Роман в формате каталога и новая Ахерн: в июле выходят книги «Хоррормолл», «Все цвета моей жизни» и другие

В июле российские книжные издательства порадовали читателей такими новинками, как интеллектуальное фэнтези «Ворр» писателя Брайана Кэтлинга (о таинственном и бескрайнем лесе) и уникальный по дизайну и сюжету мистический роман «Хоррормолл» Грейди Хендрикса. Кроме того, онлайн вышел сборник эссе «История отечественного кино». Также в ближайшее время поклонники Сесилии Ахерн смогут познакомиться с её романом «Все цвета моей жизни» (о девочке, которая видит ауру людей), а интересующиеся физикой — узнать больше о науке из книги Феликса Фликера «Магия физики. Как управлять тайными силами материи, создавать вещества из квантового мира и вызывать кристаллы из хаоса». Нуждающимся в поддержке подойдёт сборник Зои Арефьевой «Обнимашки с мурозданием. Тёплые сказки о счастье, душевном уюте и звёздах, которые дарят надежду».

«Ворр», Брайан Кэтлинг (АСТ)

Новый интеллектуальный фэнтезийный роман писателя, поэта и скульптора Брайана Кэтлинга — это первая книга в трилогии о таинственном и не имеющем границ лесе под названием Ворр. Он расположился неподалёку от колониального города Эссенвальд. В чаще обитает множество разных созданий — ангелы, демоны, воины, жрецы. Ходят слухи, что в глубине Ворра до сих пор существует Эдемский сад.

Попав в это место однажды, выйти из него не получится — лес стирает память и искажает время. Но главного героя — бывшего британского солдата — вероятность потеряться в Ворре не останавливает. Он намерен стать первым человеком, пересёкшим загадочные заросли из одного конца в другой. Вооружившись луком, он начинает своё долгое путешествие. Однако местные жители опасаются последствий любопытства человека. Они нанимают стрелка из племени аборигенов, который во что бы то ни стало должен остановить путника. Со временем правда и вымысел смешиваются воедино, охотники превращаются в жертв, и судьба каждого персонажа зависит лишь от воли самого Ворра.

В книге читатели смогут окунуться в таинственный и бескрайний мир, созданный автором, и познакомиться с большим количеством невероятных существ и явлений.

«— Я смутно припоминаю уничтоженный лес; сломанные стволы и разрубленные корни; край грязи и смерти, озарённый громом и молнией, рвавшими людей на части. Но это было давно и далеко от места, где мы сейчас стоим.

Снова ложь.

— Ты был один? Какие существа там обретались, кроме людей?

Уильямс замолк, словно в размышлениях, медленно сдвигая руку в угол холщовой сумки.

— Я могу вспомнить только двух: мулов и ангелов, — механизм пистолета взвёлся со щелчком, и он выхватил его, роняя сумку на землю. Но ему было не тягаться со скоростью возмущения. Не успел он заключить выстрел, как Сидрус ринулся через пространство между ними, вознося одну из тростей в дуге снизу вверх, с опытным обнажённым клинком. Тот отделил сумку и лямку, рассекая сухожилия на руке Уильямса. Сидрус кружился вокруг Лучника сплошным пятном; он оказался за его спиной прежде, чем его вскрик достиг ушей священника.

— С меня довольно твоей насмешливой лжи!

Уильямс схватился за кровоточащую руку; остальной мир ушёл из-под ног».

© Издательство АСТ

«История отечественного кино» («Кинопоиск», «Букмейт»)

Сборник эссе «История отечественного кино» создан по мотивам цикла коротких видео «Люди с киноаппаратами», выложенных на YouTube-канале «Кинопоиска». Серия роликов, как и книга, посвящена миру кинематографа.

Всего в книге семь глав, охватывающих все этапы развития кино в стране. Так, читатели смогут узнать, как зарождался отечественный кинематограф, какие фильмы были в сталинскую и оттепельную эпохи, а также о лентах периода перестройки и современных картинах.

