Успешный дуэт, яркие платья и несправедливые гонорары: 70 лет назад вышел фильм «Джентльмены предпочитают блондинок»

В США 70 лет назад, 1 июля 1953 года, состоялась премьера культового музыкального фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» режиссёра Ховарда Хоукса. Лента основана на одноимённом произведении американской писательницы Аниты Лус. По сюжету две подруги-танцовщицы, Лорелей Ли и Дороти Шоу, отправляются в круиз из США в Париж и по пути знакомятся с множеством влиятельных мужчин. За ними следит частный детектив, которого нанял отец жениха Лорелей, чтобы доказать меркантильность блондинки. Главные роли исполнили Мэрилин Монро и Джейн Расселл. Картина добилась успеха в мировом прокате, вошла в десятку самых кассовых фильмов 1953-го и была положительно оценена критиками и зрителями. Подробнее о съёмках и первых отзывах — в материале RT.

В 1953 году, 70 лет назад, в США состоялась премьера культовой музыкальной мелодрамы «Джентльмены предпочитают блондинок». Картина режиссёра Ховарда Хоукса («Лицо со шрамом», «Его девушка Пятница») с Мэрилин Монро и Джейн Расселл в главных ролях в своё время завоевала любовь многих зрителей и добилась колоссального успеха в прокате.

Кинолента стала феноменом не только благодаря таланту и харизме главных актрис — в фильме прозвучало множество известных музыкальных композиций, одна из которых — легендарный хит Diamonds Are a Girl's Best Friend («Бриллианты — лучшие друзья девушки») — вошла в золотую коллекцию песен кинематографа 1950-х.

Литературный первоисточник

Сюжет комедии основан на одноимённом произведении американской актрисы, писательницы и драматурга Аниты Лус. Книга вышла в 1925 году, и публика быстро полюбила историю о стереотипной «тупой блондинке», охотнице за золотом и бриллиантами, и её более мудрой подруге-брюнетке. Впоследствии Лус вместе с Чарльзом Ледерером и Джозефом Филдсом написала сценарий ленты, которая, к слову, была не первой адаптацией романа.

Впервые зрители увидели сценическую версию произведения Лус на Бродвее в Нью-Йорке в сентябре 1926-го. Тогда на сцене Лорелей играла актриса Джун Уокер. Позже, с 1949 года, роль исполняла Кэрол Ченнинг. Она и вдохновляла Мэрилин Монро во время подготовки к съёмкам киномюзикла.

В 1928-м также выходила немая одноимённая экранизация книги, в которой снялись Рут Тейлор и Элис Уайт.

В центре истории фильма 1953 года — шоу-танцовщицы и лучшие подруги Лорелей Ли (Мэрилин Монро) и Дороти Шоу (Джейн Расселл), которые отправляются в круиз из США в Париж. Лорелей не замужем, но помолвлена с богатым наследником Гасом, в то время как Дороти находится в свободном плавании и не может устоять перед чарами привлекательных мужчин.

Однако свободно путешествовать у девушек не получается — отец жениха Лорелей нанял частного детектива Эрни, чтобы тот следил за ней и помог доказать сыну меркантильность его будущей жены.

© Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»/imdb.com

Перфекционизм Монро и несправедливые гонорары

Студия 20th Century-Fox надеялась, что благодаря двум ярким главным героиням фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» принесёт большие кассовые сборы. Но для этого было необходимо найти достойных артисток, которые смогут привнести в образы танцовщиц-подруг очарование.

Первой после длительных переговоров была утверждена привлекательная брюнетка и талантливая актриса Джейн Расселл, которая в те годы была кинозвездой.

С ролью Лорелей всё оказалось не так просто. Режиссёр Ховард Хоукс видел в Мэрилин Монро комичность, благодаря которой артистка отлично вписывалась в юмористические картины. Постановщик пожелал взять её в проект, но руководитель студии Fox Дэррил Занук поначалу был против: он сомневался в музыкальных возможностях актрисы.

