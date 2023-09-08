«Я люблю реальность, в которой живу»: продюсер Антон Зайцев — о комедии «Праздники» и проблемах стриминга

В широкий прокат вышла российская лента «Праздники» — комедия о семействе, которое собирается вместе в начале мая. Однако всё идёт не по плану, когда женихи двух дочерей оказываются не совсем теми, кем их считают, да и у родителей находятся скелеты в шкафу. Занимавшийся производством фильма продюсер Антон Зайцев рассказал в интервью RT, чем зацепят зрителя «Праздники» и в чём секрет популярности сериала «Реальные пацаны». Также он порассуждал о проблемах стриминговых платформ и раскрыл некоторые подробности нового мультижанрового проекта, который совместит в себе сериал и реалити.

— Расскажите о фильме «Праздники». Судя по трейлеру, в ленте вы собрали множество комичных ситуаций с русским колоритом. Действие разворачивается на даче, в бане, во время праздничного застолья. Что послужило вдохновением?

— Сейчас кино завлекает аттракционом: это может быть аттракцион компьютерной графики, экшена или концептуальной истории. Наша компания Good Story Media всегда рассказывала истории о людях как в сериалах («Реальные пацаны», «Физрук»), так и в кино. Из самых успешных — «Батя», где мы просто описываем особенности человеческих отношений.

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И в этот раз мы решили сделать историю о том, как встречаются родные. Встреча с родственниками ведь не всегда бывает желаемой. У вас могут быть напряжённые отношения с сестрой, братом, мамой, папой. Обычно эти встречи в праздничные дни сопровождаются интересными историями, которые становятся тем самым аттракционом. И мы положили в основу сюжета рассказы, которыми делились, когда возвращались после праздников. Например, один из наших сценаристов пытался добиться любви тестя, и это отражено в фильме.

— На ваш взгляд, именно жизненность и реалистичность картины станет тем, что привлечёт зрителя?

— Я не могу с уверенностью утверждать, потому что сейчас всё сильно поменялось — после пандемии и новых кинопрокатных обстоятельств. Но, мне кажется, наше преимущество в прекрасном актёрском составе и в очень узнаваемых портретах персонажей, в которых вы можете разглядеть всех своих знакомых. Мария Аронова, например, играет маму, которая очень сильно переживает за своих дочек и в то же время достаточно токсично пытается сформировать их жизнь.

— Расскажите о съёмках: где они проходили, были ли какие-то трудности?

— Съёмки проходили в Подмосковье. Трудностей особо никаких не было, за исключением того, что мы не могли запускать квадрокоптеры, чтобы сделать общие красивые кадры. Также снимали экшен-сцены, и, к сожалению, не было возможности воспользоваться так называемыми посадками, имитирующими звуки выстрелов.

— В фильме одна локация — дом на даче?

— Есть ещё локации, но их не так много. Это комедия, как «Любовь и голуби» или «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». По сути, «Праздники» — кинотеатральное произведение с единственным местом действия, где ставка делается на хорошую актёрскую игру.

Фото со съёмок фильма «Праздники»

© ТНТ

— В кино семья собирается на юбилей во время майских праздников. Почему в прокат лента выходит осенью? Не логичнее было бы выпустить её ближе к майским?

— Было бы интересно попробовать, но на майских все обычно едут отдыхать, в кино пойдёт немного людей.

— Сейчас у вас в работе проект «Бедные смеются, богатые плачут» — мультижанровая мелодрама об обитателях Рублёвского поместья. Расскажите подробнее, что увидят зрители.

— Это попытка переосмыслить популярные в своё время сериалы, которые заполоняли наше телевидение: «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Татьянин день». Все эти мелодрамы — простые, широкие, честные. В них бедная несчастная Золушка попадала во дворец к принцу и встречала большую любовь — классический сюжет, который, как мне кажется, интересен всем.

Мы делаем историю, где главной героине приходится скрываться, потому что её брат совершил преступление и за ней гонятся малоприятные люди. Она через подругу устраивается горничной с проживанием в охраняемый дом элитного посёлка — там точно никто её искать не будет. И встречает любовь. Параллельно мы видим, как комплектуется штат домашнего персонала, и то, что происходит в жизни этих людей, отдельное шоу, которое делается в стиле сериалити. Мы набрали неизвестных актёров, которым интересно поучаствовать в проекте, и моделируем для них обстоятельства. Из этого складывается свой сюжет.

— Получается, эта документальная часть — реалити и она существует внутри сериала?

— Да, псевдодокументальная часть. Вы этих героев можете увидеть в художественной части, а потом отдельно выходит выпуск о том, что происходит, когда богатые засыпают, разъезжаются, а прислуга остаётся одна дома. Как они друг на друга давят, как друг с другом соревнуются, ругаются.

— А как набирали актёров именно на эту часть? Были пробы?

— Были. Мы использовали ресурс телеканала ТНТ, который объявлял всероссийский кастинг в сериал. На пробы пришли несколько тысяч человек, в результате осталось ограниченное количество, с которыми мы работаем.

— На каком этапе разработки находится проект?

