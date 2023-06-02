Джаз, сказочный фолк и утопический мир электронной музыки: российские музыкальные фестивали лета 2023 года

Летом в России пройдут несколько крупных музыкальных фестивалей, в том числе VK Fest, «Дикая мята», «Ласточка-Fest» и «YLETAЙ». Поклонников джазовых мотивов может заинтересовать масштабный Moscow Jazz Festival, интеллектуальный Chess & Jazz и международные «Джазовые сезоны». Желающих окунуться в сказочную атмосферу будут ждать на фолк-мероприятии «Вереск», а любители электронной музыки соберутся на крупном фестивале Signal. Об этих и других грядущих музыкальных мероприятиях — в материале RT.

«Вереск»

(9—11 июня, Липецкая область)

В 2023 году фолк-фестиваль «Вереск» пройдёт в сказочной тематике. На двух сценах выступят порядка 30 музыкальных групп, среди которых «Тролль гнёт ель», «Канцлер Ги», «Марко Поло», Green Crow, Teufelstanz, «Сколот» и другие коллективы.

В атмосферу сказки гостей также погрузят рок-опера «Легенда о драконе», огненное шоу, танцевальные номера в этно-стиле, рыцарский турнир «Стальной волк» и множество других развлечений как для взрослых, так и для детей.

Помимо прочего, на фестивале будут работать площадки, посвящённые оздоровительным программам. Все желающие смогут узнать о принципах работы с телом, освоить гимнастику с палками по системе «Белояр». Занятия будет вести лицензированный тренер.

Летняя программа в парке Горького

(9 июня — конец лета, Москва)

«Яндекс.Музыка» в парке Горького планирует насыщенную летнюю музыкальную программу. На площадке «Плюс Дачи» весь сезон будут звучать композиции популярных исполнителей.

Откроется событие 9 июня концертом Slava Marlow, во время которого артист исполнит 14 треков вместе с симфоническим оркестром Opensound Orchestra. На сцене прозвучат известные песни и треки из альбома «Тузик». На выступлении будет сурдопереводчик, который поможет понять текст неслышащим гостям.

В июне посетителей «Плюс Дачи» ждёт необычная рэп-пьеса, режиссёром которой выступает Юрий Квятковский. В рамках представления выступят хип-хоп-исполнители новой школы, в частности Soda Luv, Sqwoz Bab, Lizer и Seemee.

Июль начнётся с вечеринки Backyard party, на которой выступят известные диджеи. Москвичи и гости столицы смогут послушать музыку, потанцевать, а также принять участие в спортивных развлечениях. Кроме того, в середине лета ожидается караоке-вечер с участием артистов разных жанров.

Организаторы обещают, что летнюю программу закроет выступление одного из самых ярких исполнителей России — его личность держат в секрете.

Гости также могут посетить образовательные встречи для начинающих музыкантов, которые будут проводить члены созданного для продвижения творчества музыкантов сервиса BandLink.

Stereoleto

(10—11 июня, Санкт-Петербург)

Фестиваль Stereoleto ежегодно проходит в Северной столице с 2002 года и считается одним из старейших музыкальных событий города. В 2023-м он вновь состоится в «Севкабель Порту».

Гостей будут развлекать около 40 артистов на трёх сценах. Среди хедлайнеров — Баста, Лев Лещенко, Владимир Кузьмин, Тося Чайкина, Драгни, Дельфин, «Альянс» и другие.

В перерывах между выступлениями на территории мероприятия посетители смогут поесть на фуд-корте и приобрести изделия местных брендов на память.

«Дикая мята»

(16—18 июня, Бунырево, Тульская область)

Ещё один крупный российский музыкальный фестиваль вновь пройдёт в живописном селе Бунырево. Как и прежде, гости смогут поселиться в своей палатке или в готовом кемпинге с бесплатной водой и горячим душем. Также есть возможность арендовать типи или дом в местном глэмпинге.

Петь для посетителей в этот раз будут Леонид Агутин, The Hatters, «Нейромонах Феофан», Lumen, «Заточка», Найк Борзов, «Слот», Stigmata, а также «Аффинаж», Alai Oli и Zoloto.

Помимо музыки, организаторы «Дикой мяты» подготовили другие развлечения и оздоровительные практики: будут работать площадки для занятия спортом, йогой, цигуном, запланированы танцевальные занятия, различные лекции и многое другое. Кроме того, можно будет заплести косы, сделать тату и яркий макияж.

