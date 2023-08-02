«Здесь жизнь с элементами юмора»: в Москве завершились съёмки сериала «Мендельсон»

Сюжет сериала «Мендельсон», съёмки которого завершились в Москве в июле, вращается вокруг офицера ВДВ Владимира Мендина (позывной Мендель). Герою в наследство от бывшего командира достаётся свадебный салон, однако вдова генерала и её спутник не в восторге от такого поворота событий и стремятся отобрать предприятие у нового владельца. Центральные роли в проекте исполнили Владимир Сычёв, Виктор Бычков, Лиза Моряк, Марина Федункив, Ольга Тумайкина и другие. Режиссёром выступил Гарик Петросян («Вася не в себе», «Слон», «Звёздный суд»).

В конце июля в Москве завершились съёмки сериала «Мендельсон», производством которого занималась киностудия братьев Андреасян Enjoy Movies для онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ.

Главную роль исполнил Владимир Сычёв («ДМБ», «Физрук», «Десантура»). Его герой Мендель в одиночестве воспитывает трёх дочерей. Однажды он получает неожиданное наследство, а вместе с ним приходит множество проблем. Теперь Менделю придётся заботиться не только о своих родных, но и о внебрачной дочери бывшего командира и её бизнесе.

«Мой герой — бывший вэдэвэшник. Его боевой командир умирает, а у него есть внебрачная дочь, которая не знает о существовании отца, хотя тот всячески помогал ей при жизни и сделал так, что у неё появился свадебный салон. У него была неверная супруга, и, зная, что, когда он скончается, будут попытки отобрать у дочери этот свадебный салон, он вписал в наследство моего героя Владимира с тем, чтобы 50% бизнеса было его, а он оберегал его и сохранил для дочери», — рассказал Сычёв.

Роль дочери покойного Лены досталась актрисе Лизе Моряк, которая описала персонажа как сильную и уверенную в себе бизнес-леди, не прогибающуюся под клиентов и точно знающую, как организовать свадебное торжество так, чтобы «жених не сбежал». В этом кроется её личная драма: брак самой героини не состоялся, поскольку жених струсил и в последний момент скрылся.

Одновременно с историей о свадебном салоне развивается сразу несколько любовных линий, причём представителей разных поколений.

«Это семейная история про любовь. Про взаимоотношения детей и родителей. Отношения есть и у детей — чувства и любовь между собой, и у моего героя с владелицей свадебного салона, и у отца моего героя — то есть несколько поколений, которые находят свою любовь, и всё в этих отношениях крутится-вертится», — рассказал Сычёв.

Фото со съёмок сериала «Мендельсон»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Отца главного героя играет исполнитель легендарной роли Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» Виктор Бычков. Он уточнил, что сюжет «Мендельсона» — это «жизненная ситуация человека, у которого в личном плане не всё складывается, как он хотел, а обстоятельства вынуждают его искать маму для своих дочек».

Режиссёр ленты Гарик Петросян добавил, что их шоу не утрированная комедия, а жизненная история.

«Здесь жизнь с элементами юмора, потому что делать искусственную комедию — это всегда плохо. Поэтому у нас комедия положений, когда главный герой попадает в ситуации, куда он сам себя и загнал, и из них пытается выбраться», — рассказал постановщик.

Довольно колоритной получилась пара главных антагонистов сериала. Основной отрицательный персонаж — это героиня Ольги Тумайкиной Раиса, которая стремится любыми способами заполучить свадебный салон нежданной падчерицы.

«Помните выражение «Своя рубашка ближе к телу»? У неё (Раисы. — RT) в гардеробе столько рубашек, которые она хочет присвоить... Она человек одинокий, поэтому имеет право жаждать большего благополучия, в том числе финансового. Как для настоящей бизнес-леди, возможно, для неё не существует никаких критериев, которые в обычном мире принято называть порядочностью, избирательностью, какой-то личной чистоплотностью, великодушием. Моя героиня это всё отвергает, потому что «ничего личного — просто бизнес», — раскрыла Тумайкина детали характера Раисы.