— Мы отсняли две пилотные серии, написан весь сезон. Собираемся показать материал фокус-группам, и если всё ок, то тут же отправимся в путешествие.

— Вы планируете снять один сезон или несколько?

— Хотелось бы, чтобы это была незаканчивающаяся история, в хорошем смысле.

© ТНТ

— Примерно три года назад были новости о том, что у полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби» будет продолжение. На сегодняшний день съёмки второй части по-прежнему в планах?

— Мы это обсуждали, думали сделать историю для стриминга, потому что сериал достаточно неплохо прошёл в сети, собрал свою фан-базу. Но на данном этапе просто сняли последнюю серию, сериал закончился. Мы оценили реакцию — несмотря на то что просмотров много, отзывы негативные. И мы поняли, что люди не готовы сыграть с нами в постмодернизм. Они воспринимают сериал как очень понятное отображение реальности, в которой зомби не существует. Люди узнают себя в героях сериала. А такую большую метафору, как реальные пацаны и фантастический мир, зрители отрицательно восприняли, судя по рейтингам.

— Сериал и правда имел бешеную популярность и попал в недавно опубликованный рейтинг самых просматриваемых проектов одного из видеосервисов. Как вы считаете, в чём причина? Чем такое количество зрителей цепляют подобные, на первый взгляд, не самые привлекательные персонажи?

— Во-первых, мы делали его с любовью. Штампованная фраза, но это и объясняет его успех. Смысл был вот в чём: создать историю, которая отличалась бы от телевидения 2010 года. Тогда было очень много гламура и не так много проектов, которые говорили бы со зрителем о нём самом. Например, показывали «Счастливы вместе», где люди живут в двухэтажном доме, это было телевидение сказки. И мы предложили аудитории посмотреть на себя, причём сделать это с любовью.

Мы были провинциальной командной, приехавшей из Перми и мечтающей делать сериалы, которые сами любим и смотрим. Именно эта цель привела к популярности проекта. Я ничем не отличаюсь от своего российского зрителя, я здесь родился, вырос. Это тот тип юмора, который существует у нас. Я люблю реальность, в которой живу, и я рассказываю о ней смешно, весело, где-то временами грустно, но с очень тёплым эмоциональным отношением. На волне успеха всегда проекты, сделанные с любовью и честно говорящие о мире, в котором мы живём.

— Вы сказали, что снимаете проекты, которые сами любите смотреть. А какие сериалы вы любите как зритель?

— Из российских, к сожалению, в последнее время мало что могу смотреть: их выходит слишком много и, по-моему, с одними и теми же актёрами. Из последнего, что я с большим удовольствием посмотрел, — «Перевал Дятлова», «Оттепель». Мне нравятся «Вика-Ураган», «Мир! Дружба! Жвачка!» — это сильные истории.

— А из зарубежных какие ленты можете выделить?

— Наверное, «Тед Лассо»: мне кажется, это самое классное произведение, которое есть сейчас. Я посмотрел первый сезон «Ведьмака», но лишь потому, что читал книгу и играл в игру. Наверное, «Король Талсы», «Белый лотос», «Наследники» — то, что смотрят все, и это сложно повторить в силу совершенно другого индустриального состояния.

Большая проблема платформ сейчас в том, что они живут в режиме YouTube-каналов. Им нужно как можно чаще делать премьеры, из-за чего они пересматривают логику производства и стараются как можно быстрее снимать. В результате у них нет времени, чтобы в полной мере оценить сценарную концепцию. Кроме того, они мыслят категориями кликбейта и, чтобы привлечь трафик, берут одних и тех же актёров. Поэтому у нас появляется очень много быстро сделанного контента с одними и теми же лицами. Это всё будет сделано быстро, потому что платформам необходимо наполнять библиотеки и оправдывать подписку. Тем, кто хочет снимать что-то хорошее, нужно притормозить и продолжить делать своё дело.

— Какие ещё крупные проекты у вас в работе?

— Второй сезон сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Михаилом Пореченковым вышел в производство, снимается сериал «Дино», готовится очередной сезон «Патриота». Мы снимаем довольно много произведений, но главные — те, которые попадают в сердца зрителей.

— А как вы оцениваете текущую ситуацию в кино?

— Я больше продюсер сериалов, там я могу отвечать за каждое своё слово. Что касается кино, то здесь я могу надеяться, что всё будет хорошо. Мне кажется, ситуация в кино лучше, чем в онлайн-стриминге. Фильмами занимаются люди, которые по-настоящему любят кинематограф. Всё-таки кино — это вид искусства. А те, кто занимается онлайн-стримингом, просто пытаются продать подписку и удержать аудиторию.

— Недавно была новость, что Владимир Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования отечественных кинолент, направленных на повышение туристического интереса к стране. Как думаете, насколько актуальны будут подобные фильмы?

— Мне кажется, всё, что направлено на поддержку искусства, хорошо. Кино нужно поддерживать. И если оно привлекает внимание к разным городам России — почему бы и нет? Возвращаясь к «Реальным пацанам», самый дорогой входной билет в Перми — в музей-квартиру Коляна — на съёмочную площадку сериала, туда постоянно приходят люди.