Для детей будут работать батутный парк, шатёр с бесплатными мастер-классами и детский сад.

VK Fest

(17 июня — 16 июля, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Сочи)

В 2023 году организаторы проведут VK Fest в пяти городах России — Владивостоке (17 июня), Новосибирске (24 июня), Санкт-Петербурге (1 и 2 июля), Сочи (8 июля) и Москве (15 и 16 июля).

В столичном парке Горького выступят Клава Кока, Анна Asti, Zivert, Ёлка и Люся Чеботина, а также хип-хоп-исполнители HammAli & Navai, Jony, Мот, Элджей и многие другие.

В Северной столице фестиваль пройдёт в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Любители музыки смогут послушать композиции Мари Краймбрери, Хаски и Feduk, который также выступит в Новосибирске. Там к нему присоединятся рэперы Баста и OG Buda.

На сцене во Владивостоке будут петь Mary Gu, Джарахов и Баста, а в Сочи гостей развлекут Клава Кока, Мари Краймбрери, Леонид Агутин и другие.

© Moscow Jazz Festival

Moscow Jazz Festival

(19—25 июня, Москва)

Более 1 тыс. джазовых артистов из России, США, Индонезии, Турции, Кубы, Бразилии и Израиля выступят на Moscow Jazz Festival в 2023 году. Событие будет проходить в течение недели на пяти разных столичных площадках: в парке «Музеон», саду «Эрмитаж», концертном зале и парке «Зарядье», на ВДНХ и на площади у ЦУМа.

Радовать слушателей будут Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Полина Гагарина, Эдди Гомес, Алексей Гуськов, Анна Чиповская, Keubitbit Band, Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Варвара Убель, Лариса Долина, Валерий Сюткин и Light Jazz, Мот и многие другие артисты.

Помимо этого, на ВДНХ между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов» пройдёт серия лекций, на которых выступят около 30 экспертов, в частности деятели искусства и культуры, музыканты и лидеры крупных российских компаний.

Также в рамках фестиваля с 16 июня будет проходить клубная программа с концертами различных джазовых исполнителей.

UralMusicNight

(23 июня, Екатеринбург)

В Екатеринбурге пройдёт «Ночь музыки», во время которой выступят артисты разных жанров. В этом году будет работать 100 сцен на площадках и в клубах города.

Посетители бесплатно смогут послушать песни Валерия Сюткина, IOWA, Тоси Чайкиной, Юлии Чичериной, Вадима Самойлова, а также коллективов «Зверобой», Wildways, «Аффинаж», «Сталкер», Billy’s Band, «Поющие гитары» и других исполнителей.

Завершающей частью события традиционно станет акция «Светает», в рамках которой хедлайнеры фестиваля исполнят известную композицию «Луч солнца золотого», а гости с помощью карманных зеркал будут ловить первые проблески утреннего света.

«Ласточка-Fest»

(25 июня, Москва)

Музыкально-спортивный фестиваль ежегодно проходит в «Лужниках». На сцене комплекса состоится большой концерт — выступят такие российские артисты, как Jony, 25/17, L’One, Егор Сесарев, Влад Соколовский, Владимир Солдатов, Rock Privet и другие музыканты.

Откроет программу детский рок-фестиваль, участники которого не по годам талантливы и уже успели покорить публику своей харизмой.

На территории будет работать около 30 спортивных площадок. Желающие смогут посоревноваться в стрельбе из лука, сыграть в хоккей или фрисби-гольф и получить советы от спортивных экспертов.

На площадке события также пройдут различные мастер-классы (граффити, тату, производство мороженого) и мероприятия для детей. Развлекут гостей «Ласточки-Fest» ростовые куклы, барабанщики и роботы-трансформеры.

© Ахмеров Руслан/ООО «ФЕСТИВАЛЬ ДОБРОФЕСТ»

«Доброфест»

(29 июня — 2 июля, аэродром Левцово, Ярославль)

«Доброфест» с 2010 года радует гостей альтернативной музыкой.

«Это фестиваль для уставших от серых будней романтиков, дружеских компаний, гордых одиночек, путешественников и просто творческих личностей. Для тех, кто любит музыку и молод душой», — пишут организаторы на официальном сайте мероприятия.