Кроме того, в каждой из глав есть полезная информация, которая не вошла в видеоролики, и детальные описания сцен из фильмов.

«Детская коляска, которая скатывается по ступеням одесской лестницы. Ветви деревьев, тянущиеся к лицу мёртвого комсомольца. Большой театр, сложенный пополам. Эти кадры созданы, чтобы врезаться в память. За первое десятилетие советский кинематограф проделал невероятный путь от полной разрухи до всемирного успеха и подарил зрителям визуальные образы на все времена.

Этот период принято называть авангардом — временем смелых экспериментов и новаторских приёмов, когда кино было очень молодо, а любое госзадание воспринималось как вызов. Продолжалась эта эпоха от начала двадцатых до середины тридцатых, однако с её последствиями каждый из нас сталкивается до сих пор. До того, как Стивен Спилберг показал в «Списке Шиндлера» девочку в красном пальто, Сергей Эйзенштейн поражал современников красным флагом в «Броненосце «Потёмкин». А без монтажных экспериментов советских режиссёров двадцатых годов не было бы ни пламенных документальных фильмов Майкла Мура, ни эффектной драматургии битв «Мстителей», ни сбивающего с толку контраста между изображением и музыкой в «Бешеных псах».

Так чем был советский киноавангард двадцатых годов? Как и в случае с французской новой волной, мы не всегда можем точно определить границы авангарда, однако он до сих пор остаётся одним из самых влиятельных течений в истории мирового кино».

«Все цвета моей жизни», Сесилия Ахерн («Азбука-Аттикус»)

Популярный европейский автор любовных романов Сесилия Ахерн радует поклонников своего творчества новой жизнеутверждающей книгой.

В центре сюжета — Элис Келли, которая с самого детства обладает редким даром. Она способна различать ауру человека по цветам, чувствовать и видеть его настроение. Золотой бывает только у новорождённых и ещё не появившихся на свет детей, розовый означает спокойствие и доброту, вязкий зелёный вперемешку с чёрным — всепоглощающую тоску, а бурый красный передаёт гнев. В семье Элис только старший брат имеет розовый окрас. Отца у них нет, а мать Лили, страдающая от психического расстройства, чаще всего душит всех вокруг своим отчаянием, злобой и жестокостью, лишь изредка даря что-то похожее на заботу.

На пути у Элис встречаются как искренние и позитивные люди, так и злобные. Аура помогает героине понять, кому можно открыться. Правда, окрасить себя счастливыми красками получается у неё не сразу. Впервые она находит применение своей особенности и в то же время обретает внутреннюю гармонию в природе и уходе за растениями, а вторым шагом на пути к просветлению становится её необычная подруга.

Со временем девушка набирается мудрости и великодушия, совершая ошибки, но любовь найти так и не может. Всё меняется, когда Элис встречает мужчину, чью ауру она видеть неспособна.

Сесилия Ахерн признана и любима многими читателями по всему миру. Её книги не раз были экранизированы. Среди романов автора — «P. S. Я люблю тебя», «С любовью, Рози», «Там, где ты», «Веснушка», «Клеймо», «Время моей жизни» и другие.

«— Извините…

Я не поднимаю глаз. Я очень надеюсь, что стюардесса обращается не ко мне. Сердце тяжело колотится, а она во второй, а потом и в третий раз пробует привлечь моё внимание. Когда всё-таки приходится отреагировать на её изменившийся тон и посмотреть, я вижу перед собой дружелюбные глаза, красиво подведённые чёрным. На бейджике читаю имя — Гейл.

— Простите за беспокойство, но у нас тут мама с дочкой оказались на разных рядах. К сожалению, осталось только два соседних места. Вы не согласитесь поменяться? Можете занять 14 C или 18 F.

На лице матери написано волнение, она с надеждой смотрит на меня большими карими глазами. Дочь, чуть не плача, стоит рядом. Они крепко держатся за руки, как будто это единственное, что может удержать их вместе.

— Нет.

— Простите?

— Нет, — твёрдо повторяю я и опять отворачиваюсь к окну.