Помимо Мэрилин Монро, на роль претендовали Бетти Грэйбл, которая в то время зарабатывала около $200 тыс. за фильм, и Джуди Холлидэй. Последняя отказалась от участия в проекте, так как считала, что блондинку должна играть только Кэрол Ченнинг, воплощавшая этот образ на бродвейской сцене. Только после успеха картины «Ниагара» с Монро в главной роли Занук согласился с Хоуксом, и её кандидатуру утвердили.

Несмотря на то что и Расселл, и Монро были приняты на главные роли, их гонорары значительно разнились. В одном из последних интервью Мэрилин Монро вспомнила о неуважении к ней со стороны руководства студии и рассказала, что она получала $500 в неделю, в то время как оплата Рассел была в разы больше.

«Помню, как я получила роль в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Джейн Рассел играла брюнетку, а я — блондинку. Она за свою роль получила $200 тыс., а я получала по $500 в неделю, но, знаете, для меня это были довольно большие деньги. Она, кстати, относилась ко мне просто замечательно. Единственная проблема была в том, что у меня не было своей гримёрной», — цитирует артистку The Guardian.

Такая разница возникла из-за того, что Монро, по мнению авторов картины, не являлась звездой, в отличие от её напарницы по фильму.

«Смотрите, я — блондинка, а фильм называется «Джентльмены предпочитают блондинок», — ответила тогда Монро создателям фильма.

© Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»/imdb.com

Тем не менее исполнительницы основных ролей хорошо ладили между собой. В автобиографии My Path and My Detours: An Autobiography («Мой путь и мои обходы: Автобиография») в 1985 году Джейн Расселл писала, что называла коллегу по фильму Блонди и описывала её как «очень застенчивую и очень милую (девушку. — RT), к тому же гораздо более умную, чем думают люди».

По словам артистки, её коллега страдала от собственного перфекционизма, из-за чего съёмочный процесс давался ей трудно: Монро часто просила переснять кадры с ней, потому что была не удовлетворена результатом, в то время как Ховарда Хоукса устраивал весь отснятый материал.

Во время съёмок на площадке нередко присутствовал учитель Монро по актёрскому мастерству. Как писала Расселл, однажды постановщик запретил преподавателю появляться во время производства киноленты, отчего блондинка стала нервничать и регулярно опаздывать на съёмки. Когда она отказывалась выходить из гримёрки, Расселл была единственной, кто мог её уговорить приступить к работе.

В то время как внешность и актёрские данные Монро всех устраивали, её голос не нравился владельцам студии: они считали его глупым и поначалу хотели полностью дублировать актрису. Но американская певица Марни Никсон убедила Fox, что голос Монро отлично подходит к её образу. В итоге Никсон исполнила только пару фраз из песни Diamonds Are a Girl's Best Friend вместо Монро.

Танцевальные номера и культовые образы

Ни Джейн Расселл, ни Мэрилин Монро не были профессиональными танцовщицами, а в фильме им предстояло немало двигаться под музыку. Танцевальные номера для актрис разрабатывал хореограф Джек Коул. Он осознавал, насколько невелик их навык, и придумывал движения, которые не только вписывались в их возможности, но и дополняли друг друга.

Как вспоминала Кристина Райс в книге Mean... Moody... Magnificent! Jane Russell and the Marketing of a Hollywood Legend («Злой... Угрюмый... Великолепный! Джейн Рассел и маркетинг голливудской легенды»), Расселл поражала упорность Монро: в то время как брюнетка уходила в конце дня домой, Блонди оставалась и репетировала номера.

Помимо яркого антуража, музыки и очарования главных героинь, знаменитым фильм сделали наряды Лорелей. Благодаря её образам в ленте Монро стала одной из икон стиля в Голливуде — до сих пор женщины всего мира копируют образы Монро, в том числе те, что были в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».

Костюмами на съёмочной площадке занимался художник Уильям Травилла, работавший также в проектах «Как выйти замуж за миллионера» и «Поющие в терновнике». Одним из самых запоминающихся нарядов Монро в ленте было легендарное атласное платье розового цвета, в котором героиня исполняла композицию Diamonds Are a Girl's Best Friend. Правда, изначально в этом эпизоде актрису думали одеть только в полоски чёрного бархата и стразы. Предполагалось, что так она будет напоминать бриллиантовое ожерелье, что подходило по смыслу к песне. В итоге авторы ленты вместе с художником отказались от этого дизайна — студия сочла его слишком откровенным. Эффектное розовое платье шилось в последние минуты перед съёмками. В 2010 году аукционный дом Profiles in History выставил его на продажу, и наряд ушёл с молотка за почти $320 тыс.

