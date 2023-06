«Возвращение в былую форму»: что говорят о шестом сезоне «Чёрного зеркала»

15 июня вышел шестой сезон популярного сериала «Чёрное зеркало» и появились первые рецензии критиков. В пяти новых эпизодах сценаристы вновь раскрывают тему влияния технологий на человека. По мнению многих экспертов, авторы проекта уделили больше внимания не технологиям, а историям людей. Кроме того, действие серий зачастую затрагивает прошлое, а не будущее.

В четверг, 15 июля, на стриминговом сервисе Netflix вышел шестой сезон сериала «Чёрное зеркало», который состоит из пяти эпизодов — Joan Is Awful («Джоан ужасна»), Loch Henry («Лох-Генри»), Beyond the Sea («За морем»), Mazey Day («День Мэйзи») и Demon 79 («Демон 79»). Как и прежде, каждая серия — это отдельная история о людях в эпоху развития новых технологий. Между собой эпизоды связаны лишь небольшими деталями.

Роли в них исполнили такие артисты, как Зази Битц, Аарон Пол, Кейт Мара и Сальма Хайек. Одним из сценаристов вновь выступил Чарли Брукер. Он работал над всеми предыдущими сезонами.

Зарубежные критики заранее посмотрели новые эпизоды и теперь делятся мнениями о проекте в рецензиях. Большинство журналистов положительно оценивают шоу, делая акцент на том, что перерыв в почти четыре года пошёл авторам ленты на пользу и новый сезон получился более необычным и непредсказуемым, в отличие от, например, пятого.

По словам Энджи Хан, автора The Hollywood Reporter, реальность догнала «Чёрное зеркало»: серии, которые после выхода долгое время были лишь напоминанием будущего, теперь идут в ногу с реальным временем, где искусственный интеллект постепенно занимает место человека.

Хан отмечает, что авторы проекта вернулись с новыми силами и идеями. В отличие от пяти предыдущих сезонов, где серии были плотно взаимосвязаны с будущим, и в них показывалось то, как технологии могут изменить человеческую жизнь, истории шестой части, по мнению Хан, кажутся менее пророческими и не зациклены на основной идее.

«В шестом сезоне «Чёрное зеркало» освобождается от своих основополагаюших предпосылок и предстаёт в менее предсказуемой ипостаси», — пишет журналист.

Она объяснила, что в новых эпизодах меньше внимания уделяется самим технологиям и намного больше — человеческой истории, «осознанному прошлому и настоящему».

Похожую точку зрения высказал Дэниел Д’Аддарио из Variety: «Освежающе нециничное возвращение в былую форму».

Действие трёх серий разворачивается в более ранние десятилетия, ещё одной — в настоящем, но затрагивает прошлое. Первый эпизод, по словам Энджи Хан, заметно отличается от остальных. Его героиня по имени Джоан смотрит на аналоге Netflix сериал «Джоан ужасна», в котором её саму играет Сальмы Хайек, демонстрируя худшие стороны зрительницы.

«Умопомрачительная история, пронизанная мрачным юмором, в которой современные тревоги по поводу слежки переплетаются с рассуждениями о пустоте «контента» и вопросами о том, от каких прав мы, собственно, отказываемся, соглашаясь на все эти «условия и положения», которые мы никогда не удосуживаемся прочитать», — заявляет Хан.

По мнению Д’Аддарио, все серии разные по качеству повествования и воплощению, однако в целом новый сезон интересен и не похож на предыдущие. Кинокритик уточняет, что персонажи во вселенной «Чёрного зеркала» всегда были либо жертвами технологий, либо пользовались новшествами, потакая своим низменным желаниям. Такое «циничное мировоззрение» присутствует и в новых эпизодах, но в этот раз авторы скрасили его любопытством и юмором.

«Брукер пробует новые вещи в том, что касается его искусства и его персонажей — и даже когда они ужасны, здесь куда явственнее проглядывается человеческая составляющая внутри машины», — заключает Д’Аддарио.

Эксперт из Collider Карли Лейн солидарна с коллегами: после просмотра сезона она сделала вывод, что в этот раз кинематографисты сменили акценты в сериале.

«Новый сезон осмеливается предложить зрителям поразмыслить о том, каким образом мы «потребляем» те или иные истории, а также задаться вопросом, не подпитываем ли мы самые дегуманизированные элементы внутри самих себя, когда мы смотрим что-то просто из некого злорадства», — поясняет Лейн.

Эксперт считает, что первый эпизод является отличным примером смены курса авторов шоу. Она пишет, что в этой серии сценаристы не только самоиронично показали, какой контент они создают и что выходит на Netflix, но и то, как зрители предпочитают сюжеты с негативным оттенком и склонны поглощать всё из категории правдивых криминальных историй.

«Из всех созданных Брукером сезонов «Чёрного зеркала» этот сезон, во многом, представляется наиболее амбициозным — визуально обстоятельства действия и, собственно, сами истории не напоминают здесь ничего из того, что было ранее», — подводит итог Карли Лейн.

Среди всех отзывов есть и менее хвалебные: некоторые журналисты считают, что в сезоне много неудачных серий. Например, Саманта Нельсон из IGN заявила, что большая часть получилась провальной. По её мнению, самыми яркими и интересными оказались эпизоды Joan Is Awful («Джоан ужасна») и Demon 79 («Демон 79»). Остальные же истории, как пишет Нельсон, либо со слабопроработанным повествованием, либо не соответствуют потенциалу заявленной темы.

Кинокритик Люси Манган в своей рецензии для The Guardian называет весь сезон — прекрасной коллекцией новых эпизодов, но, по её мнению, ни один из них не запомнится зрителям так, как лучшие серии прошлых лет: в частности, Манган выделяет истории «Враг народа» и «Сан-Джуниперо» из третьего сезона, а также «Я скоро вернусь» из второго.