Цвета Гейл меняются.

— Я требую, чтобы вы перешли на другое место, — говорит она, моментально сменив тон.

— Но ведь вы спросили меня. Спросили, и я сказала «нет».

— Да, но теперь я вынуждена настаивать.

— Нет, — говорю я. — Брат купил мне два билета вот на эти два места. Никуда я отсюда не пойду.

Ребёнок — по правде сказать, не ребёнок, а девушка лет тринадцати — разражается слезами».

© azbooka.ru

«Хоррормолл», Грейди Хендрикс (АСТ)

Американский сценарист, писатель и журналист Грейди Хендрикс создал необычный мистический хоррор, напоминающий по дизайну торговый каталог. Действие романа разворачивается в крупном сетевом мебельном магазине «Орск», который, как упоминают персонажи книги, является дешёвым аналогом IKEA. Компания предлагает своим покупателям по более доступным ценам обставить дом со вкусом и изыском. В числе товаров — шкафы «Кноббл», комфортабельные кровати «Мюскк», рабочие столы с беговой дорожкой «Швыррь», кухонный гарнитур «Этажутт», стулья «Задл», кресла «Телохватт» для пожизненной фиксации и многое другое. Сотрудники «Орска» клиентоориентированы и всегда готовы прийти на помощь посетителям.

Одна из сотрудниц магазина в городе Кайахог — молодая девушка Эми, которая, в отличие от менеджера Бэзила, не считает эту работу делом жизни. Однако она нуждается в деньгах и старается удержаться в должности, поэтому изо дня в день продолжает выполнять все задачи и избегает начальника.

Рутина заканчивается, когда в магазине по ночам начинает происходить нечто странное — наутро сотрудники видят сломанные и испорченные товары, разбитые зеркала, порубленные на куски матрасы. На видео из камер наблюдения нарушителей заметить не удаётся.

Чтобы избежать наказания со стороны высшего руководства и найти виновных, нескольким ответственным работникам приходится остаться на ночь. Вот только никто из них даже не догадывается, насколько «Орск» в тёмное время суток может быть опасен…

«Начинался рассвет, и зомби брели, спотыкаясь, через парковку к дальнему её концу, увенчанному огромным бежевым коробом. Позже их воскресят лошадиные дозы «Старбакса», но пока эти мертвецы были едва живы. Причины смерти разнились: похмелье, ночные кошмары, эпично затянувшийся сеанс онлайн-игры, нарушенный циркадный ритм из-за привычки допоздна смотреть телевизор, непрестанно хнычущие дети, празднующие до четырёх утра соседи, разбитые сердца, неоплаченные счета, упущенные возможности, хворающие собаки, беспутные дочки, больные родители, полночный жор мороженого прямо у холодильника.

Но каждое утро пять дней в неделю (и все семь в праздничные недели) они тащились сюда, к тому, что никогда не менялось в их жизни, что всегда останется на месте, несмотря на дождь, снег, развод, смерти домашних питомцев — к работе».

© Издательство АСТ

«Магия физики. Как управлять тайными силами материи, создавать вещества из квантового мира и вызывать кристаллы из хаоса», Феликс Фликер («Азбука-Аттикус»)

Эта книга — лёгкое для понимания пособие по миру физики конденсированного состояния, то есть того, что находится непосредственно вокруг человека.

Читатели узнают много увлекательной и интересной информации из мира науки. Автор называет учёных волшебниками, сравнивает физику с магией и раскрывает некоторые секреты из этой области.

Так, например, в книге можно прочитать, что такое «физика грязи» или «сонолюминесценция», какими странными свойствами обладает вода и скольким градусам равна её критическая температура. Кроме того, писатель на примере изображений овец объясняет модель Изинга (магнетизма), а также рассказывает о симметричности кристаллов и их уникальных свойствах и о том, кем и когда впервые в лабораторных условиях был создан снежный кристалл.