В этом году на сцене выступят группы «Алиса», «Слот», «Гудтаймс», «Пилот», Jane Air, «Заточка», «Комсомольск», «Скоты», «4 апреля», «Гаврилов», «5 минут» и многие другие.

Outline

(6—9 июля, Московская область)

Фестиваль электронной музыки и новой городской культуры пройдёт на берегу реки Дубны. Организаторы обещают масштабное и яркое техно-мероприятие со светомузыкой, подготовленной крупнейшими международными студиями — Sila Sveta и CETAП.

В космические и иллюзорные миры посетителей погрузят такие эксперты электронной музыки, как Atom™, Denis Kaznacheev, Hipushit, Mick Wills, Mizinov Trio, Torn Hawk, «Труд», Gaja, «Залпом», Séxstasy, Poima и многие другие.

Также по теме От Шаляпина до Копатыча: какие выставки проходят в Москве этим летом Летом у жителей и гостей столицы есть возможность прикоснуться к истории отечественной анимации на выставках «Жить дружно!» и...

Всего будет пять сцен, две из них — под открытым небом, остальные — в восстановленных зданиях у реки. Ещё одно строение комплекса будет оборудовано под крупное арт-пространство.

«YLETAЙ»

(13—16 июля, Лагуново, Удмуртия)

Рок-фестиваль «YLETAЙ» проходит в Удмуртии с 2007 года. Этим летом событие развернётся на трёх музыкальных площадках в селе Лагуново.

Для посетителей мероприятия в этом году будут петь группы «Кипелов», Lumen, «Алиса», «КняZz», «Мельница», «Воскресение», «Эпидемия», «Горшенёв», «Крематорий», «Мураками», «Слот», «Чёрный Обелиск», Jane Air и многие другие коллективы.

На территории организован палаточный городок с зоной для костра, водой и санузлом. Также можно поселиться в лагере повышенной комфортности и в гостинице с палатками неподалёку.

«Былинный берег»

(21—23 июля, Тверская область)

Фестиваль «Былинный берег», посвящённый культуре и традициям Древней Руси, объединяет музыкальную и историческую программы. Посетители увидят, как жили люди той эпохи, посетят тематические ярмарки, понаблюдают за сражениями на мечах, поучаствуют в мастер-классах, конкурсе средневековых костюмов и других не менее увлекательных развлечениях.

Со сцены для них будут петь известные артисты: «Северный флот», «Мельница», «Ария», «Нейромонах Феофан» и многие другие.

«Фэнтези Фест»

(28—30 июля, Тверская область)

На месте «Былинного берега» чуть позже пройдёт таинственный и сказочный «Фэнтези Фест».

«Это тематический фестиваль нового поколения, музыкальный карнавал под открытым небом и большая игра, где все сами выбирают, кем быть», — пишут организаторы в VK-группе события.

Там гости смогут забыть о реальности и перевоплотиться в любимых фантастических героев. Среди развлечений — ролевые игры, турниры, огненное шоу. Также можно приобрести памятные аксессуары на местной ярмарке.

Петь для присутствующих будут «Тролль гнёт ель», «Эпидемия», «Обними кита», Александр Пушной, «Сказки чёрного города», Екатерина Яшникова, Сергей Калугин и ряд других исполнителей.

Chess & Jazz

(29—30 июля, Москва)

Москвичи и гости столицы вновь смогут насладиться одновременно хорошей музыкой и интеллектуальными играми в саду «Эрмитаж».

Джазовые композиции на сцене исполнят Антон Беляев и LAB, Владимир Пресняков, Эрика Лундмоен, Andro, L’One, «Базар», Zoloto, Антоха МС, Mirele, Blizkey и другие артисты. Под приятные музыкальные мотивы все желающие смогут поиграть в шахматы и научиться новым ходам у мировых гроссмейстеров.

Как отмечают организаторы, Chess & Jazz — это город, «которого нет ни на одной карте, но который появляется раз в году». Впервые фестиваль прошёл в 2018-м, в разгар чемпионата мира по футболу в России.

«Нашествие»*

(4—6 августа, Митяево, Калужская область)

В последний раз рок-фестиваль «Нашествие» проходил в 2019-м, после чего по разным причинам отменялся три года подряд. В 2023-м он должен был снова собрать поклонников*.

