Влюблённый умный дом и российско-индийское производство: Фонду кино представили фильмы «Миссия «Ганг», «Он» и другие

Фонд кино провёл очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется компаниями, не являющимися лидерами отрасли в России. В ходе мероприятия были рассмотрены 44 разножанровых картины от российских студий, претендующих на поддержку со стороны организации, и ещё девять фильмов, нуждающихся в дофинансировании. В рамках питчинга были представлены в том числе международные проекты, создающиеся совместно с индийскими и китайскими партнёрами.

В Москве прошёл питчинг Фонда кино, в рамках которого свои запросы на поддержку направили производители фильмов, не являющиеся лидерами отрасли в России.

Первой в рамках мероприятия была представлена лента Александра Фомина «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. В центре сюжета — молодой человек по имени Даня, откладывающий всё на потом и живущий исключительно планами на будущее. В какой-то момент герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, который видится ему как аэропорт, поскольку персонаж боится полётов. Чтобы вернуться назад, Дане нужно пройти испытания и переосмыслить свою жизнь. Релиз картины запланирован на конец 2024 года. Прокатом займётся компания «Атмосфера кино».

«Аура-Медиа» предложила к рассмотрению картину Андрея Кравчука «Императрицы» с Юлией Пересильд, Ксенией Утехиной и Анной Уколовой. В историческом фильме будут отражены события эпохи дворцовых переворотов после смерти Петра I и до прихода к власти Елизаветы Петровны.

Компанией «Вайс Филмс» был представлен триллер «Вниз», большая часть событий которого разворачивается в замкнутом пространстве лифта. По сюжету пара молодых мажоров Антон и Марина оказываются заперты со странным человеком в форме охранника. Он решает учинить над ними расправу. В актёрский ансамбль фильма Марюса Вайсберга войдут Александр Петров, Владимир Машков и Александра Бортич.

Сюжет картины киностудии «Викинг» «Маргелов» посвящён биографии основателя ВДВ. Продюссированием ленты занимается Андрей Кравчук, постановку возьмёт на себя Максим Боев. Проект производится при поддержке Министерства обороны и телеканала «Россия 1», .

Военную драму «Война и музыка» представила компания братьев Андреасян. Релиз ленты о троих друзьях, отправляющихся на фронт Великой Отечественной, намечен на 2025 год. Роли в фильме исполняют Павел Прилучный, Грант Тохатян и другие актёры.

Студия «Стелла» выступила сразу с двумя проектами. Первый — приключенческий детектив «Капитан Улитка», предназначенный для семейного просмотра. Его герой — десятилетний Проша — во время отдыха в Крыму ухитряется расстроить планы контрабандистов, спасти брак родителей от распада и стать видеоблогером. Второй лентой стал проект Саши Парацелс «Близнецы» — фэнтези о юных брате и сестре, которые в новогоднюю ночь зачитывают таинственные строки из найденной тетради, а на утро обнаруживают, что их родители превратились в двух годовалых детей. Героям предстоит множество приключений на пути возвращения вещей на круги своя.

Компания «Геосфера-1» в рамках очной защиты представила фильм Арсения Герасимова «Справедливость». В центре сюжета — инвестиционный менеджер Евгений, обнаруживший у двери в свою квартиру фотографию, где он и его друзья детства убивают человека. Герой вынужден восстановить в памяти события, произошедшие на Донбассе в 2014-м, снова пережить начало войны и осознать, что за свои поступки придётся отвечать перед высшей силой. Ленту планируют снимать в Москве, Московской области и Донецке, релиз намечен на 2025 год.

Кинокомпания «Зебра» вышла на защиту с приключенческой семейной сказкой режиссёра Олега Гусева «Колотун». По сюжету семья должна в последний раз встретить Новый год вместе, после чего родители намерены рассказать сыну Роме о разводе. Однако персонажи случайно оказывается в параллельном мире, где освобождают злого волшебника Колотуна.

Военно-историческая лента Александра Котта «Ангелы Ладоги», посвящённая созданию «Дороги жизни» во время блокады Ленинграда, была представлена компанией «Мастерская». В центре истории — молодые яхтсмены, использовавшие буеры — лёгкие парусные платформы на коньках — для передвижения по замёрзшему Ладожскому озеру. Именно они вывозили из заблокированного фашистами города детей, перевозили грузы и обеспечивали безопасность передвигающихся по «Дороге жизни».

Кинокомпания «Лунапарк» презентовала проект «ХОЙ!». Его релиз запланирован на 2024-й — год 60-летия лидера рок-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских. В работе над биографической драмеди участвует одна из дочерей певца, а в саму ленту войдёт множество забавных эпизодов из жизни и творчества музыканта — начиная с 1980-х, когда Клинских создаёт собственную рок-группу, берёт псевдоним и записывает альбомы, которые становятся культовыми в СССР.