«Первые паровые машины дали нам возможность поймать хаос. Начавшаяся в результате этого промышленная революция была своего рода сделкой с дьяволом: давая нам господство над материей и энергией, наши машины — как помогавший Фаусту демон Мефистофель — производят изменения в макроскопическом мире, исполняя наши делания в мире микроскопическом. Этот пращур физики конденсированного состояния привёл учёных в конце XIX века к печально известному теперь убеждению, что мы приближаемся к концу познания.

Но кто был истинным господином — Фауст или демон? Ещё в 1558 году Джамбаттиста делла Порта замечал в своей «Природной магии».

Есть два вида магии: первый отвратителен и злополучен, поскольку связан с нечистыми духами и состоит из заклинаний и греховного любопытства… Вторая магия есть магия натуральная, кою признают, используют и пылко чтят все превосходные мудрецы; ничто иное не пользуется ни большим уважением, ни большим почётом среди учёных мужей.

Таким образом, можно считать, что нам повезло, что мы решили сохранить вторую, но не первую. Сейчас мало кто верит в демонов; можно сказать, что именно изгнание этих демонов из рационального в остальном мышления привело нас к современной науке».

© azbooka.ru

«Обнимашки с мурозданием. Тёплые сказки о счастье, душевном уюте и звёздах, которые дарят надежду», Зоя Арефьева (АСТ)

Книга Зои Арефьевой — метафора добра, любви, надежды и гармонии. Каждая строчка пропитана душевностью. Автор убаюкивает читателя, дарит ему спокойствие и в то же время даёт возможность подумать о своей жизни, отыскать силы двигаться дальше. Написанный очень лёгким разговорным языком с использованием приятных образов, уменьшительно-ласкательных слов, сборник обволакивает приятными эмоциями. Это терапия для уставших взрослых.

Помимо текста, на страницах произведения есть воодушевляющие рисунки, не менее добрые и метафоричные. Как уточняет автор в прологе, это произведение отлично согревает замёрзших изнутри, как одеяло или шарф, действует как компресс на больное место и подходит тем, кто упал духом и, подобно черепашке, барахтается на спине и не может встать.

Герои — волшебные люди, животные, мысли, предметы, которые поддержат читателя в тоскливые и грустные моменты. Книга состоит из рассказов, не связанных друг с другом, поэтому необязательно читать её с первой страницы.

«От неожиданности душа вздрогнула: уже многие века никто не решался с ней заговорить. Честно говоря, она и сама не стремилась общаться. Её интересовало лишь предстоящее Небытие.

— Извините, можно с вами посидеть? — Не дожидаясь разрешения, рядом плюхнулось пухленькое плотненькое создание. Такое юное, светящееся, полное сил.— Мне очень хочется с вами поговорить! Я слышала, вы воплощались аж сто тыщ раз. Мне тоже скоро туда. Скажите, пожалуйста, а как там?

— Невероятно.

— Правда? Вот здорово.

— Невероятно больно, неприятно и неожиданно.

— Да-да, мы проходили это в школе, я читала. Я хочу, я готова!

— Готова она… а вот воздух первый раз расправит твои лёгкие, и ты заорёшь дурным голосом. Ты будешь плакать, тебе будет холодно, тебя будут обижать, предавать и говорить, что любят теперь не тебя. Тебе пообещают, ты поверишь и не дождёшься. На руках будут мозоли, на сердце шрамы.

— Бли-и-ин, как здоровски вы рассказываете! Спасибо вам большое. Жду не дождусь воплощения!

И юная душа вприпрыжку поскакала к своим.

На следующий вечер послушать рассказы старой души пришли двое. Потом ещё пятеро. Через неделю старая душа в азарте размахивала почти невидимыми руками и орала в голос перед толпой юных светлячков:

— А потом мы плыли на плоту в бушующем море и питались корой, которую мы отдирали от брёвен плота! На нас рычали акулы и морские скаты хлестали нас своими электрическими хвостами. И это было ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Так я умерла в сто пятнадцатый раз.

Следующим вечером юные души нашли на краю утёса лишь записку: «Спасибо, ребята. Ушла воплощаться. Увидимся».