Приключения мамонтёнка и коты в Египте: Фонду кино презентовали мультфильмы «Копейка», «Великолепная пятёрка» и другие

В Москве прошла очная защита анимационных национальных фильмов Фонду кино. Всего было представлено 20 мультипликационных картин. Среди них «Возвращение мамонтёнка» — продолжение советского мультфильма «Мама для мамонтёнка», фантастическая анимация «Копейка» о мире автомобилей, «Коты в музее: Сокровища Египта», проект о современном мире технологий «На связи» в стиле «Головоломки», а также «Кощей. Тайна живой воды» и «Три кота и Ледниковый период». Об этих и других будущих отечественных мультфильмах — в материале RT.

Во вторник, 15 августа, в Москве состоялась очная защита анимационных национальных картин Фонду кино. Всего было представлено 20 проектов, включая те, что претендуют на дофинансирование.

В числе новых картин — мультфильм «Невельской», созданный хабаровской анимационной студией «Мечталёт» совместно с компанией Hero4Hero. По словам продюсеров, в ленте будет рассказана история русского адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Будучи молодым офицером, он отправляется на Дальний Восток, чтобы, рискуя жизнью, открывать новые земли.

Сюжет мультфильма основан на реальных событиях и истории героя, который поспособствовал объединению значительной части территорий России.

«Мы хотим показать Восток таким, каким его ещё никто не видел», — заявил продюсер студии.

Среди главных тем, которые будут отражены в ленте, — вера, риск, свобода, упорство и терпение.

Кинокомпания «Фреш-Фильм» презентовала свой первый полнометражный анимационный проект под названием «Увидимся во сне» — мультфильм о стране сновидений. В ленте пойдёт речь о семейных ценностях, а также поднимется тема снов: вместе с героями зрители смогут порассуждать о том, откуда они берутся и что собой представляют. Как рассказали кинематографисты, вдохновением для создания визуальной части послужили такие известные ленты, как «История игрушек», «Корпорация монстров» и «Душа».

Среди актёров озвучки — Михаил Галустян, Пётр Гланц, Татьяна Шитова, Сергей Бурунов, Всеволод Кузнецов, Роман Постовалов и Владимир Антоник.

Бюджет, который компания планирует потратить на производство анимационной ленты, составляет 130 млн рублей. Релиз запланирован на лето 2026 года.

К теме советской классики обратилась студия «Базелевс». На питчинге компания представила полнометражный анимационный фильм «Возвращение мамонтёнка» — продолжение картины Олега Чуркина «Мама для мамонтёнка» (1981). Режиссёром новой ленты выступает Антон Верещагин («Джинглики»), автор сценария — Иван Петухов («Ёлки новые», «Алиса»).

По сюжету сын повзрослевшего героя советского мультфильма отправится в опасные приключения, чтобы найти маму для своего папы. На пути мамонтёнок встретит новых друзей, а также поймёт, что такое семья. Озвучивать персонажей будут Евгений Кулик, Сергей Бурунов, Регина Тодоренко и Тимофей Трибунцев.

«Я планирую построить особенную визуальную конструкцию: тёплую, динамичную и одновременно являющуюся продолжением традиции оригинального мультфильма», — пообещал постановщик.

Помимо советской ленты, в качестве референсов были использованы проекты «Ледниковый период» и «В поисках Немо». Производство начнётся 1 сентября 2023 года. Релиз ожидается в октябре 2026 года.

Современное переосмысление получит ещё одно широко известное русское произведение — кинокомпания «Мэджик Фэктори Анимейшен» снимает картину «Поцелуй лягушки», основой для которой стала сказка «Царевна-лягушка». В новой интерпретации мир людей забудет о том, что такое любовь, и станет жить без неё. В это же время животный мир, напротив, будет наполнен любовью: там создаются семьи, а детёныши рождаются только в сильных чувствах.

«Мы задаёмся вопросом, что же будет с миром, если в нём пропадёт любовь», — пояснили на защите авторы картины.

Главная героиня — молодая девушка, которая может превращаться в лягушку. Ей нравится жить в мире животных, но из-за больной матери она вынуждена периодически возвращаться к людям. Однажды героиня встречает принца, которому, как и остальным, неведома любовь. По воле случая он превращается в бобра и, попав вместе с лягушкой в животный мир, узнаёт об институте семьи, рождении детей и глубоких чувствах.

Современность в своей картине хотят показать члены кинокомпании «Водород 2011». Они доработали и снова презентовали анимационный проект «На связи», который в прошлом году не получил поддержку Фонда кино. В нём зрители увидят два мира — привычный человеческий и мир мобильных телефонов.

Главный герой Макс — подросток, который, как и все сверстники, не может представить жизнь без своего мобильника. Однако, когда Макс впервые влюбляется, его интересом полностью овладевает предмет воздыхания.

