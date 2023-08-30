«Это чудовищное варварство»: в Лондоне поставили альтернативную версию «Щелкунчика»

Британский хореограф и режиссёр Дрю Макони создал свою версию балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». На сцене в Лондоне в октябре развернётся джазовая постановка, персонажами которой теперь будут не девочка Клара и деревянный Щелкунчик, а мальчик по имени Клайв и игрушечная фигурка Action Man. Сюжет балета сфокусирован на взаимоотношениях главного героя с отцом, который изо всех сил работает ради сына, а также на том, как Клайв пытается принять себя таким, какой он есть. По мнению Макони, классическая постановка не отражает жизнь многих людей из-за культурных, классовых и расовых нюансов сюжета. Российские деятели балета в разговоре с RT поделились мнением о подобных интерпретациях классики.

Хореограф и театральный режиссёр, обладатель премии Лоренса Оливье Дрю Макони 28 октября в лондонском джаз-клубе Tuff Nutt представит новую версию классического балета «Щелкунчик».

Зрители увидят джазовую постановку, в которой практически всё, включая главных героев, изменено. В центре сюжета адаптации вместо девочки из высшего общества Клары на сцене предстанет мальчик по имени Клайв, находящийся на пути самопринятия. Его отец еле сводит концы с концами, чтобы обеспечить ребёнку счастливое детство. Вместо известной деревянной игрушки, которая традиционно считается символом Рождества и Нового года, мальчик получит в подарок на праздник современную фигурку фирмы Action Man.

Как пишет The Guardian, история сфокусирована на отношениях отца и сына. Они вместе отправятся в приключения, чтобы «раскусить вопрос о том, что в этом обществе значит быть крепким орешком». Источник издания также сообщает, что классическая версия балета якобы давно задевает многих культурными стереотипами, в частности китайскими и арабскими танцами, а также взглядами на классовую жизнь и взаимоотношения в семье. По словам Дрю Макони, он создал произведение, которое будет близко каждому зрителю, независимо от расы, статуса и гендерных предпочтений.

«Глядя на «Щелкунчика», могу заключить, что в нём речь идёт о семейной ячейке, которая не отражает ни мой случай, ни случай многих других людей. Дело не только в сложной расовой идентичности, но и в культурной и классовой системе и прочих нюансах», — цитирует хореографа The Guardian.

При этом переписан не только сюжет, но и знаменитая партитура П.И. Чайковского — она была преобразована композитором Кэсси Киноши.

Макони считает, что работа над «Щелкунчиком» для любого хореографа — это обряд посвящения.

«Им всем хочется заполучить доступ к этой музыке и через неё выйти на собственный путь», — заявил режиссёр.

Балет «Щелкунчик»

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В России балетное сообщество отнеслось к идее Макони переосмыслить классическое произведение скептически. По мнению бывшего директора театра «Кремлёвский балет» Николая Троицкого, то, что предлагает публике британский хореограф, можно считать варварством.

«Это чудовищное варварство. Это глупости — про арабские танцы. Произведение искусства никакого отношения не имеет к тому, что творится в головах у этих людей», — заявил в разговоре с RT Троицкий.

Народный артист России Сергей Филин считает, что классический балет впечатляет публику больше, чем новые интерпретации. Русский балет «Щелкунчик» до сих пор вызывает у зрителей из других стран положительные эмоции, заявил он RT.

«Совсем недавно мы вернулись из большого тура — возили крупные шоу, в которые входят классический русский балет и фигурное катание. Мы возили два шоу — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Я вам могу сказать, что мы имели оглушительный успех — и самый большой успех был у «Щелкунчика», — говорит Филин. — Потому что, во-первых, это невероятная, гармоничная, красивая и понятная всем, даже неискушённым зрителям, музыка, которая сама по себе несёт праздник. Во-вторых, это сюжет, в котором много волшебства. Несмотря на то что мы показывали шоу в Пекине, у нас были и китайские танцы, и русские, и испанские. Был потрясающей красоты балет. Так вот, единственное, что сразу попросили китайские зрители, — это чтобы мы снова обязательно привезли в следующий раз именно «Щелкунчика».

