Солнечные дни: тест RT о лете в живописи

Цветущие сады и парки, дачи и города, залитые солнцем пейзажи и бытовые сцены. Лето — это не только самое плодотворное время для художников, но и неисчерпаемая тема для творчества. Хорошо ли вы знаете картины русских и зарубежных художников на летнюю тему? Проверьте свою эрудицию с тестом RT.

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