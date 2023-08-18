«Преимущественно без осадков»: синоптики сообщили о последнем эпизоде настоящей летней погоды в Москве

В эти выходные погода в Москве будет тёплой, воздух прогреется до +24...+26 °С. Между тем в Гидрометцентре России указали, что 19 и 20 августа станут «последним эпизодом настоящей летней погоды» в столице. Уже на следующей неделе столбики термометров с трудом будут добираться до отметки +20 °С.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.

«Сегодня с 15:00 будет проходить холодный фронт, и уже завтра мы окажемся в его тыловой, более холодной, части. Соответственно, сегодня вечером и в ночь облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Температура ночью — +14...+16 °С», — заявил Цыганков.

По словам синоптика, нынешняя неделя была аномально тёплой — с температурой на 4—6 °С выше нормы, а в выходные и на следующей неделе значения будут около нормы. При этом в субботу будет облачно с прояснениями и практически без осадков.

«Ветер сохранится северный, северо-восточный — 5—10 м/с. Температура днём — +24...+26 °С. То есть по сравнению с прошедшими днями — на 3—4 °С прохладнее. В ночь на воскресенье — переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура — +14...+16 °С. Днём в воскресенье также возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, переменный. Прогнозируется +24...+26 °С», — добавил специалист.

Как следует из данных Гидрометцентра России, 18 августа местами в Москве и Московской области ожидается сильный ливень. При этом также возможны гроза и град, ветер северный 5—10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале указал, что в Москве 18 августа может выпасть до 15 мм осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы. Причина изменения погоды, по его словам, связана с влиянием холодного атмосферного фронта с севера, сопровождаемого цепью разрозненных массивов кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.

РИА Новости

© Максим Блинов

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. При этом на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

Отмечается, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло, заранее проверяются системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприёмных решёток, элементов дренажной системы, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда.

К тому же горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду (не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили), а водителей быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также выступили с предостережением к автомобилистам и жителям региона в связи с непогодой.

«До утра субботы Подмосковье ждут дожди, а местами даже ливни с грозой. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с. При этом очень жарко — до +30 °С», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал предстоящие выходные «последним эпизодом настоящей летней погоды» в Москве.

«Днём в субботу и в воскресенье преимущественно без осадков. Отдельные дождики возможны, но не повсеместные. Температура в воскресенье такая же, +24...+26 °С. Солнце, переменная облачность и комфортная температура воды в водоёмах +21...+22 °С», — подчеркнул он в разговоре с RT.

При этом на следующей неделе начнутся изменения в циркуляции воздушных масс.

«В понедельник температура ещё будет в районе +22...+24 °С, а со вторника начнётся понижение. Во второй половине недели температура воздуха уже с трудом будет добираться до 20-градусной отметки. В основном будет +16...+20 °С. Ночью +10...+14 °С. Такая погода более характерна для третьей декады августа. Но в общем следующая неделя, можно сказать, будет некой предтечей осени», — пояснил Вильфанд.