Ещё одним не менее ярким нарядом Монро в ленте было струящееся золотое платье. Как пишет Marie Claire, чтобы оно идеально сидело, Травилла шил его прямо на актрисе и не прогадал: даже несмотря на то что Лорелей появилась в этом платье всего на несколько минут, костюм всё равно запомнился многим. К слову, серьги, которые дополняли образ Монро в этом платье, были проданы за $112,5 тыс.

© Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»/imdb.com

Кассовые сборы и первые отзывы

Тандем брюнетки Джейн Расселл и блондинки Мэрилин Монро подарил фильму как зрительский успех, так и коммерческий. В прокате проект «Джентльмены предпочитают блондинок» собрал около $12 млн и вошёл в десятку самых кассовых фильмов 1953 года, а зрители за прошедшие годы оценили картину в 83% на Rotten Tomatoes и 7,1/10 баллов на IMDb. Российской аудитории, судя по «Кинопоиску», лента понравилась чуть больше — на сегодняшний день у неё оценка 7,7.

Кинокритики также позитивно приняли фильм: в первых рецензиях многие эксперты хвалили картину, а те, кого сюжет не зацепил, по достоинству оценивали актёрскую игру Монро и Расселл.

Так, например, Уильям Брогдон из Variety в 1953-м называл фильм ярким киношоу с достаточным количеством сарказма и эскапизма.

«Вместе две эти женщины — выдающиеся достоинства кинокартины как с практической точки зрения, так и в плане зрелищности. Джейн Расселл сразу выделяется: она исполняет свои реплики и песни с присущим ей комедийным талантом, который она уже демонстрировала ранее. Мэрилин Монро не уступает ей со своей новоявленной способностью одним своим присутствием делать любую песню сексуальнее и любую сцену — зрелищнее», — заявил эксперт.

Босли Кроутер писал в The New York Times, что обе героини притягивают к себе зрительские взгляды и удерживают внимание до финала ленты: «Есть в Джейн Расселл и Мэрилин Монро что-то такое, что заставляет не сводить с них глаз, даже если они мало чем или совсем ничем не заняты. Можете называть это природной притягательностью. Или изысканным кокетством. Можете называть это как угодно».

Хелен Бауэр из Detroit Free Press назвала сюжет забавным и увлекательным, а также отметила дуэт главных актрис.

Также по теме Захватывающая история и масштабные декорации: 60 лет назад вышла биографическая драма «Клеопатра» Экранизация биографии легендарной царицы Египта Клеопатры с Элизабет Тейлор в главной роли вышла на экраны 60 лет назад, была...

«Кому-то в голову пришла потрясающая мысль — снять в одном фильме (с Монро. — RT) Джейн Рассел и построить для неё роль Дороти так, чтобы она составляла конкуренцию Лорелей Ли (Мэрилин Монро). Вместе девчонки — отличная команда, а фильм — отличная картина», — подчеркнула она.

Успех ленты стал воодушевляющим для владельцев Fox. Спустя время они решили воссоединить дуэт Расселл и Монро. В 1954 году студия предлагала им вместе сняться в комедии «Как быть очень, очень популярным» (1955), но актрисы отказались, и на главные роли были утверждены Бетти Грэйбл и Шири Норт.

Совместных проектов у Монро и Расселл больше не было. Однако последняя всё же вернулась потом к образу жгучей шоу-гёрл в ленте «Джентльмены женятся на брюнетках», снятой по роману Аниты Лус и срежиссированной Ричардом Сейлом. По названию может показаться, что картина является продолжением хита 1953 года, но это отдельная история, в которой две сестры-танцовщицы по фамилии Джонс отправляются в Париж, чтобы обрести славу. Вместе с Расселл в ленте главную роль исполнила актриса Джин Крейн.