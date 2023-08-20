Съёмки в Италии, забытый «Оскар» и обман ради слёз: 70 лет назад вышел комедийный фильм «Римские каникулы»

Мировая премьера культовой романтической комедии Уильяма Уайлера «Римские каникулы» состоялась 70 лет назад, 20 августа 1953 года. Эта атмосферная картина с талантливым дуэтом известных артистов сразу покорила зрителей. Фильм с Одри Хепбёрн в роли милой принцессы Анны и Грегори Пеком в образе меркантильного журналиста удостоился немалого количества хвалебных отзывов. Многие критики по сей день отмечают отличный актёрский состав. И если Грегори Пек в то время был уже известным голливудским актёром, то для Хепбёрн лента Уайлера стала первым крупным проектом, благодаря которому она обрела популярность. Фильм был успешен в прокате и получил немало наград, в том числе три статуэтки «Оскар». Подробнее о кастинге, съёмках ленты и последующем успехе — в материале RT.

Ровно 70 лет назад, 20 августа 1953 года, зрители впервые увидели дуэт очаровательной Одри Хепбёрн и талантливого Грегори Пека на фоне жаркого итальянского лета в картине «Римские каникулы». Романтическая комедия Уильяма Уайлера влюбила в себя весь мир и стала в своём жанре одной из самых популярных лент всех времён.

Это история об изнеженной, но в то же время уставшей от правил принцессе Анне (Одри Хепбёрн), которая посещает с официальным визитом Италию. Недовольная жизнью по расписанию и постоянным контролем со стороны прислуживающих ей людей, юная девушка решает повеселиться и сбегает ночью из дворца, чтобы увидеть, как живёт Рим, послушать его звуки и изучить достопримечательности. Однако Анна не учла, что незадолго до её побега доктор сделал ей укол со снотворным препаратом от тревожности. Из-за этого принцесса засыпает на скамейке посреди улицы.

Мимо неё проходят люди, в числе которых оказывается молодой журналист Джо Брэдли (Грегори Пек). Беспокоясь о ней, он забирает девушку с собой, даже не подозревая, кто она на самом деле. Благодаря череде комичных событий репортёр всё же узнаёт в юной особе принцессу Анну и решает воспользоваться ситуацией ради эксклюзивной истории и карьерного роста. Он притворяется, что понятия не имеет о её статусе, и приглашает на прогулку по городу, подговорив фотографа сделать уникальные снимки. Вместе они катаются на скутере Vespa, едят мороженое, обедают в местной кафешке и посещают удивительные места Вечного города. Непринуждённость, нежность и трогательность Анны со временем покоряют мужчину, и перед ним встаёт сложный выбор: поддаться чувствам или предать принцессу ради личной выгоды.

Лента не только оказала влияние на киноиндустрию и увлекла зрителей, но и стала культурным феноменом. Романтические кадры из картины до сих пор воссоздают во многих фильмах и сериалах, а места, по которым гуляли герои, по сей день пользуются популярностью у туристов.

Особенно яркой стала сцена, в которой Одри Хепбёрн и Грегори Пек катаются на Vespa по солнечному Риму — этот момент воссоздан во многих как европейских, так и американских фильмах. Среди них — «Джессика» (1962), «Римское приключение» (1962), «Талантливый мистер Рипли» (1999), а также недавно вышедший второй сезон сериала «Белый лотос», снятый хотя и не в Риме, но тоже в Италии.

Помимо Хепбёрн и Пека, в картине можно увидеть таких артистов, как Эдди Альберт, Хартли Пауэр, Харкорт Уильямс, Паула Борбони, Туллио Карминати.

Кадр из фильма «Римские каникулы»

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Смена режиссёра и акт щедрости Грегори Пека

Изначально постановщиком «Римских каникул» должен был стать Фрэнк Капра («Это случилось однажды ночью», «Эта замечательная жизнь»). Кинематографист собирался пригласить на главные роли Кэри Гранта («Шарада», «Мышьяк и старые кружева») и Элизабет Тейлор («Кошка на раскалённой крыше», «Клеопатра»). Но в итоге он отказался от работы над картиной.

Покинуть проект Фрэнк Капра решил из-за того, что автором истории был Далтон Трамбо, который в то время числился в чёрном списке Голливуда из-за симпатии к коммунистам. К слову, в титрах киноленты Трамбо был не указан долгое время: до 2011 года зрители видели только имена двух других сценаристов — Йена Маклеллана Хантера и Джона Дайтона.