Фото со съёмок сериала «Мендельсон»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Поскольку Раиса не испытывает моральных дилемм, методы для достижения целей выбирает зачастую довольно спорные. За 12 серий сезона персонажи переживут немало волнительных моментов и неприятностей.

«Там у нас будет много приключений. Вдова-изменщица будет всячески мешать, стараться отжать этот салон с группировкой преступных элементов, детей украдёт — много интересного: погони, драки», — обещает Владимир Сычёв.

Помогать злодейке в осуществлении её коварных планов будет Иван в исполнении Тимура Батрутдинова, впервые примерившего на себя роль отрицательного героя.

«Тимур всегда был таким добрым, классным, смешным персонажем. И на первой встрече с ним я говорю: «Готов быть плохим?» А он: «Я никогда в жизни не был плохим, я всегда был добрым». Я ему говорю: «Ну ты готов выйти из зоны комфорта?» А он отвечает: «Я только рад, потому что мне всегда предлагают только добрых и смешных ребят, а я хочу попробовать что-то другое. Поэтому мы ему и предложили эту роль», — рассказал Петросян.

Сам Батрутдинов рассказывал о новом для себя амплуа с гордостью, уточнив, что даже выполнял некоторые трюки, в результате чего получил лёгкую травму — на запястье артиста красовался пластырь.

«Я антагонист. Я тот самый плохой парень, который приходит и всё портит, мешает хорошему герою дойти до своих хороших целей… А это — маленькая дружеская производственная травма. Владимир Сычёв, главный герой, прилюдно, перед камерами и микрофонами меня избивал, окунал головой в торт, в общем, всячески подчёркивал отрицательность моего персонажа вымещением своей доброй злобы в мой адрес», — говорит Батрутдинов.

Фото со съёмок сериала «Мендельсон»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В процессе съёмок актёры не только дрались, но и провели какое-то время, будучи подвешенными на кране: таким образом снимался прыжок с парашютом. Хотя, по словам Лизы Моряк, самой сложной сценой для неё оказался эпизод, который снимался в деревне. Девушка призналась, что боится лошадей и коров, а по сюжету её героиня должна была изображать одну из собственных клиенток, фотографии свадьбы которой оказались случайно утеряны. Чтобы не упасть в грязь лицом, хозяйка свадебного салона решилась на отчаянный шаг: переснять чужую фотосессию. Для этого нужно было восстановить сцену деревенской свадьбы, где гости перетягивали ленту, привязанную к рогам коровы.

«Коровы, говорят, не лягаются, — вспоминает Моряк, — но могут ударить так хвостом, что мало не покажется. Когда мы подошли к корове, она начала сильно мычать… В общем, я перепугалась, попросила, чтобы ленту растянули, а меня убрали на три метра назад. В итоге я находилась немного в стрессе».

Нашлось место и для импровизации. Как рассказал Тимур Батрутдинов, новый опыт игры антигероя настолько его захватил, что он добавил к чертам и истории Ивана деталь, изначально в сценарий не входившую.

«Такой момент: мой персонаж — личный охранник. Но есть одна вещь, которая не прописана в сценарии и которую мы держим в голове. Я бывший стриптизёр. Именно поэтому я и стал любовником одной из главных героинь. Она, скорее всего, со мной познакомилась в стриптиз-клубе и заодно решила: «А пускай он у меня ещё и охранником будет». И это вообще никак не прописано в сценарии, но, как говорится, зерно роли позволяет чувствовать. Если что, я не работал стриптизёром. И даже не работал охранником», — уточнил артист.

Все актёры, работавшие над «Мендельсоном», независимо друг от друга отмечали, что на съёмках царила лёгкая и непринуждённая атмосфера, работать в которой было очень приятно. Свою догадку о причинах этого высказал Виктор Бычков.

«Вообще, актёр должен быть ребёнком. Поэтому здесь работают только дети. Ребёнок — человек очень искренний, не циничный. Он своим поведением может либо украшать, либо баловаться — но не разрушать. Это взрослые разрушают, придумывают какие-то вещи», — поделился размышлениями актёр.

Точная дата премьеры пока неизвестна. Ожидается, что лента выйдет в 2023 году.