По словам артиста, классические произведения изначально имеют определённый сюжет, менять который бессмысленно.

«Величайшие композиторы закладывали в музыку не просто какую-то эмоцию — они закладывали туда всё: там есть от начала и до конца содержание того, что они слышали и хотели донести своей музыкой, — рассказал Филин. — Не так давно ко мне в руки попала партитура «Лебединого озера» П.И. Чайковского, написанная рукой композитора, в которой он пишет ноты и на каждой странице описывает, о чём эта музыка, что должно происходить в этот момент, какие эмоции должны вызывать те или иные сцены, какой конфликт возникает, как появляются белые лебеди. Это всё написано великими людьми. Зачем переосмысливать за них то, что они уже для нас сделали?»

Артист считает, что нет смысла также использовать название «Щелкунчик», если сюжет далёк от оригинальной истории.

Кроме того, Сергей Филин уточнил, что видел множество различных интерпретаций классических произведений, но все они «гаснут так же быстро, как и появляются».

«Я видел много «Щелкунчиков» на своём веку, видел «Щелкунчика» в Лондоне, где мыши спускались на парашютах на сцену с автоматами в руках, я видел клоунов и снеговиков в этом произведении. Кто только что не пробовал делать с этим произведением, — вспоминает артист. — На протяжении 30 лет я видел очень большое количество постановок, но они не идут и нигде больше идти не будут. А наш «Щелкунчик» жив и будет продолжать жить, и ещё не один театр мира, думаю, к этому вернётся».

В прошлом Дрю Макони уже работал над адаптацией «Щелкунчика», правда, в качестве танцора. Он участвовал в постановке хореографа Мэтью Борна и исполнял роль Фрица, сына хозяев детского приюта. Адаптацию положительно оценили критики, несмотря на изменения оригинальной истории. В этой версии Клара была сиротой, и, когда её кукла в полночь превратилась в красивого молодого человека, героиня вместе с ним отправилась в Сладкую страну, убежав от серости приюта. Антагонистом героини в произведении Борна являлась Сахарная принцесса, которая украла Щелкунчика. Остальные персонажи в стране предстали в виде сладостей — зефирные девушки, герои-лакрицы и прочие.

Классические произведения часто становятся объектом переосмысления у культурных деятелей, однако обновлённые версии не всегда бывают успешными. Современные зарубежные режиссёры изрядно меняют смысл постановок в угоду современности, за что получают массу негативных отзывов от зрителей.

Один из таких примеров — новая балетная версия «Ромео и Джульетты» Шекспира, которую поставил хореограф и бывший художественный руководитель балетной труппы Парижской оперы Бенжамен Мильпье. В его адаптации главные роли исполняют двое мужчин. Артисты-танцоры при этом заявляли, что выбор однополых актёров для исполнения традиционно разнополых героев не должен удивлять публику. Многие негативно восприняли задумку хореографа.

«Вместо того чтобы создать свою собственную историю, которая показала бы его талант, Бенжамен Мильпье предпочёл разделаться с шедевром Шекспира», — написал один из пользователей в сети.

Версию Мильпье называли «жалкой», а также отмечали, что после такого Шекспир «в гробу перевернулся».

Ещё одну нетрадиционную версию пьесы Шекспира представил в 2017 году в ливерпульском театре «Эвримен» Ник Бэгнелл. В его «Ромео и Джульетте» главная героиня превратилась в молодого человека по имени Джулиус.

Мэтью Борн также радикально подходил к воспроизведению балета «Лебединое озеро». В его версии на сцене вместо изящных девушек-лебедей танцуют мужчины с голым торсом, а принц в итоге находит родственную душу в одной из этих «птиц».

А в интерпретации оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского, поставленной голландским режиссёром Стефаном Херхаймом, главный герой борется со своими нетрадиционными сексуальными пристрастиями, из-за чего ему трудно всецело принадлежать любимой женщине.