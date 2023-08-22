Все знамёна: тест RT о флагах субъектов Российской Федерации

22 августа — День государственного флага РФ. Праздник был утверждён в 1994 году указом Бориса Ельцина в память о возвращении исторического трёхцветного флага России в августе 1991-го. Государственный символ объединяет все субъекты РФ, при этом все они имеют и собственные флаги. Хорошо ли вы их знаете? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Григорий Сысоев