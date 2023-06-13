О личных драмах легко и с юмором: в сети и на телевидении выходит сериал «Вика-ураган»

На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier стартует показ сериала «Вика-ураган» с Аглаей Тарасовой в главной роли. Её героиня, обладающая взбалмошным характером, случайно выбивает глаз незнакомцу и оказывается в колонии. Выйдя на свободу через несколько лет, она понимает, что её никто не ждал: мать сделала из её квартиры секс-шоп, муж вступил в отношения с её подругой, а их общего сына, раньше никакими недугами не страдавшего, сдал в интернат для детей с расстройствами аутистического спектра. Несмотря ни на что Вика не намерена сдаваться: она не без приключений забирает сына и пытается заново устроить свою жизнь.

Во вторник, 13 июня, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier начинается показ комедийного сериала «Вика-ураган». Сценаристами ленты, включающей 16 серий, выступили авторы таких хитов, как «Ольга», «Воронины» и «Чики». Главную роль исполнила Аглая Тарасова («Лёд», «Марафон желаний»). Вместе с ней в сериале снимались Антон Филипенко, Николай Фоменко, Ирина Розанова, Иван Добронравов, Полина Шашуро и другие. Журналистам показали первые две серии картины.

Сериал полностью оправдывает своё название: Вика вовсю «ураганит» с первых кадров. За один примерно 20-минутный эпизод она успевает влезть на дерево, выбить незнакомцу глаз дверным ключом, отсидеть в колонии, выпрыгнуть из автомобиля на ходу и подраться. И не то чтобы всё это было продиктовано обстоятельствами — просто нрав у Вики очень своеобразный.

Интересно, что героиня создавалась как своего рода борец за справедливость — похожий на Данилу Багрова из «Брата», только в юбке и с проблемами, прилагающимися к этой юбке. Однако задумку реализовать не получилось: либо трудности уж слишком женские, либо просто жанр не подходящий. Однако персонаж вышел яркий, сходу задающий тон сериалу и создающий вокруг себя хаос. Помогает Вике в этом очень зажигательный и любящий выпить участковый (Николай Фоменко), а также подруга Катя (Полина Шашуро).

Всё это делает сериал очень весёлым и увлекательным, между тем основной сюжет ленты довольно драматичен. Вика вполне счастливо жила с мужем и воспитывала сына, однако её жизнь изменилась в одно мгновение: она решила проучить нарушителя спокойствия на детской площадке, случайно оставила его без глаза, попала на несколько лет в колонию, а, выйдя на свободу, обнаружила, что её муж в отношениях с её же подругой, которая ждёт ребёнка, собственный сын, бывший здоровым, когда она его оставила, находится в интернате для детей с расстройствами аутистического спектра, а родная мама героини превратила квартиру дочери в секс-шоп. Вику на свободе, оказывается, никто и не ждал.

© Кадр из сериала «Вика-ураган» (2022)

Первым делом героиня решает вызволить сына, что оказывается не так просто. И дело даже не в том, что никто не горит желанием его отдавать: мальчик и сам к маме не рвётся. Он сидит с коробкой на голове, не позволяет никому вторгаться в его личное пространство, дотошно придерживается некоего расписания, а с мамой первое время даже не общается и вообще будто даже не узнаёт её.

«Похищение» ребёнка неизбежно оборачивается большим приключением с попыткой угона полицейского автомобиля и потерей участковым табельного оружия. А с этого момента лента, сначала казавшаяся поверхностной комедией, обнаруживает непростую драматичную и психологичную основу.

Прежде всего Вике, по-видимому, никогда не сталкивавшейся с детьми с подобными особенностями, приходится резко погружаться в новый мир и искать способы существования в нём. Если сначала она утверждает, что ребёнок абсолютно здоров, то со временем начинает принимать и странный график с требованиями сына сменить одежду прямо сейчас, на улице, и его непонятные претензии к форме булки (сначала она не подходит, потому что круглая, а потом — потому что была круглой), и коробку, без которой он отказывается ходить. При этом Вика не отчаивается, а с сыном продолжает общаться на равных. Естественно, даже здесь нашлось место юмору, например, в сердцах выброшенной коробке приходится срочно искать замену, а находится она всё в том же секс-шопе.

В первых сериях также звучит намёк на непростые отношения Вики с матерью, однако в каком именно направлении будет дальше разворачиваться сюжет — угадать невозможно.

Лёгкость повествованию придаёт музыкальное сопровождение: на экране, в том числе порой в драматичных моментах, звучат российские поп-хиты разных лет, чаще всего — «Лёлик» группы «Фабрика». Настроение задаёт и очень органичная в своём образе Аглая Тарасова. Дерзкая и решительная, и в то же время чувствительная в том, что касается личного, она порой выбирает не самые оптимальные и безопасные способы решения проблем, но не останавливается и не ломается ни перед чем, идя напролом к своим целям.

Интересно, что большинство трюков Аглая Тарасова исполняла сама, поскольку это, по словам актрисы, помогает сблизиться с героиней. И это ей полностью удалось: не остаётся сомнений в том, что она не только понимает Вику, но и получает большое удовольствие, находясь в этом образе.

Практически не отстаёт от неё по обаянию и Полина Шашуро в образе дерзкой, гоповатой Кати, которая в душе оказывается очень отзывчивым человеком и хорошим другом. Остальные актёры в двух сериях не имели возможности раскрыться в полной мере, но создаётся общее впечатление, что все находятся на своих местах, за исключением, разве что, Антона Филипенко, сыгравшего мужа главной героини. Химия между ними отсутствует настолько, что в начале сериала кажется, будто Вика общается не с супругом, а с, например, дядей. Впрочем, гармоничность этой пары не так важна, поскольку семейная идиллия очень быстро заканчивается.

Сериал «Вика-ураган» моментально увлекает своим юмором и взбалмошным характером героини, которая, попадая в разные глупые ситуации в борьбе за справедливость, быстро становится понятной и близкой зрителям. Радует и то, что авторы сериала поднимают глубокие и важные темы, а с учётом лёгкой подачи идея рассказать такую историю кажется особенно многообещающей. Главное, чтобы в освещении некоторых вопросов кинематографистам удалось сохранить корректность и объективность.