Вместо Капры кресло режиссёра занял Уильям Уайлер. В роли Анны он видел Джин Симмонс («Спартак», «Поющие в терновнике»), но артистка была занята в то время на других проектах. Узнав об этом, режиссёр даже думал отказаться от съёмок.

«На главную роль мне не требовалась звёздная актриса. Мне хотелось, чтобы роль принцессы исполнила девушка без американского акцента, которая заставила бы зрителей поверить в то, что её героиню воспитывали как принцессу», — цитирует Уайлера Independent.

Британская актриса Одри Хепбёрн отлично подходила под описание постановщика. На тот момент у неё было несколько работ в некрупных проектах— «Смех в раю», «Мы едем в Монте-Карло», «История молодых жён», «Банда с Лавендер Хилл» и прочих.

На площадке актриса покорила всех своей харизмой. Как пишет Variety, Уайлер говорил: «Иногда, находясь на съёмочной площадке, она испарялась. Когда она представала перед камерами, то превращалась в мисс Одри Хепбёрн. В ней было нечто очаровывающее... Она была неповторимой. Неземным созданием».

Сама Хепбёрн поначалу не осознавала важность выпавшей ей возможности. Она просто продолжала делать свою работу: очередной фильм, очередной образ.

«Мне, можно сказать, пришлось начать эту карьеру, ― признавалась актриса в интервью The Washington Post. ― По сути, я перескакивала из одной киноленты в другую, пытаясь найти себя. Я совершенно не осознавала всю огромную значимость того, что я снималась в своём первом (американском. — RT) фильме».

Голливудская звезда Грегори Пек согласился на съёмки в картине для улучшения своего имиджа и расширения карьерных возможностей. Серьёзный актёр до этого снимался в фильмах Альфреда Хичкока «Заворожённый» и «Дело Парадайна», а также в вестернах и различных драмах, а вот комедийный талант практически не демонстрировал.

Когда Пек узнал, что на роль принцессы Анны взяли неизвестную танцовщицу из Лондона, он решил, что режиссёр совершил ошибку. Тогда Уайлер показал актёру несколько минут кинопроб, и этого хватило, чтобы Хепбёрн очаровала и Грегори Пека.

«Думаю, сперва у меня сложилось впечатление, будто центральным персонажем этой картины буду я. Когда Уильям Уайлер сказал мне, что принцессу сыграет неизвестная девушка, танцовщица из Лондона, я ответил: «Что ж, Уилли, тебе виднее. Ты когда-нибудь видел её (игру. — RT) в фильмах?» Он сказал: «Позволь тебе кое-что показать». Примерно через две минуты до меня внезапно дошло, что «Римские каникулы» будут не обо мне, а о принцессе», — рассказал Грегори Пек в документальном фильме 1993 года «Вспоминая Одри Хепбёрн».

Пек признался, что звонил агенту и настаивал на том, чтобы на рекламном постере имя актрисы разместили над названием фильма. Это был знак уважения со стороны актёра.

«Все на съёмочной площадке были от неё без ума. У неё не бывало промахов», — говорил Пек.

К слову, съёмки пришлось отложить на некоторое время из-за занятости Одри Хепбёрн в театре — и режиссёр, и студия Paramount пожертвовали временем ради участия в картине актрисы, настолько она им понравилась. В итоге производство фильма началось в июне 1952 года.

Кадр из фильма «Римские каникулы»

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Розыгрыш на площадке и слёзы Одри Хепбёрн

Зрители, смотревшие ленту «Римские каникулы», знают, что снята она в чёрно-белом цвете. Такое решение было принято Уайлером для того, чтобы в центре внимания были история и персонажи, а не место действия. Кроме того, это значительно урезало расходы на производство картины. Тем не менее даже отсутствие красок не смогло спрятать красоты. Атмосфера романтической и солнечной Италии получилась такой реалистичной и запоминающейся, потому что съёмки проходили не в студии, а на натуре в самом Риме.

Это был первый американский фильм, полностью снятый в Италии. В нём можно увидеть множество достопримечательностей. Например, Джо нашёл Анну полусонной рядом с триумфальной аркой Септимия Севера, а в некотором отдалении виден храм Сатурна.

