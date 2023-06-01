От Шаляпина до Копатыча: какие выставки проходят в Москве этим летом

Летом у жителей и гостей столицы есть возможность прикоснуться к истории отечественной анимации на выставках «Жить дружно!» и «Смешарики. Искусство быть круглым», посетить экспозицию кабардино-балкарских художников «Человек. Природа. Космос», а также проследить путь к достижению мастерства и профессионализма именитых русских живописцев XVIII — начала ХХ века. Ещё одна выставка — «Маска и душа» — посвящена русскому оперному и камерному певцу Фёдору Шаляпину.

Мультимедийная и интерактивная выставка «Жить дружно!»



ВДНХ. Павильон №34, центр «Космонавтика и авиация», 28 апреля — 1 октября 2023 года

«Мультгерои никогда не стареют, а вот российской анимации уже больше века», — говорится на официальном сайте выставки, посвящённой 110-летию отечественной мультипликации.

Экспонаты расставлены в хронологическом порядке, сама экспозиция состоит из нескольких разделов. На информационных стендах размещена история отечественного анимационного производства с момента основания индустрии ещё в царской России, его развития в советском периоде, а также современной сериальной анимации, в которой используются новейшие технологии. На выставке можно увидеть редкие архивные материалы, включая раскадровки сцен и эскизы со знакомыми героями.

В «Зале славы» представлена аллея мультяшных звёзд. Гости смогут погрузиться в детство, увидев кукольные версии любимых героев — Чебурашки, Винни-Пуха, Волка и Зайца, Умки, Карлсона и многих других. Для юных экскурсантов часть экспозиции размещена на комфортном для них уровне.

Одна из изюминок мероприятия — «Фонтан дружбы мультфильмов» — представляет собой набор экранов, за которыми посетители могут просматривать любимые проекты.

Куклы-персонажи Чебурашка, Крокодил Гена и старуха Шапокляк из серии мультфильмов про Чебурашку на выставке "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации в павильоне "Космос" на территории ВДНХ.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Выставка-экскурсия «Маска и душа»

Музей-усадьба Фёдора Шаляпина, 28 мая — 25 июня 2023 года

Экскурсия посвящена русскому оперному и камерному певцу Фёдору Шаляпину, а также личностям, которые окружали его.

Усадьба на Новинском бульваре стала первым домом выдающегося артиста, где он проживал с 1910-го по 1922-й. Особняк, ставший по инициативе первой супруги Шаляпина, Иолы Торнаги, мемориальным в 1988 году, по-прежнему наполнен атмосферой, в которой жил великий бас.

Он вёл дружбу с не менее выдающимися личностями — художниками Константином Коровиным и Валентином Серовым, дирижёром Марком Голинкиным, композитором Сергеем Рахманиновым, меценатом Саввой Мамонтовым, писателем Максимом Горьким и многими другими, все они были нередкими гостями в его доме. В результате их дружбы появлялись шедевры в живописи, литературе, театральном искусстве или музыке.

Посетители ознакомятся с историей семьи Шаляпиных и дома, ставшего одним из самых интересных туристических мест Москвы, а также услышат записи голоса артиста и увидят его личные вещи — костюмы, афиши, программы спектаклей и подлинные предметы искусства, подаренные певцу его друзьями.

РИА Новости

«Человек. Природа. Космос»

Галерея искусств Зураба Церетели, 23 мая — 2 июля 2023 года

Выставка художников Кабардино-Балкарии организована Российской академией художеств совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарии и республиканским отделением ВТОО «Союз художников России».

В экспозицию вошли работы живописцев, графиков и скульпторов, одержавших победу в одноимённом конкурсе, приуроченном к 100-летию со дня образования Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, на выставке представят работы известных художников региона.

Тема мероприятия раскрывается через яркие образы героев Нартского эпоса — сказаний народов Северного Кавказа — и необычный взгляд авторов, выраженный разными художественными приёмами как сюжетно, так и технически. К примеру, доблестный витязь предстаёт уставшим крестьянином. Также современные художники переосмыслили традиционные образы матери, древа жизни, темы сотворения Земли и образования Млечного Пути.

«По ступеням мастерства. Русский академический рисунок XVIII — начала ХХ века»

Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, д. 10. 26 мая — 12 ноября 2023 года

В рамках просветительского проекта Третьяковской галереи гости смогут узнать, как студенты и ученики разных эпох изучали изобразительное искусство.

«Учение рисованию начинается приучиванием руки к свободному черчению карандашом» — так говорил в первом «Кратком руководстве к познанию рисования и живописи…» художник И.Ф. Урванов.

На экспозиции можно познакомиться с разными учебными практиками, которыми пользовались студенты Петербургской Академии художеств и других учебных заведений Александр Иванов и Алексей Егоров, Карл Брюллов и Орест Кипренский, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Поленов, Михаил Врубель, Михаил Ларионов и многие другие.

На этапе поисков творческого почерка живописцы упражнялись пером и тушью, копировали с оригиналов, затем переходили от плоского к трёхмерному — рисовали с гипсовых копий бюстов и статуй, работали над композициями и костюмными постановками и изображали человека с натуры.

Широкой аудитории впервые представили учебные материалы академии, Московского училища живописи, ваяния и зодчества и художников-педагогов из различных частных мастерских.

РИА Новости

«Смешарики. Искусство быть круглым»

Общественное городское пространство для прогулок, покупок и отдыха «Хлебозавод», 8 июня — 25 сентября 2023 года

Масштабная выставка, посвящённая 20-летию анимационного проекта «Смешарики», пройдёт в необычном формате. Организаторы обещают в игровой форме познакомить посетителей с разными отраслями культуры — наукой, поэзией, модой, спортом, садоводством и высокими технологиями.

Центральные персонажи проекта — Лосяш, Крош, Ёжик, Нюша, Бараш, Совунья, Пин, Кар-Карыч и Копатыч — олицетворяют собой устоявшиеся в обществе архетипы: учёный, крестьянин, артист, изобретатель, поэт и так далее. Каждому герою посвящено своё круглое пространство, соответствующее их интересам: библиотека, оранжерея, планетарий, салон красоты или технопарк.

«Нам захотелось в формате тотальной инсталляции рассказать именно о том, что содержит в себе каждый герой, чем он увлекается, чем вдохновляется. Это не выставка экспонатов — это выставка героев, которые окружают нас в равной степени и в повседневной жизни, и в мире искусства и культуры», — рассказала креативный продюсер выставки Агния Стерлигова.

Вместе с тем в зоне «Закулисья» зрителям представят редкие эскизы, архивные записи, раскрывающие секреты сериала с момента его создания, и рисунки первых персонажей. Кроме того, экскурсанты увидят работы современных художников как в классическом, так и в стиле модерн — NFT-Cмешарики, уникальные фигуры цифровых персонажей и многое другое.