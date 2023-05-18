Закулисные интриги: в сети выходит сериал «Балет»

В четверг, 18 мая, в сети выходит первый эпизод сериала «Балет» режиссёра Евгения Сангаджиева. В центре сюжета — всемирно известный хореограф Рута Майерс. В юности она в силу обстоятельств переехала из СССР в США и стала звездой балета. Спустя 40 лет директор её родного театра в Москве приглашает героиню приехать и поставить спектакль. Рута соглашается и вскоре вместе со старыми знакомыми становится участницей закулисных интриг. Всего планируется восемь серий. В ролях — Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова и другие.

В четверг, 18 мая, в онлайн-кинотеатре Wink выходит драматический сериал «Балет». Режиссёром проекта выступил автор многосерийного хита Happy End Евгений Сангаджиев. Над сценарием работала целая команда авторов во главе с Алексеем Киселёвым и Анастасией Корецкой, они же выступили креативными продюсерами. Ранее они вместе работали над такими популярными лентами, как «Псих» и «Актрисы».

Главную роль в «Балете» исполнила актриса и хореограф Алла Сигалова. Также в ленте снялись Фёдор Бондарчук, Игорь Гордин, Маруся Фомина, Ирина Апексимова, Пётр Райков, Лиза Янковская и другие.

В центре сюжета — знаменитый хореограф Рута Майерс. Её карьера началась в СССР, где она выступала на сцене главного балетного театра страны. Однако во время гастролей в Нью-Йорке балерина узнала, что из-за доноса при возвращении на родину ей грозит арест. В итоге девушка остаётся в США, где проходят следующие примерно 40 лет её жизни.

Уже будучи звездой балета, Рута получает приглашение в Москву от нового директора её родного театра — тот намерен вывести организацию на новый уровень и для этого решает сотрудничать со столь известными хореографами. Героиня задаётся вопросом, зачем ей это нужно, но, после недолгих раздумий, всё же соглашается отправиться на родину, где её бывший возлюбленный теперь занимает должность художественного руководителя театра, в прошлом лучшая подруга, повлиявшая на «переезд» героини в США, — его жена, а их сын — премьер театра. Естественно, Рута быстро становится участницей хитрых закулисных интриг.

Главное достоинство картины — очень грамотная режиссура. Сериал начинается в духе шпионских историй типа «Красного воробья» (но не 18+), что тут же увлекает и погружает в историю. Дальнейший сюжет совсем не о том, но первые сцены удачным образом задают тон всей ленте. Приятно и то, что, хотя постановщик не углубляется в политику и показывает завязку очень лаконично, смотрится она куда убедительнее, чем в западных шпионских проектах, благодаря эмоциональной составляющей и убедительно переданной атмосфере.

Заигрыванием со зрителем на старте Сангаджиев не ограничивается: при помощи рваного, клипового монтажа, а местами и очень точно подобранной музыки, он максимально усиливает напряжение как в некоторых ключевых сценах, так и порой в моментах, которые могли бы быть проходными при монтаже более линейном.

С первых же эпизодов интригует и главная, совершенно парадоксальная героиня. На премьере собственного современного балета она открыто критикует постановку и заявляет о намерении её вовсе закрыть.

Взрослая Рута предстаёт очень опытным профессионалом, который способен заметить мельчайшую фальшь и представить публике что-то действительно уникальное, но в данный момент находится в творческом кризисе. Принимая не всегда логичные и разумные решения, Майерс ищет вдохновение. И пусть её поведение порой вызывает вопросы, но образ получился настолько ярким, таинственным и интересным, что оторваться от истории главной героини вскоре после начала сериала становится практически невозможно.

Напряжение и вовлечённость не падают как минимум на протяжении первых эпизодов, представленных на премьере, но несмотря на это, с развитием сюжета вопросов к происходящему на экране становится всё больше.

Рута, изначально представленная как женщина умная и самодостаточная, прибыв в Москву, легко погружается в порой немотивированные интриги. Отчасти найти этому объяснение можно — она не только в кризисе, но и в обиде на тех, кого раньше считала близкими людьми. Однако с трудом верится, что за 40 лет чувства её не отпустили — всё это кажется мелковатым для человека такого масштаба.

Удивляет и то, что Руту не отстраняют от деятельности и не отправляют назад в США при её попытках «играть» не по правилам и устраивать провокации. При этом руководство театра, да и порядки в культурной сфере в России в целом, показаны довольно строгими.

Спорной стороной проекта стало позиционирование его авторами классического балета. Он представляется уже совершенно неинтересным и неактуальным, в отличие от современных постановок Руты Майерс (как минимум одной из которых недовольна она сама), а при попытке коллег убедить героиню в ценности отечественной классики она дерзко заявляет: «Это та, что вся на французском языке?».

В сериале среди сотрудников главного балетного театра страны, в том числе занимающих руководящие должности, есть те, кто о балете не знает ровным счётом ничего и вообще его не любит. Да и артисты, оказывается, недовольны своей работой, а репертуар вызывает у них сильнейшую скуку.

Интересно, что, по словам авторов проекта, они изнутри познакомились с тем, как функционируют театры, пообщались с артистами и художниками и в новом сериале претендуют на достоверность в демонстрации изнанки балетного мира.

Балетная история разбавляется событиями из личной жизни ассистентки Руты по имени Аня в исполнении Маруси Фоминой. Не говоря прямолинейно о проблемах, авторы ленты очень доходчиво демонстрируют, как непроста судьба девушки. Однако эта линия, по-своему интересная, но практически не связанная с балетом, настолько выбивается из основной канвы, что первое время возникает вопрос, зачем она вообще нужна. Впрочем, остаётся вероятность, что она получит более внятное развитие в будущем, если, конечно, Маруся Фомина, супруга одного из основных продюсеров, не несёт функцию украшения картины. А даже если и так — очаровательная и пронзительная, она справляется с такой задачей, убедительно демонстрируя личную драму.

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Гораздо менее органичен ещё один ключевой персонаж — премьер театра Илья Пронин в исполнении Петра Райкова. К игре самого артиста едва ли можно придраться, однако недоумение вызывает его герой. Молодой артист получился пусть и талантливым, но очень наивным. Учитывая обозначенный характер и его отношение к работе (Илья оказывается в числе самых недовольных театром, которым руководит его отец), в одном из эпизодов неизвестно откуда взявшиеся душевные метания героя смотрятся красиво, но объяснению не поддаются.

«Балет» — довольно необычный пример проекта, который, если разложить его на аспекты и рассматривать их автономно друг от друга, кажется сериалом довольно спорным. Но грамотная режиссура, подход к монтажу и прекрасно проработанный и сыгранный персонаж в центре сюжета несмотря ни на какие шероховатости гарантируют гармоничность и исключительную увлекательность предлагаемой истории.