Герой Грегори Пека устроил принцессе Анне экскурсию по прекрасному старинному городу. Среди мест, которые зритель может узнать в картине, — древнейший Колизей, Пьяцца-делла-Ротонда и Пантеон, Испанская лестница, Палаццо Колонна, знаменитый фонтан Треви, Пьяцца Венеция и многие другие.

Один из забавных эпизодов на съёмках произошёл у античной плиты «Уста Истины», когда Джо засунул руку в статую и, спрятав кисть в рукав пиджака, притворился, будто она откусила ему конечность. Эмоции Одри Хепбёрн, которые зритель видит на экране в этом кадре, настоящие, поскольку в сценарии подобного не было — Грегори Пек и Уильям Уайлер решили разыграть актрису.

«Мы отыгрывали сцену, и Грег засунул туда руку. И тот крик, который у меня вырвался, был достаточно сильным, поскольку было очень смешно и в то же время очень страшно», — рассказала исполнительница главной роли.

Хепбёрн много искренне смеялась на площадке, а вот пролить слёзы ей давалось с трудом. Во время съёмки финальной сцены, в которой Анна прощается с Джо, актрисе необходимо было заплакать: момент переснимали много раз, а слёз в глазах молодой артистки так и не было. Чтобы добиться от неё настоящих эмоций, режиссёру пришлось нагрубить ей. К счастью, уловка сработала, и на экране зрители в итоге увидели плачущую принцессу Анну.

«У меня не получалось заплакать. Тогда Уилли подошёл и устроил мне сущий ад. Он спросил: «Ну и как долго нам ещё ждать? Всю ночь? Бога ради, неужели ты не можешь заплакать? К этому времени ты уже должна понимать суть актёрского мастерства». Я так расстроилась. Он настолько на меня разозлился, что я просто расплакалась. Он отснял это, обнял меня и ушёл», — поделилась воспоминаниями Хепбёрн в интервью.

Высокие оценки и похвала от критиков

Картина «Римские каникулы» прославила Одри Хепбёрн на весь мир и дала возможность публике увидеть Грегори Пека в комедийном амплуа. Фильм был успешен в прокате и собрал чуть более $12 млн.

Лента понравилась как экспертам в области кинематографа, так и широкой аудитории — на агрегаторе Rotten Tomatoes у картины 95% «свежести», а зрители оценили её на 93%.

Милтер Любэн в рецензии на Hollywood Reporter пишет, что картина «Римские каникулы» — это 118 минут чистого развлечения с прекрасной игрой Одри Хепбёрн и Грегори Пека.

«В постановке Уайлера, выполненной с художественной утончённостью и сдержанной ироничностью, «каникулы» превращаются в увлекательное зрелище, которое понравится любой аудитории», — пишет Любэн.

Питер Брэдшоу из The Guardian отмечает харизматичность Пека и Хепбёрн и подчёркивает, что роль принцессы Анны идеально подходит актрисе.

Стеф Грин в обзоре для We Love Cinema пишет, что это тёплая и весёлая картина, а наивная и грациозная Одри Хепбёрн украсила её собой.

«Это чистой воды романтическая комедия, снятая с душой и чувством стиля, такая же приятная и ненавязчивая, как шарик джелато летним днём», — считает критик.

Кадр из фильма «Римские каникулы»

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Забытый «Оскар» и посмертное признание

В 1954 году успех фильма был подтверждён несколькими весомыми наградами. Картина стала трёхкратным лауреатом кинопремии «Оскар». Одри Хепбёрн получила свою первую статуэтку за лучшую главную роль. Актриса была так взволнована и ошеломлена победой, что нечаянно забыла «Оскар» в дамской комнате. Позже приз всё-таки нашёл свою обладательницу.

Фильму также присудили премию за работу художника по костюмам и сценарий. Награждённым автором был Йен Маклеллан Хантер. Лишь в 1990-х Гильдия писателей Америки и Американская академия кинематографических наук и искусств вернули Далтону Трамбо награду и признание посмертно.

Помимо «Оскара», за роль принцессы Анны Одри Хепбёрн была удостоена «Золотого глобуса» и награды Британской киноакадемии.

Впоследствии Хепбёрн ещё дважды работала с Уайлером: она снялась в таких его фильмах, как драма «Детский час» и известная комедия «Как украсть миллион». Грегори Пек, в свою очередь, исполнил главную роль в вестерне режиссёра под названием «Большая страна».