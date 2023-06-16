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#поэZиярусскоголета

Солнечные дни: тест RT о лете в живописи

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RT
Цветущие сады и парки, дачи и города, залитые солнцем пейзажи и бытовые сцены. Лето — это не только самое плодотворное время для художников, но и неисчерпаемая тема для творчества. Хорошо ли вы знаете картины русских и зарубежных художников на летнюю тему? Проверьте свою эрудицию с тестом RT.
Солнечные дни: тест RT о лете в живописи
  • © Heritage Art/Heritage Images via Getty Images

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