В рамках защиты были представлены две картины с актрисой Кристиной Асмус в главных ролях — это лента «Обе две» компании «Кинодом», где в центре сюжета бездетная молодая женщина, отправившаяся в вынужденное путешествие с осиротевшей племянницей, и фантастический триллер студии «Инфинити контент» «Он», о борьбе героини с влюблённым в неё «умным домом», отказывающимся выпускать девушку на свободу.

Бывший резидент Comedy Club Алексей Лихницкий, руководитель компании «Лихо», вышел на питчинг с приключенческой комедией «Живага». Её постановкой займётся Адильхан Ержанов. В центре сюжета — приключения дуэта из неудачливого молодого афериста и старика, которому врачи отвели две недели жизни. На главные роли авторы намерены пригласить Даниила Воробьёва и Тихона Жизневского. Основная часть съёмок пройдёт в Узбекистане весной 2024 года, релиз запланирован на 2025-й.

«Сделано в «ДЕЛО» представила спортивную биографическую ленту об одном из лучших футболистов СССР и России Фёдоре Черенкове «Федя. Народный футболист». В основу сюжета лёг эпизод, в котором спортсмена отстраняют от выступлений перед чемпионатом мира из-за психологических проблем, после чего герой должен справиться со всеми невзгодами ради семьи, болельщиков и спорта.

«Монументал вижн» готовит российско-индийскую картину «Миссия «Ганг» режиссёров Адитьи Дхара и Виктора Конисевича. В центре сюжета — группа студентов из Индии, проходящая обучение в украинском городе Сумы. После начала российской специальной военной операции националисты, поддерживающие киевский режим, открывают охоту на иностранцев, а правительство Индии обращается к российским военным за помощью по спасению своих граждан. Релиз в России и Индии запланирован на 23 января 2024 года.

Компания «ЗУМ Продакшн» вышла на защиту с фантастическим триллером режиссёра Михаила Морскова «Пылающий». В центре сюжета — успешный актёр, попавший в жуткую аварию. Герой лишается не только внешности, но и своего статуса суперзвезды, после чего рвёт связи с окружающим миром и становится отшельником в собственном доме. Съёмки ленты уже начались.

«Нота Бене» показала снимающийся совместно с китайской компанией приключенческий детектив «Красный шёлк» с обилием экшена. В ролях — Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный и Фэйя Цзоу. В центре сюжета — курьеры, перевозящие в 1927 году через всю Россию секретные документы, способные определить судьбу СССР и Китая на годы вперёд. На героев ведётся охота различными силами, не заинтересованными в союзе двух стран. В результате бывший царский агент и молодой красноармеец вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему противнику.

Компания «Наше кино» защищалась с проектом Дмитрия Суворова «Ждун» — фантастической семейной комедией про существо с популярного в интернете мема. В фильме Ждун — это инопланетянин, чей корабль терпит крушение в районе Абрау-Дюрсо. Там его находит главный герой — мальчик Никита Семёнов. Его семье предстоит не только помочь пришельцу отремонтировать «тарелку», но и избежать козней местного бизнесмена, мечтающего завладеть инопланетными технологиями. Центральные роли исполнят Ольга Медынич, Ян Цапник и Виктор Хориняк. В планах авторов развитие франшизы.

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Студия «Мирфильм» представила на питчинге триллер Павла Лунгина «Аномалия». Её главный герой — молодой священник отец Михаил. Он приезжает в таинственную деревню, расположенную в природно-аномальной зоне, и становится свидетелем странных ритуалов, проводящихся в храме местным настоятелем. Герой должен разобраться в происходящем, поскольку вскоре Патриархия отправляет его служить именно в эту деревню.

Также в рамках защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется компаниями, не являющимися лидерами отрасли в России, были представлены такие проекты, как историческая драма «1812», лента «Адам и Ева 2.0» о молодых людях в исполнении Дмитрия и Чеботарёва и Полины Максимовой, которым предстоит возродить человечество, военный проект Игоря Копылова «Севастополь 1942», семейная комедия «Родаки», где юный герой получает возможность выбрать родителей, драма о Владимере Высоцком «Володя», исторический детектив Егора Кончаловского «Охота на царя» и другие картины.

Кроме того, были представлены девять национальных проектов, претендующих на дофинансирование. Это «Литвяк», «Злой город», «Роднина», «Самая большая луна», «Человек ниоткуда», «Ополченец», «Альпийская баллада», «1993» и «Блиндаж».