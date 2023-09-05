История Голды Меир и учитель с секретом: выходят фильмы «Я делаю шаг», «Солдат» и «Праздники»

В четверг, 7 сентября, в российских кинотеатрах выйдут две мелодрамы — «Любовь Советского Союза» о популярной в 1930-х актрисе и «Я делаю шаг» про учителя литературы, чья карьера оказывается под угрозой из-за тайны. Кроме того, зрители смогут увидеть индийский боевик «Солдат» с Шах Рукх Кханом в главной роли, драму «Вычитание», где супружеская пара из Тегерана встречает своих двойников, а также биографический фильм «Голда. Судный день» о «железной леди» Израиля и российскую ленту «Праздники», в которой семье придётся пройти через конфликты и комичные испытания, чтобы сблизиться.

«Любовь Советского Союза»

Режиссёр Дмитрий Иосифов («Убойная сила», «Екатерина. Взлёт») снял восьмисерийный фильм, в основу которого легла история жизни одной из актрис 1930-х. На киноэкраны выходит первый эпизод.

Действие мелодрамы разворачивается во времена СССР в вымышленной реальности. В центре сюжета — смелые герои, желающие творить, любить и создавать мир без смертей. Персонажи ленты столкнутся с различными тяжёлыми испытаниями, предательством, но не потеряют веру в лучшее будущее.

Главная героиня — артистка, влюбившая в себя многих жителей страны. Авторы фильма не уточняют, кто именно стал её прототипом.

Роли исполнили Ангелина Стречина («Пищеблок», «Мистер Нокаут»), Кирилл Кузнецов («Союз Спасения», «В созвездии Стрельца»), Фёдор Федотов («Серебряные коньки», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Ангелина Поплавская («Дылды», «Мастер»), Роман Васильев («Контейнер», «Лучше, чем люди») и другие.

«Моя героиня любит жизнь и жить, она из той редкой категории людей, в которых так много энергии, что они словно горят, поэтому она во всех смыслах — огромная звезда», — цитирует Ангелину Стречину «Российская газета».

Генеральными продюсерами проекта выступили Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Джаник Файзиев.

Кадр со съёмок фильма «Любовь Советского Союза» (2023)

© Kinopoisk

«Я делаю шаг»

Сюжет мелодрамы Ольги Акатьевой («Предпоследняя инстанция») разворачивается вокруг выпускника педагогического вуза Саши Макарова. Будучи студентом, герой мечтал работать в одной из элитных школ Москвы, но был вынужден пойти трудиться в родное псковское учебное заведение.

Новое место работы не нравится Саше: он не ладит с завучем, а школьники ненавидят учителя. Хорошие отношения у героя только с подругой детства. Постепенно жизнь персонажа налаживается: он встречает любовь, а также с помощью смекалки и ума находит общий язык с учениками. Вот только молодой преподаватель скрывает ото всех тайну, которая может разрушить его карьеру. У него дислексия, и этот секрет знает его бывшая девушка.

Роль Саши исполнил Сергей Новосад, ранее снимавшийся в сериалах «Триггер» и «Трудные подростки». Кроме того, в актёрский состав вошли Равшана Куркова («Балканский рубеж», «Пищеблок»), Мария Аронова («Бригада», «Лёд»), Денис Синявский («Кухня», «Ивановы-Ивановы»), Денис Шведов («Мажор», «Метод»), Анастасия Талызина («Патриот», «Молчание») и прочие артисты.

Съёмки фильма проходили в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге.

«Праздники»

У Натальи Пыжовой юбилей — после майских праздников ей исполняется 50 лет. В её жизни есть всё: дом, две прекрасные дочери и муж. Единственное, чего желает героиня — поскорее выдать замуж своих детей.

Мечта Натальи близка к осуществлению, ведь на праздники дочери привозят на дачу своих возлюбленных. Однако прекрасная жизнь героини моментально рушится, когда она узнаёт об измене мужа и о несчастливых отношениях своих дочерей. Проведённые вместе майские дни превращаются для всех в настоящее испытание — супругу придётся вымаливать прощение, а молодым людям — во что бы то ни стало понравится родителям своих избранниц.

Поставил картину режиссёр и актёр Борис Дергачёв, известный по ролям в таких проектах, как «Огонь» и «Мажор в Сочи».

«У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждёшь этого момента — праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии. В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением, и как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты», — цитирует постановщика «Вокруг-ТВ».

Роли исполнили Анастасия Калашникова, Сергей Канаев, Денис Парамонов и многие другие.

В основу сюжета легли реальные истории авторов и продюсеров киноленты. Съёмки проходили в Подмосковье.

«Голда. Судный день» (Golda)

Британская актриса Хелен Миррен («Пряности и страсти», «РЭД») исполнила главную роль в биографической драме о «железной леди» Израиля. Действие происходит в период 19-дневной арабо-израильской войны в 1973 году. Египет вместе с Иорданией и Сирией нападают на Израиль, и с этим сложным, опасным испытанием придётся справляться премьер-министру Голде Меир. Героиня чувствует ответственность за гибель своего народа. Но её боль и чувство вины усиливаются из-за тайны, которую она хранит.

Критики, успевшие посмотреть ленту, приняли её неоднозначно. На агрегаторе Rotten Tomatoes у картины 56% «свежести». Зрители, в свою очередь, поставили фильму 88%.

Автор портала Roger Ebert Кристи Лемир оценила проект на два балла из пяти. По мнению кинокритика, дух и сущность героини Миррен больше всего раскрываются в разговорах с госсекретарём США Генри Киссинджером (Лив Шрайбер).

«Миррен и Шрайбер испытывают тёплую симпатию друг к другу, и у них одинаковое чувство юмора, которого не хватает другим. В частности, одна сцена с тарелкой домашнего борща многое говорит о том, кто эти люди, и какие ценности их определяют», — написала Лемир.

«Солдат» (Jawan)

Две основные роли в индийском боевике постановщика Атли («Мужчина и женщина») исполняет звезда Болливуда Шах Рукх Кхан («Меня зовут Кхан», «И в печали, и в радости…»). Также в актёрский состав вошли Наянтара, Дипика Падукон, Приямани, Йоги Бабу, Санья Малхотра.

Бывший солдат Викрам возглавляет отряд из шести сильных женщин, совершивший ряд ограблений и захвативший поезд в мумбайском метро. Герой намерен изменить свою жизнь. Он узнаёт, что его потерянный сын Азаад — полицейский, идущий по следу известного торговца оружием Кали (Виджай Сетхупатхи). Викрам решает расправиться с Кали, а также договориться с правительством о выполнении ряда требований ради личной выгоды.

Кхан появится на экране в образах Викрама и Азаада.

По данным The National, это фильм о справедливости, войне, мести женщин и многом другом. Как отметил Кхан, в ленте много размышлений о морали и о том, как люди могут изменить то, что происходит вокруг них.

«Вычитание» (Subtraction)

Супруги из Тегерана Фарзане и Джалал ведут спокойный и размеренный образ жизни. Всё меняется, когда во время отъезда мужа Фарзане встречает мужчину и женщину, выглядящих точь-в-точь как она и Джалал. Героиня не верит своим глазам и рассказывает о случившемся врачу, а тот прописывает ей лекарство. Но спустя время персонажи всё же познакомятся со своими двойниками и поймут, что плохо знают друг друга.

Над картиной производства Франции и Ирана работал режиссёр Мани Хагиги («Приходит дракон», «Свинья»). Роли исполнили Таране Алидости, Навид Мохаммадзаде, Али Багери, Гилда Вишки, Фархам Азизи, Сохейла Разави и другие артисты.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2022 года.