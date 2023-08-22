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Все знамёна: тест RT о флагах субъектов Российской Федерации

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RT
22 августа — День государственного флага РФ. Праздник был утверждён в 1994 году указом Бориса Ельцина в память о возвращении исторического трёхцветного флага России в августе 1991-го. Государственный символ объединяет все субъекты РФ, при этом все они имеют и собственные флаги. Хорошо ли вы их знаете? Проверьте себя с тестом RT.
Все знамёна: тест RT о флагах субъектов Российской Федерации
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

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