Внутри сотовых аппаратов живут герои, которые, как в мультфильме «Головоломка», видят владельца мобильника через экран. Один из таких персонажей понимает, что теряет интерес Макса, и решает во что бы то ни стало вернуть его внимание.

Сценарий ленты написал Андрей Золотарёв («Триггер») вместе с Ксенией Мирошник («Сто лет тому вперёд»). Режиссёром выступает Дмитрий Киселёв («Время первых»). Прокатом займётся компания «Централ Партнершип».

Режиссёр Наталья Милова и кинокомпания «Гром» представили анимационный фантастический проект «Копейка» об утопическом мире автомобилей.

В мультфильме зрители увидят приключения друзей-машин — Копейки, Запика, Весты, Умника, Красавчика и других. Действие картины начнётся в лагере «Артрек», но по ходу развития сюжета герои посетят множество стран и городов. Персонажам предстоит защитить мир от злобной армии Антрацита.

Ожидается, что в ленте будет много героев в самых разных локациях. Договорённость о сотрудничестве есть практически со всеми российскими автомобильными компаниями. Авторы ленты обещают, что некоторых второстепенных персонажей озвучат российские политики.

© Кадр из мультфильма «Кощей. Похититель невест»

Сценарист и режиссёр Роман Артемьев работает над второй частью анимационного фильма «Кощей. Похититель невест» — «Кощей. Тайна живой воды». Его авторы планируют сохранить в новой картине визуальный стиль первой ленты, юмор, а также взаимоотношения между героями. В то же время в продолжении истории о молодом Кощее появятся новые персонажи, в частности витязь Елисей, царица Моревна и дракон Гера.

У «Котов Эрмитажа» тоже ожидается продолжение — компания «Лицензионные бренды» презентовала новую часть захватывающих приключений героев в ленте «Коты в музее: Сокровища Египта». В этот раз четвероногие персонажи побывают в стране пирамид, увидят многие известные достопримечательности и раскроют древнейшую тайну.

Как рассказали представители киностудии, Египет был выбран не случайно: секция, посвящённая этой стране, считается одной из самых популярных у посетителей Эрмитажа.

«Наше кино», в свою очередь, представило мультфильм «Великолепная пятёрка», действие которого разворачивается в Москве XIX века. В центре сюжета — уличные собаки, которые помогают спасти приму-балерину от провала во время выступления в постановке «Лебединое озеро». Зрителям расскажут о важности дружбы, верности, помощи и любви. На данный момент анимационная лента находится на стадии постпродакшена.

«Студия Метрафильмс» продолжает работать над развитием франшизы «Три кота» и представила новый полнометражный анимационный фильм «Три кота и Ледниковый период». Котята отправятся в гости к бабушке Изольде, которая изучает ледники в холодных краях. В прокат фильм планируют выпустить 19 декабря 2024 года.

Продолжение получит ещё один популярный сериал для детей: кинокомпания «Аэроплан» занимается производством третьего полнометражного анимационного проекта под названием «Фиксики и инопланетяне». Релиз фильма предварительно назначен на 26 декабря 2026 года. По сюжету инопланетяне прилетят на Землю с целью наладить контакт с человечеством. Вот только размером они с микроба, поэтому Фиксики станут связующим звеном в общении между людьми и пришельцами. Кроме того, героям предстоит спасти планету и новых друзей от злодея.

Компания «Черновик» защищала перед членами Фонда кино анимационный проект «Сказки Енисея», постановщиком которого выступает Денис Чернов. Это история о маленьких существах — иморах. Они живут в заповеднике Красноярского края и защищают природу и животных. Действие развернётся в наши дни.

«Мы хотим показать Сибирь с новой, яркой, красочной стороны. Мне кажется, она этого достойна», — отметил режиссёр.

Среди представленных на питчинге анимационных проектов также были «Петрушка» компании «Киноюг» (о том, что настоящее богатство — это любовь и дружба) и новогодняя лента «Сказочные спасатели» от студии «Скай Фрейм» (о противостоянии медвежонка-сноубордиста Ерёмы, Снегурочки, Деда Мороза и других добрых персонажей злобному чародею Мороку, чью роль будет озвучивать Сергей Шнуров). Ещё один будущий анимационный проект — «Малуша» по одноимённой книге Олега Роя. В ленте пойдёт речь о грубом и неотёсанном викинге, который приходит завоевать Русь, но в итоге находит добро, обретает силу, друзей и любовь. Мультфильм выйдет в разрешении 4К. Кинематографисты обещают захватывающие приключения с батальными сценами и обилием персонажей.

Среди анимационных картин, претендующих на дофинансирование, были представлены вторая часть мультфильма «Финник», а также ленты «Серафима», «Ганзель и Гретель: миссия «Спящая красавица», «Доктор Динозавров» и «Маракуда».