с юмором пытаются поднимать довольно серьёзные темы, но практически все они оказываются нераскрытыми, а никакая мораль в этом всём так и не обнаруживается.

Впрочем, в подобных фильмах проблемы и сложный психологичный подтекст искать и не хочется: «Праздники» — из тех светлых историй, которые стоит смотреть на те же майские всей семьёй, отдыхая, смеясь и вспоминая, что, несмотря на некоторые разногласия и трудности, мы все любим своих близких и в конце концов примем их такими, какие они есть.

Картина оставляет приятное послевкусие не только благодаря истории, но и визуальному ряду: уютная дача с баней и утопающим в зелени участком непременно напомнит о безмятежных весенних и летних днях за городом у родителей и бабушек с дедушками. Казалось бы, логичнее было выпустить фильм о майских праздниках именно в мае, но осенью особенно приятно погрузиться в добрую и тёплую обстановку и поверить на полтора часа, что лето только начинается.