Главными исполнителями музыкального мероприятия должны были стать «Ария», «Алиса», The Hatters, Lumen, «Северный флот», «Аффинаж», 25/17, «Эпидемия», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-БанкЪ», «Мураками», Вячеслав Бутусов и «Орден славы», а также «Жуки», Uma2rman и многие другие артисты.

Как отмечали организаторы, билеты, купленные на отменённые фестивали с 11 ноября 2019-го по 30 июня 2021 года, будут действовать для прохода на мероприятие. Чтобы воспользоваться ими, необходимо заранее переоформить билет в личном кабинете на официальном сайте «Нашествия».

*Вечером в пятницу, 2 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится. По его словам, решение было принято после общения с организаторами и правоохранительными органами.

Как уточняется на официальном сайте фестиваля, «Нашествие» перенесено на 26—28 июля 2024-го. О порядке возврата билетов организаторы обещают сообщить в ближайшее время.

© ООО Компания СКТ

«Форт Новорок»

(10—13 августа, Краснодар)

«Форт Новорок» в 2023 году пройдёт на реке Кубань в Краснодарском крае вместо фестиваля «Тамань — полуостров Свободы». Событие развернётся на трёх сценах. На главной выступят известные артисты, среди которых «Кипелов», «Ария», «Слот», Radio Tapok, «Ермак!», Jane Air и другие.

На сцену «Молодость» выйдут: «Космонавтов нет», Neverlove, Helvegen, «Видеокассета твоих родителей», «Без обид», «Молодость внутри», «Пикчи!», Лилу и прочие молодые исполнители. Также будет работать сцена под названием «Арена».

Гости мероприятия смогут разместиться в палаточном лагере.

«Ветер Сибири»

(11—13 августа, аэродром Мочище, Новосибирск)

«Ветер Сибири» — первый международный рок-фестиваль региона. Он должен был пройти ещё в 2022 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2023-й.

На двух сценах трёхдневного мероприятия споют более 30 музыкальных групп из России и Казахстана. Среди участников будут как молодые исполнители («Экспедиция Восход», «Три дня дождя», Pandora Secret), так и известные артисты (Найк Борзов, Владимир Кузьмин, «Эпидемия», «Ария»).

На свежем воздухе будут организованы фуд-корт, активные развлечения, ночной клуб и даже ЗАГС для тех, кто захочет узаконить отношения прямо на фестивале.

Signal

(17—20 августа, арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область)

Signal — не только ведущий российский фестиваль современной электронной музыки, но и пространство для свободы, творчества и самореализации. Тема события в 2023 году — Sentient Matter («Разумная материя»).

«Концепция взаимной поддержки и процесса совместного создания утопического мира музыки, архитектуры и искусства стала главной темой этого года и мощной мотивирующей силой», — поясняют организаторы в VK-группе фестиваля.

Музыкальная программа развернётся на семи сценах. В числе выступающих артистов будут Roma Ptashenko, Rian Wood, Kosaya Gora, «4 позиции Бруно», Varya Karpova, Yung Acid, Piticu и другие.

«Чернозём»

(18—20 августа, Воронеж)

Под открытым небом с двух сцен фестиваля «Чернозём» прозвучат песни известных артистов. По традиции большая часть музыкальной программы отдана рок-исполнителям, среди которых «Мельница», «Ария», «Крематорий», Гарик Сукачёв, Найк Борзов и «Кипелов». Композициями в своём исполнении порадуют гостей «Нейромонах Феофан», «Агата Кристи», «Моя Мишель» и другие.

Как и в прежние годы, на территории расположится палаточный городок и зона с едой. Также для посетителей будут организованы развлекательные мероприятия и площадки для занятий спортом.

«Джазовые сезоны»

(19—20 августа, музей-заповедник «Горки Ленинские», Московская область)

Ещё одно летнее мероприятие для любителей джаза — IX международный фестиваль «Джазовые сезоны». В течение двух дней посетители будут наслаждаться композициями в исполнении лучших зарубежных и российских музыкантов в этом жанре.

По словам художественного руководителя фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана, «Джазовые сезоны» — событие, на котором можно получить эстетическое удовольствие от музыки и природы вокруг.

Пока нет информации об участниках фестиваля. Известно лишь, что на сцене выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Гостям, желающим научиться играть на музыкальных инструментах, предлагается посетить мастер-класс в рамках мероприятия. Также будут проходить уроки живописи, гончарного и кузнечного дела.